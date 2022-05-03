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Новости Агрессия России против Украины Война
8 022 32

Мы не видим признаков того, что переговоры России и Украины дадут результат, - Госдеп

госдеп

Советник Госдепа США Дерек Шолле сомневается, что переговоры России и Украины по поводу войны могут дать результат.

Как передает Цензор.НЕТ, в интервью Голосу Америки он сказал, что РФ наверняка не хочет серьезных переговоров.

Шолле подчеркнул, что госсекретарь США Энтони Блинкен говорил с Гутерришем перед его поездкой в Москву и Киев и что США с нетерпением ждут доклада главы ООН по итогам этой поездки, чтобы понять, есть ли путь к миру.

"Мы сомневаемся. Мы видели мало признаков того, что переговоры будут плодотворными. Россия, похоже, не хочет вести серьезные переговоры", – сказал Шолле.

Он заявил, что у США нет оценки состояния здоровья российского диктатора Владимира Путина, но Вашингтон уверен – он принял неправильное решение, продолжая жестокую войну против Украины.

"Мы дали ему (Путину. – Ред.) все шансы выбрать другой путь в течение многих месяцев, но мы также ясно дали ему понять, что Россия и он лично заплатят высокую цену, если он продолжит войну против Украины", – добавил Шолле.

Кроме того, он отметил, что сейчас США сосредоточены на том, чтобы Конгресс одобрил дополнительную помощь, которую только что предложил президент, и 30 миллиардов долларов - это тот масштаб и объем помощи, который, по нашему мнению, отражает то, что в наших интересах иметь безопасную и мирную Украину.

Читайте также: Путин мог бы прекратить войну за минуту, так было бы лучше для самой России, - Нуланд

Автор: 

Госдепартамент США (1848) переговоры с Россией (1118)


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Топ комментарии
+23
Як думаєте, шановне товариство, це призначене ще комусь окрім ОПи і самого Зєлєнского? 🤔 І ще цікаво, скільки ще сигналів потрібно зеленим від нашиш справжніх союзників, щоб ці сепаратні перемовини були припинені?
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03.05.2022 08:29
+14
Ни каких переговоров только капитуляция России
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03.05.2022 08:33
+13
Арахамія нічого сам не вирішує. Його призначив в переговорму групу презедент.
І може викинути з неї будь-якої хвилини, але не робить цього.
Значить, все, що говорить арахамія, це позиція презедента.
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03.05.2022 09:02
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https://www.youtube.com/watch?v=I8FWlazQX-w Неймовірна краса України під ранкову музику (Гімн України lounge remix)
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03.05.2022 08:24 Ответить
https://www.youtube.com/channel/UCUDysN5NuRT91hf-jaDSZWA

https://www.youtube.com/channel/UCUDysN5NuRT91hf-jaDSZWA SE https://www.youtube.com/watch?v=I8FWlazQX-w&lc=UgyEHdmr41a6-n5uR2N4AaABAg 20 часов назад

Гімн України. Запис 1910 року (перший запис). https://www.youtube.com/watch?v=A3kmKJ61osE&list=PLqQ2FU7gb2PneA9pK2Ek__NVZ-_wnz4Ut&index=292 https://www.youtube.com/watch?v=A3kmKJ61osE&list=PLqQ2FU7gb2PneA9pK2Ek__NVZ-_wnz4Ut&index=291
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03.05.2022 10:30 Ответить
дадут-дадут, сапогом по ***лу лаптеносцам
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03.05.2022 08:27 Ответить
Ви маєте зробити так , щоб ці перемовини взаглі ніхто не побачив .
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03.05.2022 08:28 Ответить
Як думаєте, шановне товариство, це призначене ще комусь окрім ОПи і самого Зєлєнского? 🤔 І ще цікаво, скільки ще сигналів потрібно зеленим від нашиш справжніх союзників, щоб ці сепаратні перемовини були припинені?
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03.05.2022 08:29 Ответить
це не переговори! Це таємне обговорення ОПою нааративів,хотелок від Х.... та його кентавра Лаврова. Переговори це рівність учасників, а не терки однією кампашкою. Госдеп не тільки не бачить променя прогресу, але і в упор не помічає самих"переговорників"від України.
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03.05.2022 09:41 Ответить
Саме так. Сепаратні переговори з ворогом проти наших союзників, партнерів та українського народу справжня українська влада вести не може. Кремлядські холуї в очікуванні повного фіаско своїх хаспод на болотах - катів українського народу, намагаються діяти на випередження для порятунку окупантів від повної політичної, економічної та всеосяжної цивілізаційної ізоляції.
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03.05.2022 20:05 Ответить
арахамія має іншу думку і вона подобається лошаді. Але лошадь просрала овес від арахамії. Тепер всьо.
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03.05.2022 08:30 Ответить
Арахамія нічого сам не вирішує. Його призначив в переговорму групу презедент.
І може викинути з неї будь-якої хвилини, але не робить цього.
Значить, все, що говорить арахамія, це позиція презедента.
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03.05.2022 09:02 Ответить
Ни каких переговоров только капитуляция России
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03.05.2022 08:33 Ответить
шановний Держдеп..ми громадяни України ,теж не бачим не тільки результатів перемовин а і сенсу..Рашка на перемовини не йде, то нахєра вони потрібні.
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03.05.2022 08:33 Ответить
Сигнал всим Боневтікам...
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03.05.2022 08:38 Ответить
якісь були перемовини..шось там мутили..перед самим приїздом Джонсона...потім Джонсон втіхаря прокрався на поїзд/Джонсон..Боря Джонсон/ і приїхав до Києва..і каже---ви шо оху..ли ..я вам гроші .зброю..ЕС на вуха ставлю,щоб вони Україні допомагали ,а ви перемовини ведете?і когось копнув там в Києві в дупу,можливо і синяк під оком набив комусь
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03.05.2022 08:39 Ответить
Таки да, я согласен. Те переговоры - безполезная имитация активной работы.
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03.05.2022 08:45 Ответить
З якою метою імітація? Можливо активний обмін інформацією під прикриттям переговорів?
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03.05.2022 22:54 Ответить
По мере того, как Украина и ВСУ доказывает всему миру, что способна не только сопротивляться, но и победить агрессора, давление наших союзников по "принуждению Украины к переговорам с РФ" ослабевает. Сначала это было заметно по риторике АП, а теперь уже пошли соответствующие заявления от союзников. Это хороший сигнал: союзники начали верить в победу Украины.
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03.05.2022 08:52 Ответить
что ты несешь бот? наши союзники никогда не принуждали Украину у переговорам c твоей кацапией
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03.05.2022 09:57 Ответить
Вони навіть увесь час активно протидіяли цим переговорам, які ведуться зевладою на шкоду інтересам України
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03.05.2022 22:59 Ответить
Будь які перемовини, то є сепарска здача України ворогу.
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03.05.2022 08:55 Ответить
Перемовини, коли війська на нашій землі, це - фікція. Орки будуть викрадати людей, катувати, обстрілювати сусідні села та містечка, як вони це роблять зараз навіть зі своєї території. То що це за мир ? Аби відзвітувати, що домовились. Про що ? За два роки вже надивились "просто перестать стрелять" і як результат всієї балаканини оцю навалу орків. Війна - це страшна річ. Але не ми її розпочали. І йде вона на нашій землі. Звільняти треба, хоч здохни! Що далі - буде видно. Слава Україні і її Збройним силам ! Нехай Бог допомагає захисникам залишитись живими.
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03.05.2022 08:56 Ответить
Кожній адекватній людині зрозуміло, що перемовини з московією - це відверте ні про що. Імітація бурхливої діяльності потрібна єрмаку та його шісткам, щоб відволікти увагу украінців від своєї злочинної діяльності на користь ворога. Вони готуються до наступних виборів.
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03.05.2022 09:06 Ответить
Верещук вже домовилась про евакуацію з Азовсталі цивільних.

