Мы не видим признаков того, что переговоры России и Украины дадут результат, - Госдеп

Советник Госдепа США Дерек Шолле сомневается, что переговоры России и Украины по поводу войны могут дать результат.

Как передает Цензор.НЕТ, в интервью Голосу Америки он сказал, что РФ наверняка не хочет серьезных переговоров.

Шолле подчеркнул, что госсекретарь США Энтони Блинкен говорил с Гутерришем перед его поездкой в Москву и Киев и что США с нетерпением ждут доклада главы ООН по итогам этой поездки, чтобы понять, есть ли путь к миру.

"Мы сомневаемся. Мы видели мало признаков того, что переговоры будут плодотворными. Россия, похоже, не хочет вести серьезные переговоры", – сказал Шолле.

Он заявил, что у США нет оценки состояния здоровья российского диктатора Владимира Путина, но Вашингтон уверен – он принял неправильное решение, продолжая жестокую войну против Украины.

"Мы дали ему (Путину. – Ред.) все шансы выбрать другой путь в течение многих месяцев, но мы также ясно дали ему понять, что Россия и он лично заплатят высокую цену, если он продолжит войну против Украины", – добавил Шолле.

Кроме того, он отметил, что сейчас США сосредоточены на том, чтобы Конгресс одобрил дополнительную помощь, которую только что предложил президент, и 30 миллиардов долларов - это тот масштаб и объем помощи, который, по нашему мнению, отражает то, что в наших интересах иметь безопасную и мирную Украину.

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