Оккупанты перебросили из Воронежской области в Украину 17 танков и 60 БМП-1, - Генштаб ВСУ

Генеральный штаб ВСУ обнародовал оперативную информацию о российском вторжении по состоянию на 06:00 3 мая.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом идет речь в оперативной информации Генерального штаба Вооруженных Сил Украины в Фейсбуке.

Начались шестьдесят девятые сутки героического противостояния Украинского народа российскому военному вторжению.

Враг продолжает ведение полномасштабной вооруженной агрессии против Украины и наступательные действия в Восточной операционной зоне.

Сообщается, что противник принимает меры по восполнению значительных потерь техники в подразделениях вооруженных сил Российской Федерации, ведущих боевые действия на территории Украины. По имеющейся информации, в городе Богучар Воронежской области, в период с 27 апреля по 02 мая 2022, было снято с хранения семнадцать танков и шестьдесят БМП-1. Они отправлены на временно занятые российскими войсками украинские территории.

На Волынском, Полесском и Северском направлениях противник активных действий не проводил, признаков формирования наступательных группировок не обнаружено.

На Слобожанском направлении враг продолжал обстрелы города Харькова и близлежащих населенных пунктов.

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На Изюмском направлении противник оказывал активное огневое влияние на подразделения наших войск.

На Донецком направлении основные усилия врага продолжают сосредотачиваться на установлении полного контроля над населенными пунктами Рубежное и Попасная и продвижении в направлении населенных пунктов Лиман и Славянск.

На Южнобужском направлении враг активных боевых действий не производил. Продолжал обстрелы подразделений наших войск вдоль линии соприкосновения.

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"За предыдущие сутки подразделениями противовоздушной обороны Воздушных Сил и Сухопутных войск были поражены семь БПЛА "Орлан-10" и один БПЛА "Форпост".

На территории Донецкой и Луганской областей за минувшие сутки отражены двенадцать атак врага, уничтожены шесть танков, пять артиллерийских систем, двадцать две единицы боевой бронированной техники и восемь единиц автомобильной техники противника.

Страдает враг и на других направлениях. Активно продолжает развиваться во временно занятых агрессором городах и селах движение сопротивления", – сообщили в Генштабе.