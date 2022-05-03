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Новости Агрессия России против Украины Война
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Оккупанты перебросили из Воронежской области в Украину 17 танков и 60 БМП-1, - Генштаб ВСУ

генштаб

Генеральный штаб ВСУ обнародовал оперативную информацию о российском вторжении по состоянию на 06:00 3 мая.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом идет речь в оперативной информации Генерального штаба Вооруженных Сил Украины в Фейсбуке.

Начались шестьдесят девятые сутки героического противостояния Украинского народа российскому военному вторжению.

Враг продолжает ведение полномасштабной вооруженной агрессии против Украины и наступательные действия в Восточной операционной зоне.

Сообщается, что противник принимает меры по восполнению значительных потерь техники в подразделениях вооруженных сил Российской Федерации, ведущих боевые действия на территории Украины. По имеющейся информации, в городе Богучар Воронежской области, в период с 27 апреля по 02 мая 2022, было снято с хранения семнадцать танков и шестьдесят БМП-1. Они отправлены на временно занятые российскими войсками украинские территории.

На Волынском, Полесском и Северском направлениях противник активных действий не проводил, признаков формирования наступательных группировок не обнаружено.

На Слобожанском направлении враг продолжал обстрелы города Харькова и близлежащих населенных пунктов.

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На Изюмском направлении противник оказывал активное огневое влияние на подразделения наших войск.

На Донецком направлении основные усилия врага продолжают сосредотачиваться на установлении полного контроля над населенными пунктами Рубежное и Попасная и продвижении в направлении населенных пунктов Лиман и Славянск.

На Южнобужском направлении враг активных боевых действий не производил. Продолжал обстрелы подразделений наших войск вдоль линии соприкосновения.

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"За предыдущие сутки подразделениями противовоздушной обороны Воздушных Сил и Сухопутных войск были поражены семь БПЛА "Орлан-10" и один БПЛА "Форпост".

На территории Донецкой и Луганской областей за минувшие сутки отражены двенадцать атак врага, уничтожены шесть танков, пять артиллерийских систем, двадцать две единицы боевой бронированной техники и восемь единиц автомобильной техники противника.

Страдает враг и на других направлениях. Активно продолжает развиваться во временно занятых агрессором городах и селах движение сопротивления", – сообщили в Генштабе.

армия РФ (19578) Генштаб ВС (6430)


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Топ комментарии
+16
27 апреля под Изюм из Белгородчины заехало 2 БТГр, 30 апреля они уже были сожжены, а развёрнутый командный пункт уничтожен вместе с офицерами. С этим воронежским пополнением будет та же история, следите за обновлениями. Тенденция та же - враг не в состоянии развить наступление из за ежесуточных потерь в десятки единиц брони и десятков, а то и сотен единиц живой силы.
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03.05.2022 07:50
+12
на черзі бтр152 і автівки зіл151
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03.05.2022 07:44
+10
6 травня, будуть поставлені ще 5000 протитанкових ракет Javelin. Джерело:
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03.05.2022 07:34
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6 травня, будуть поставлені ще 5000 протитанкових ракет Javelin. Джерело:
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03.05.2022 07:34 Ответить
Пох..... В нас є сюрпризи....https://youtu.be/rFwyNXd4YHw
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03.05.2022 07:35 Ответить
17 танків за 5 днів нашкребли. Це все що вони можуть? Зовсім туго їм стає з танками
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03.05.2022 07:40 Ответить
Там у них ще Т-34-85 є! З Лаосу прикупили спеціально для парадів!
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03.05.2022 08:35 Ответить
Мабуть і ці 34-ки поїдуть воювати.А для парадів відкопають т 28 і хоч один мс-1.Для чмиря Шойгу особисто.
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03.05.2022 08:45 Ответить
Вітаю Вас, друже. Радий, що Ви знову з нами.
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03.05.2022 10:04 Ответить
Ще ж парат на дівятоємайа проводити тре...
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03.05.2022 09:00 Ответить
чому ординці що хочуть витворяють в Україні

