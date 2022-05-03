Оккупанты перебросили из Воронежской области в Украину 17 танков и 60 БМП-1, - Генштаб ВСУ
Генеральный штаб ВСУ обнародовал оперативную информацию о российском вторжении по состоянию на 06:00 3 мая.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом идет речь в оперативной информации Генерального штаба Вооруженных Сил Украины в Фейсбуке.
Начались шестьдесят девятые сутки героического противостояния Украинского народа российскому военному вторжению.
Враг продолжает ведение полномасштабной вооруженной агрессии против Украины и наступательные действия в Восточной операционной зоне.
Сообщается, что противник принимает меры по восполнению значительных потерь техники в подразделениях вооруженных сил Российской Федерации, ведущих боевые действия на территории Украины. По имеющейся информации, в городе Богучар Воронежской области, в период с 27 апреля по 02 мая 2022, было снято с хранения семнадцать танков и шестьдесят БМП-1. Они отправлены на временно занятые российскими войсками украинские территории.
На Волынском, Полесском и Северском направлениях противник активных действий не проводил, признаков формирования наступательных группировок не обнаружено.
На Слобожанском направлении враг продолжал обстрелы города Харькова и близлежащих населенных пунктов.
На Изюмском направлении противник оказывал активное огневое влияние на подразделения наших войск.
На Донецком направлении основные усилия врага продолжают сосредотачиваться на установлении полного контроля над населенными пунктами Рубежное и Попасная и продвижении в направлении населенных пунктов Лиман и Славянск.
На Южнобужском направлении враг активных боевых действий не производил. Продолжал обстрелы подразделений наших войск вдоль линии соприкосновения.
"За предыдущие сутки подразделениями противовоздушной обороны Воздушных Сил и Сухопутных войск были поражены семь БПЛА "Орлан-10" и один БПЛА "Форпост".
На территории Донецкой и Луганской областей за минувшие сутки отражены двенадцать атак врага, уничтожены шесть танков, пять артиллерийских систем, двадцать две единицы боевой бронированной техники и восемь единиц автомобильной техники противника.
Страдает враг и на других направлениях. Активно продолжает развиваться во временно занятых агрессором городах и селах движение сопротивления", – сообщили в Генштабе.
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А Україна не чавить нечисть ту ординську
Прямо там в проклятій орді ??????
І Північно Корейські кажуть Т-34 теж
Главная задача агрессора - захватить юг Украины, если уж захват Киева и Украны не удался.
Процесс выковыривания орды с юга Украины будет сложным
Ну а контингент поповнення для лаптеногих був ще той. Наприклад, граф Льовка Толстой Волоцюга, втік в армію від кредиторів та аліментів. А в Севастополі, через картярські борги його не пускали в офіцерські збори. Тільки сердобольний видавець видав якісь розповіді і він погасив борги але був змушений звільнитись у відставку. А там була така катастрофа, що царь отруївся, а його синок збудував железку.
Да17 танків і 60 БМП. Усе приплили. Там ще можна пару тройку тисяч знайти, але нема моторів. Інфаркт танкової промисловості настав ще при Устинові, великому удмурдському"генію".