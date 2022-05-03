Джонсон станет первым мировым лидером, который выступит перед Верховной Радой с начала войны России в Украине

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон виртуально выступит перед Верховной Радой, приветствуя борьбу Украины против российской тирании.

Об этом сообщает The Guardian, передает Цензор.НЕТ.

Издание приводит цитаты Джонсона из предстоящей речи перед украинским парламентом.

Вспоминая о решительности Великобритании во время Второй мировой войны, премьер-министр Британии скажет, что "мы помним наше время наибольшей опасности как лучшее время".

По его словам, храбрость, которую продемонстрировали те, кто пытался оградить свою страну от российских захватчиков, означает, что война также станет известна как "лучшие времена" Украины.

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"Ваши дети и внуки скажут, что украинцы научили мир, что грубая сила агрессора ничего не значит против духовной силы народа, который хочет быть свободным", – приводит издание слова Джонсона.

Речь перед украинскими депутатами является своеобразным ответом президенту Владимиру Зеленскому, выступившему с исторической речью в Палате общин в марте.

Джонсон станет первым мировым лидером, выступающим перед Верховной Радой с начала войны России в Украине.