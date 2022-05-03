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Новости Война
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Армия РФ значительно ослабла в результате вторжения в Украину, - Минобороны Британии

рф

В результате вторжения в Украину российская армия сейчас гораздо слабее - как материально, так и концептуально.

Об этом идет речь в свежем разведывательном обзоре Минобороны Британии, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

Как отмечается, за период с 2005 года по 2018 год оборонный бюджет России увеличился примерно вдвое за счет инвестиций в несколько высококачественных воздушных, наземных и морских средств. С 2008 г. это лежало в основе масштабной программы военной модернизации.

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"Однако модернизация ее физического оборудования не позволила России доминировать в Украине. Неудачи, как в стратегическом планировании, так и в оперативном исполнении не позволили ей превратить численную мощь в решающее преимущество", - отмечает британская разведка.

"Российская армия сейчас значительно слабее, как материально, так и концептуально, в результате ее вторжения в Украину. Восстановление  будет затруднено из-за санкций. Это будет иметь длительное влияние на способность России разворачивать обычную военную силу", - говорится в обзоре.

Армия РФ значительно ослабла в результате вторжения в Украину, - Минобороны Британии 01

армия РФ (19578) Великобритания (5008)


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Топ комментарии
+22
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03.05.2022 10:05
+18
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03.05.2022 10:00
+16
Говорят, что все госпиталя Крыма забиты безрукими и безногими ордынцами - ОНИ ПОЛУЧИЛИ СВОЙ КРЫМ
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03.05.2022 10:02
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03.05.2022 10:00 Ответить
Говорят, что все госпиталя Крыма забиты безрукими и безногими ордынцами - ОНИ ПОЛУЧИЛИ СВОЙ КРЫМ
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03.05.2022 10:02 Ответить
А что потом? Да хоть руки ноги с неба!
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03.05.2022 10:07 Ответить
Одна нога сдесь, а другая там👍❗Супер шпагат от козломордых
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03.05.2022 10:22 Ответить
відгадайте...без рук без ніг-по кримському мосту біжить
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03.05.2022 10:24 Ответить
Мабуть щось трапилось.
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03.05.2022 10:02 Ответить
Усе украли урки. Чим їм воювати,лаптями і Боярышником 2
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03.05.2022 10:03 Ответить
Та не ослабела а её просто НЕТ !
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03.05.2022 10:04 Ответить
Спалили на вогні Війни
Десант
модерні танки,
вертольоти..
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03.05.2022 10:05 Ответить
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03.05.2022 10:05 Ответить
Горіти в пеклі москалі
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03.05.2022 10:05 Ответить
Украине нужны много роев беспилотников! Пишите люди западным властям и министрам оборон и другим министрам и через переводчик переводите, если не знаете английский.
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03.05.2022 10:06 Ответить
Саме час всім забирати свої землі окуповані кацапами за 20 сторіччя
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03.05.2022 10:07 Ответить
Плешь утилизирует советскую технику, срок годности которой уже подходил к полному концу, процент износа огромен был. Ему на нее плевать, ну а про мясо даже и говорить не стоит, утилизирует бурят, чеченцев и остальных, кто нелоялен.

Факт и просто сверхочевидный факт, что наступление плеши будет идти до последнего танка у него, до самого последнего. Видать, какой-то план имеет, может уже занес кому-то бабки из офиса сами знайте кого.

Плеши даже на Москву (крейсер) особо плевать. Он только на свою кнопку молится. И больше всего боится, если шахты ракеты погорят, подлодка утонет, с дрона скинут 30мм или даже мину на колесную пусковую установку или сгорят антенны в пирамиде стационарного высокомощного ПВО вдоль Москвы (города), скажем от выстрела РПГ в них.
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03.05.2022 10:09 Ответить
Напишіть вже тим "експертам" які формують ті світові рейтинги армій,расія чомусь досі займає 2 місце там успадковане ще з часів срср..
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03.05.2022 10:10 Ответить
Армія РФ значно ослабла внаслідок вторгнення в Україну, - Міноборони Британії

ps Імєющий уши да слішит. не зволікайте.
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03.05.2022 10:17 Ответить
Параша должна быть полностью уничтожена. Не только её армия, но и все "такие русские", и все "не такие русские". Разбираться в сортах их говна уже нет времени !!!
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03.05.2022 10:23 Ответить
на це потрібен час..і не один рік на жаль..рашизм )(уйло створив за одне покоління але вилікувати потрібні роки.Мойсей от свій народ 40 років водив шоб дурь вивітрити..Нам прийдеться з тими ублюдками поруч жити,і думаю ще не раз вони будуть лізти. нам прийдеться створювати потужну армію і відбудовувати міста.....до прикладу Ізраїль,а рашка більш потужніша,щоб ми собі не думали і в економічному і військовому плані--м'ясо завжди найдеться яке схоче здохнути за унітаз
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03.05.2022 10:32 Ответить
Лекарство от рашизма- это термоядерное оружие США, а не хождение с Моисеем.
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03.05.2022 11:12 Ответить
Техники орки везут еще много правда она уже с баз хранения, не обученное подкрепление тоже идут но они их разбрасывают по уже воюющим частям где их быстро перемалывают.
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03.05.2022 10:25 Ответить
Она не ослабла, ее ослабли путем вливания в нее слабительных. Вот ей поневоле и приходиться ослабляться.
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03.05.2022 10:34 Ответить
...армия ослабла,и готова воевать в Польше,Молдове и бомбить Америку Сарматом.
Для кого так заявления?
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03.05.2022 10:51 Ответить
Вы фсе фрете! На фашигтон!
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03.05.2022 11:06 Ответить
 
 