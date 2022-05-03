Армия РФ значительно ослабла в результате вторжения в Украину, - Минобороны Британии

В результате вторжения в Украину российская армия сейчас гораздо слабее - как материально, так и концептуально.

Об этом идет речь в свежем разведывательном обзоре Минобороны Британии, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

Как отмечается, за период с 2005 года по 2018 год оборонный бюджет России увеличился примерно вдвое за счет инвестиций в несколько высококачественных воздушных, наземных и морских средств. С 2008 г. это лежало в основе масштабной программы военной модернизации.

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"Однако модернизация ее физического оборудования не позволила России доминировать в Украине. Неудачи, как в стратегическом планировании, так и в оперативном исполнении не позволили ей превратить численную мощь в решающее преимущество", - отмечает британская разведка.

"Российская армия сейчас значительно слабее, как материально, так и концептуально, в результате ее вторжения в Украину. Восстановление будет затруднено из-за санкций. Это будет иметь длительное влияние на способность России разворачивать обычную военную силу", - говорится в обзоре.