"Вранці 2 травня люди мають прибути до Запоріжжя."

https://www.bbc.com/ukrainian/media-61294388

Сьогодні вже ранок 3 травня.

ЧОМУ ці люди до сих пір не в Запоріжжі?

Це ще один приклад домовленостей із пуйлом та всіма рашистами.
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03.05.2022 09:09 Ответить
потому-что верещук и зеленский - трепло оба
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03.05.2022 09:58 Ответить
Переговоры начнутся тогда и только тогда, когда механизированная бригада захватит кацапский город, не обязательно Белгород. И на это и должна быть цель. Нужно каждую ночь запускать мишени-беспилотники с катапульты и заставлять врага тратить ракеты, светить узкие радары, затем бить по ним. Потом прорвать танками и зайти в город.

Все остальные переговоры будут тотальной победой плеши. Так как отсутствие контроля над своей территорией - это препятствие и для инвесторов, и для разнообразных соглашений. Не будет контроля, не будет денег, зато кацапы будут зарабатывать на энергоносителях, развивая армию и также вербуя за деньги политиков здесь.
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03.05.2022 09:12 Ответить
а как же Воронєж
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03.05.2022 10:49 Ответить
странно, Госдеп не видит, а вот гидрант, дерьмак, трахамония и пепелац все время говорят о процессе переговоров... так кто бабахнулся? думаю, что вторая часть списка без первого... вопрос - почему анало говнет до сих блестят по всем программам, везде публикуется их бред... они надоели всем и во всём...
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03.05.2022 09:24 Ответить
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03.05.2022 09:33 Ответить
Никаких переговоров! Полный разгром России и военным и санкционным путем!
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03.05.2022 10:27 Ответить
Улус гопників щойно всоте продемонстрував свою недоговороздатність, заблокувавши постачання газу Болгарії і Польші всупереч угодам. Лишився лише один ідот на планеті, який може потягти Україну у політичну Чорнобаївку, підписавши щось з пуйлом - треба стежити за ним 24/7, благо він поруч.
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03.05.2022 10:46 Ответить
Щас вилізе якийсь ГБешний агент Єрмак, скаже, що ми підписали мир, главноє пєрєстать стрєлять, і світ почне знімати санкції. Для того Єрмака в аапрат всунули, щоб він зливав все і вся.
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03.05.2022 13:09 Ответить
та що там переговори?... я ось не бачу, щоб санкції дали хоч якісь результати! Війна якби ще аж з 2014-ого року йде і санкції в тому числі, і все до чого призвели санкції, то це ЩЕ БІЛЬША ВІЙНА!!!! до сраки такі санкції!!!11 як і переговори...
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03.05.2022 13:10 Ответить
пiвтори роки тому:

"Я уверен, что он меня понял, очень прозрачно понял. Кажется, что когда такой контакт, глаза в глаза, ты сразу понимаешь, кто перед тобой, что за человек. Несмотря на все данные разведки. Мне кажется, что он меня понял. И он понимает, что надо закончить эту войну", - зробило заяву Зе-чмо з надiєю зазирнути пуйлу в дупу, замiсть того, щоб боронити

країну, розбудовувати та змiцнювати армiю...
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07.05.2022 13:14 Ответить
 
 