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Новости Агрессия России против Украины Война
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Джонсон станет первым мировым лидером, который выступит перед Верховной Радой с начала войны России в Украине

джонсон

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон виртуально выступит перед Верховной Радой, приветствуя борьбу Украины против российской тирании.

Об этом сообщает The Guardian, передает Цензор.НЕТ.

Издание приводит цитаты Джонсона из предстоящей речи перед украинским парламентом.

Вспоминая о решительности Великобритании во время Второй мировой войны, премьер-министр Британии скажет, что "мы помним наше время наибольшей опасности как лучшее время".

По его словам, храбрость, которую продемонстрировали те, кто пытался оградить свою страну от российских захватчиков, означает, что война также станет известна как "лучшие времена" Украины.

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"Ваши дети и внуки скажут, что украинцы научили мир, что грубая сила агрессора ничего не значит против духовной силы народа, который хочет быть свободным", – приводит издание слова Джонсона.

Речь перед украинскими депутатами является своеобразным ответом президенту Владимиру Зеленскому, выступившему с исторической речью в Палате общин в марте.

Джонсон станет первым мировым лидером, выступающим перед Верховной Радой с начала войны России в Украине.

Автор: 

Украина (45002) Джонсон_Борис (505)


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Топ комментарии
+22
Містер Джонсон, респект і подяка.

Якби не ти, Борюсік, багато речей для нас могли б піти не в ту сторону - в гіршу.

Дуже важлива підтримка для України і українців.

Тим більше, щоб той заглядач в очі не смів навіть думати про підписання якихось лівих папірців з принизливими вимогами від москалів.
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03.05.2022 07:23
+21
Джонсону-черговий респект...
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03.05.2022 07:12
+19
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03.05.2022 07:09
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03.05.2022 07:09 Ответить
Джонсону-черговий респект...
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03.05.2022 07:12 Ответить
Обращение будет коротким: "вы оторваны от реальности, вот вам повестки военкомат. Военкомат лучшее лекарство для вас, чтобы вернуть в реалии
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03.05.2022 07:14 Ответить
Містер Джонсон, респект і подяка.

Якби не ти, Борюсік, багато речей для нас могли б піти не в ту сторону - в гіршу.

Дуже важлива підтримка для України і українців.

Тим більше, щоб той заглядач в очі не смів навіть думати про підписання якихось лівих папірців з принизливими вимогами від москалів.
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03.05.2022 07:23 Ответить
God Save the Queen!Борис,мой герой!
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03.05.2022 07:34 Ответить
Борисе, ми українці тебе дуже шануємо , яко істинного,великобританця , бо у тобі ,є благодать Святого Духа , ми ,українці ,віримо , що ти, завжди з нами ,і допоможеш нам , здолати клятого ворога, слава Україні !, слава королеві ЄЛИЗАВЕТІ !, слава ВЕЛИКОБРИТАНІЇ, слава БОРИСУ ДЖОНСОНУ !!!.
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03.05.2022 07:38 Ответить
Якби він знав, що то за ''парламент'', то мабуть відмовився б.
Головне, як Борис зайде в туалет, не діліть при ньому бабло.
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03.05.2022 08:23 Ответить
Він виступатиме для українців.
А депутати то тимчасе явище
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03.05.2022 08:32 Ответить
Дупозешників з зали виженіть.
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03.05.2022 08:43 Ответить
Може ще зажопов вигнати? Скажете таке.((
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03.05.2022 08:49 Ответить
БОРИС від слова боротись.

БОРІТЕСЬ ПОБОРИТЕ.
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03.05.2022 08:54 Ответить
А чому віртуально? Не хоче ще раз Київ відвідати?
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03.05.2022 09:08 Ответить
без перебільшення другий Черчіль. і від Марго повні штани яєць.
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03.05.2022 11:56 Ответить
Может его попросить выступить за президента и оставить так лет на 10
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03.05.2022 12:02 Ответить
 
 