А Україна не чавить нечисть ту ординську

Прямо там в проклятій орді ??????
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03.05.2022 07:43 Ответить
на черзі бтр152 і автівки зіл151
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03.05.2022 07:44 Ответить
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03.05.2022 07:53 Ответить
чому ж? 9 січ. 2019 р. - Минобороны Лаоса передало российскому военному ведомству 30 танков Т-34 в исправном состоянии
І Північно Корейські кажуть Т-34 теж
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03.05.2022 08:13 Ответить
27 апреля под Изюм из Белгородчины заехало 2 БТГр, 30 апреля они уже были сожжены, а развёрнутый командный пункт уничтожен вместе с офицерами. С этим воронежским пополнением будет та же история, следите за обновлениями. Тенденция та же - враг не в состоянии развить наступление из за ежесуточных потерь в десятки единиц брони и десятков, а то и сотен единиц живой силы.
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03.05.2022 07:50 Ответить
это мотострелковый полк
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03.05.2022 07:57 Ответить
Неделю едут,за день СГОРАЕТ!
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03.05.2022 08:00 Ответить
5000 свежих джавелинов на эти 17 танков. Есть идиоты, которые сядут в эти танки?? Это уже даже не пушечное мясо, а я не знаю даже как назвать....
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03.05.2022 08:01 Ответить
Есть мнение, что в бурятские новобранцы не знают ни что такое Джавелин ни Чернобаевка. Это единственное объяснение их упорного хождения по борошнам™.
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03.05.2022 08:09 Ответить
Вони навіть не знають що в Україні асфальтовані дороги у селах!!! Чоловік з Шестовиці казав - зайшли макаки у будинок Один по телефону говорить: "Мы в городе! В Черкассах! Хазяйка каже : "Який "город? Які Черкаси? Це Чернігівщина! Село Шестовиця!" "Как это? А асфальт газопровод электричество?!!!! Дикуни!!!
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03.05.2022 08:50 Ответить
слідуюче покоління рашистських танків буде Т-34 нанотехнології
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03.05.2022 08:02 Ответить
Все что нужно знать про БМП-1: выпуск закончился в 1983 году. Все...
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03.05.2022 08:03 Ответить
Для кацапов это свежак.Это ж не БТ 7.
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03.05.2022 08:48 Ответить
Всього то 40 років тому. Свіжачок
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03.05.2022 09:02 Ответить
А у них исы на хранении есть?
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03.05.2022 08:07 Ответить
нормальний воєначальник вже б признав поразку..вийшов і сказав ...--так ми програли,не досягнувши цілей і шоб зберегти життя солдат,я капітулюю..чи відходжу....але це ж рашка..там життя абсолютно нічого не варте..тим більше десь ,за уралом ,чи якихось малочисельних народностей.
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03.05.2022 08:07 Ответить
Они что, газет не читают? В Украине кацапов полегло уже на 2 афганские войны.
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03.05.2022 08:12 Ответить
А коли русняве командування турбовалося про кількість мертвого гарматного м'яса?
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03.05.2022 08:26 Ответить
А дєсятьтьіщщ мамкє заработать
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03.05.2022 09:03 Ответить
Так вони не уміють читать! (Тим більше що у них ОФІЦІЙНО визнані втрати трохи більше тисячі) А я півночі стояв на лоджії і насолоджувався "салютом" - наші у Вишневому склад *********** "накрили " гарно Казали хлопці що весь південь Ріпкинщини засіяло снарядами "Градів" що звідти розліталися Жаль людей у Вишневому - там казали цілих вікон не залишилося
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03.05.2022 09:04 Ответить
Кажется мне, что эта возня на востоке для отвлечения сил ЗСУ от Херсона и юга вообще. Пока они там нападают, на юге все больше укрепляются - ордынская власть, валюта, школьные программы, интернет и т.д.
Главная задача агрессора - захватить юг Украины, если уж захват Киева и Украны не удался.
Процесс выковыривания орды с юга Украины будет сложным
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03.05.2022 08:16 Ответить
Ні. Русня хоче усе. А на півдні нашим військам, звісно, буде досить важко, проте, моральний дух русні досить невисокий - тому що русня буде оборонятися і гинути незнамо за що.
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03.05.2022 08:24 Ответить
Вы вспомните как орда покинула Славянск - банально, просто и без штурмов с фанфарами. Та же история будет с югом, стоит только ВСУ разрезать эту кишку в единственном месте.
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03.05.2022 08:32 Ответить
Це близько 80 одиниць бронетехніки. Стільки ЗСУ знищує приблизно за два дні, тобто наша оборона триватиме десь на два дні довше. Ну то таке.
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03.05.2022 08:21 Ответить
Для тех кто занят, подробности того, что случилось с заехавшим изюмским пополнением от 27.04. Две сожженные БТГр , два разбитых командных пункта, как минимум 300 жмуров, в том числе штабные офицеры и генерал Симонов. Этот разгром сподвиг кацапов снимать с хранения в Воронеже старую технику и ехать на те же грабли.
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03.05.2022 08:24 Ответить
В кожному обласному місті є пам'ятники Т-34. Хай знімають й ці!
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03.05.2022 09:06 Ответить
техника 100% будет уничтожена... но ****** кацапы, они так активно работают на понижение цены на металлолом... скоро за один танк можно будет купить пол бутылки водки... а они все-равно как тараканы прут...
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03.05.2022 09:31 Ответить
історики описували логістику часів Кримської війни 1853 Угрупування коаліції мало порт Балаклаву і плече болоуло коротке. Царські війська мали бази логістики замежаи Криму.Гармати,ядра,порох йшли з Луганська, рущниці з Тули, а війська з центру Рузге. Все це транспортувалосьгужовим транспортом. Весною та осінню все вставало через бездоріжжя.
Ну а контингент поповнення для лаптеногих був ще той. Наприклад, граф Льовка Толстой Волоцюга, втік в армію від кредиторів та аліментів. А в Севастополі, через картярські борги його не пускали в офіцерські збори. Тільки сердобольний видавець видав якісь розповіді і він погасив борги але був змушений звільнитись у відставку. А там була така катастрофа, що царь отруївся, а його синок збудував железку.
Да17 танків і 60 БМП. Усе приплили. Там ще можна пару тройку тисяч знайти, але нема моторів. Інфаркт танкової промисловості настав ще при Устинові, великому удмурдському"генію".
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03.05.2022 10:20 Ответить
Они хотят подорвать экономику США, чтоб на их металлолом (в общем куда-то продать т54-55-62 или бмп1, БТР52-60 не реально) тратили джавелины и эскалибуры (по 150т). Короче план что у запада закончатся снаряды и ракеты на эти самодвижущиеся мишени. Другого логического объяснения нет.
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03.05.2022 10:55 Ответить
 
 