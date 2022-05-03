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Новости Война
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Ситуация в регионах: войска РФ накрыли огнем Донетчину, критическая ситуация в оккупированных селах Херсонщины, удары по акватории в Очакове, - отчеты ОВА

луганщина

Ночью российские оккупанты обстреливали Харьков, Луганщину, Херсонщину, Николаев, Одесса приходит в себя после ракетного удара, в результате которого погиб несовершеннолетний.

Об этом свидетельствуют данные областных военных администраций, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

Ситуация в регионах по состоянию на 8:00

Относительно спокойно ночь прошла во многих областях Украины: на Волыни, Закарпатье, Ровенщине, Ивано-Франковской, Черновицкой, Львовской областях, Запорожской, Винницкой, Тернопольской, Хмельницкой областях, Днепропетровщине, Житомирщине, Кировоградщине, Черкасщине, Полтавщине, Сумщине Киевщине и Черниговщине.

В Одессе ночь прошла спокойно. Вечером 2 мая враг нанес ракетный удар: повреждено одно из религиозных сооружений, есть попадание в объект городской инфраструктуры Одессы и в жилое здание, в результате чего один 15-летний погибший, ранена девушка, с другими людьми, которые находились в месте удара, работают психологи.

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Харьков: ночью снова были обстрелы Харькова, по предварительной информации, пострадавших нет. В Харьковском районе из-за обстрелов утром вторника возник пожар на одном из предприятий, данные о раненых уточняются, работают спасатели.

По области оккупанты в течение суток обстреливали Золочев, Барвинково, Дергачи. Жертв нет.

Луганщина: основные усилия противника сосредоточены на установлении контроля над Рубежным и Попасной. Вечером понедельника был мощный обстрел Рубежного, утром вторника – Новодружеска. Детали о пострадавших и последствиях обстрелов выясняются. Были эвакуированы 20 человек.

Донетчина: с пяти утра — обстрел Угледара из артиллерии. В настоящее время известно о трех погибших гражданских. Лиман, Авдеевка – под постоянными обстрелами.

Продолжается эвакуация населения из прифронтовой зоны. Мариуполь: процесс эвакуации продолжается

Херсон: ситуация в области остается сложной, взрывы и обстрелы на территории области. Оккупанты продолжают боевые действия и мародерства на территории Херсонщины. Стабильно критична ситуация в оккупированных селах.

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Николаевщина: к вечеру были обстрелы области, был нанесен удар по акватории в городе Очаков. Также был произведен обстрел по городу Николаев. По состоянию на утро пострадавших нет. Детали выясняются.

ОГА (2393)


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Главное направление на направлении Крыма ибо ракетами разрушим мост - Крым будет отрезан от России и нужно будет наступать на Крым и забрав Крым Юг будет очищен и тогда останется одно направление на Донбассе и все силы можно бросить туда и сделать 1 фронт!
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03.05.2022 09:38 Ответить
Это конечно хорошая мысль, но чем вы собрались мост разрушить
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03.05.2022 10:07 Ответить
очень длинным языком с дивана
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03.05.2022 11:43 Ответить
Юрий Швец, вчера задал вопросы прямо Ермаку, по распределению помощи от США на зарплаты ВСУ пол миллиардов денег, которые не выплачиваются нашим военным и почему, после приезда директора ЦРУ в январе, где был доклад о войне России с нами в ближайшее время, был в феврале Разминирован Чонгар.Весь юг страны был не защищен. Але, Ермак, ждём прямой ответ от вас, не через Арестовича, который постоянно врёт. На кого вы работаете? С гуманитаркой разобрались?
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03.05.2022 09:40 Ответить
швец провокатор - а ермак предатель
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03.05.2022 11:44 Ответить
Бутусов Однією з найбільших загадок війни,яка має вплив на хід подій на півдні України Є НЕпідрив мостів через Чонгар з Криму до Херсонщини В усіх планах Оборони Півдня на 1 місці був підрив мостів Сотні разів відпрацьовували на командно штаб\маневрах
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03.05.2022 09:52 Ответить
Кажете https://twitter.com/hashtag/%D0%91%D0%BE%D0%9D%D0%B5%D0%92%D1%82%D1%96%D0%BA?src=hashtag_click #БоНеВтік ? А навіщо https://twitter.com/hashtag/%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9?src=hashtag_click #Зеленский мав тікати, якщо у нього з російським керівництвом договорняк? Час згадати мутну поїздку Зеленского в Оман. Яка така нагальна потреба була туди летіти на початку президентства?..
https://www.radiosvoboda.org/a/schemes/30432845.html «Оманлива відпустка». В Оман прилітав секретар Ради безпеки Росії, коли там був Зеленський (розслідування) (radiosvoboda.org)

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03.05.2022 09:53 Ответить
да вот отсюда с Омана и все жертвы на Юге привет Чонгар Каховка Мариуполь Херсон и т.д.
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03.05.2022 11:46 Ответить
 
 