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Новости Война
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С начала полномасштабного вторжения России в Украине погибли 220 детей, более 406 ранены, - Офис Генпрокурора

діти

Более 626 детей пострадали в Украине в результате вооруженной агрессии Российской Федерации. По официальным данным 220 детей погибли и более 406 получили ранения.

Как пишет  Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Офисе Генерального прокурора Украины.

Больше всего пострадало детей в Донецкой области – 139, Киевской – 115, Харьковской – 95, Черниговской – 68, Херсонской – 45, Николаевской – 43, Луганской – 37, Запорожской – 27, Сумской – 17, в г. Киеве – 16, Житомирской – 15.

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2 мая в результате ракетных обстрелов российской армией г.Одесса погиб мальчик 14 лет и получила ранение 17-летняя девушка.

Из-за ежедневных бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ повреждено 1584 учебных заведения. При этом 118 из них полностью разрушены.

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В эту стать надо добавлять угнаных в мордор детей
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03.05.2022 10:56 Ответить
Доки не виплатять репарації і не повернуть кожну дитинку і дорослого- ніяких завдань про пом'якшення санкцій.
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03.05.2022 13:26 Ответить
 
 