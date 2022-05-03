С начала полномасштабного вторжения России в Украине погибли 220 детей, более 406 ранены, - Офис Генпрокурора

Более 626 детей пострадали в Украине в результате вооруженной агрессии Российской Федерации. По официальным данным 220 детей погибли и более 406 получили ранения.

Как пишет Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Офисе Генерального прокурора Украины.

Больше всего пострадало детей в Донецкой области – 139, Киевской – 115, Харьковской – 95, Черниговской – 68, Херсонской – 45, Николаевской – 43, Луганской – 37, Запорожской – 27, Сумской – 17, в г. Киеве – 16, Житомирской – 15.

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2 мая в результате ракетных обстрелов российской армией г.Одесса погиб мальчик 14 лет и получила ранение 17-летняя девушка.

Из-за ежедневных бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ повреждено 1584 учебных заведения. При этом 118 из них полностью разрушены.