Мы не видим признаков того, что переговоры России и Украины дадут результат, - Госдеп
Советник Госдепа США Дерек Шолле сомневается, что переговоры России и Украины по поводу войны могут дать результат.
Как передает Цензор.НЕТ, в интервью Голосу Америки он сказал, что РФ наверняка не хочет серьезных переговоров.
Шолле подчеркнул, что госсекретарь США Энтони Блинкен говорил с Гутерришем перед его поездкой в Москву и Киев и что США с нетерпением ждут доклада главы ООН по итогам этой поездки, чтобы понять, есть ли путь к миру.
"Мы сомневаемся. Мы видели мало признаков того, что переговоры будут плодотворными. Россия, похоже, не хочет вести серьезные переговоры", – сказал Шолле.
Он заявил, что у США нет оценки состояния здоровья российского диктатора Владимира Путина, но Вашингтон уверен – он принял неправильное решение, продолжая жестокую войну против Украины.
"Мы дали ему (Путину. – Ред.) все шансы выбрать другой путь в течение многих месяцев, но мы также ясно дали ему понять, что Россия и он лично заплатят высокую цену, если он продолжит войну против Украины", – добавил Шолле.
Кроме того, он отметил, что сейчас США сосредоточены на том, чтобы Конгресс одобрил дополнительную помощь, которую только что предложил президент, и 30 миллиардов долларов - это тот масштаб и объем помощи, который, по нашему мнению, отражает то, что в наших интересах иметь безопасную и мирную Украину.
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https://www.youtube.com/channel/UCUDysN5NuRT91hf-jaDSZWA SE https://www.youtube.com/watch?v=I8FWlazQX-w&lc=UgyEHdmr41a6-n5uR2N4AaABAg 20 часов назад
Гімн України. Запис 1910 року (перший запис). https://www.youtube.com/watch?v=A3kmKJ61osE&list=PLqQ2FU7gb2PneA9pK2Ek__NVZ-_wnz4Ut&index=292 https://www.youtube.com/watch?v=A3kmKJ61osE&list=PLqQ2FU7gb2PneA9pK2Ek__NVZ-_wnz4Ut&index=291
І може викинути з неї будь-якої хвилини, але не робить цього.
Значить, все, що говорить арахамія, це позиція презедента.
"Вранці 2 травня люди мають прибути до Запоріжжя."
https://www.bbc.com/ukrainian/media-61294388
Сьогодні вже ранок 3 травня.
ЧОМУ ці люди до сих пір не в Запоріжжі?
Це ще один приклад домовленостей із пуйлом та всіма рашистами.
Все остальные переговоры будут тотальной победой плеши. Так как отсутствие контроля над своей территорией - это препятствие и для инвесторов, и для разнообразных соглашений. Не будет контроля, не будет денег, зато кацапы будут зарабатывать на энергоносителях, развивая армию и также вербуя за деньги политиков здесь.
"Я уверен, что он меня понял, очень прозрачно понял. Кажется, что когда такой контакт, глаза в глаза, ты сразу понимаешь, кто перед тобой, что за человек. Несмотря на все данные разведки. Мне кажется, что он меня понял. И он понимает, что надо закончить эту войну", - зробило заяву Зе-чмо з надiєю зазирнути пуйлу в дупу, замiсть того, щоб боронити
країну, розбудовувати та змiцнювати армiю...