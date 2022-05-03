Армия РФ значительно ослабла в результате вторжения в Украину, - Минобороны Британии
В результате вторжения в Украину российская армия сейчас гораздо слабее - как материально, так и концептуально.
Об этом идет речь в свежем разведывательном обзоре Минобороны Британии, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.
Как отмечается, за период с 2005 года по 2018 год оборонный бюджет России увеличился примерно вдвое за счет инвестиций в несколько высококачественных воздушных, наземных и морских средств. С 2008 г. это лежало в основе масштабной программы военной модернизации.
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"Однако модернизация ее физического оборудования не позволила России доминировать в Украине. Неудачи, как в стратегическом планировании, так и в оперативном исполнении не позволили ей превратить численную мощь в решающее преимущество", - отмечает британская разведка.
"Российская армия сейчас значительно слабее, как материально, так и концептуально, в результате ее вторжения в Украину. Восстановление будет затруднено из-за санкций. Это будет иметь длительное влияние на способность России разворачивать обычную военную силу", - говорится в обзоре.
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Десант
модерні танки,
вертольоти..
Факт и просто сверхочевидный факт, что наступление плеши будет идти до последнего танка у него, до самого последнего. Видать, какой-то план имеет, может уже занес кому-то бабки из офиса сами знайте кого.
Плеши даже на Москву (крейсер) особо плевать. Он только на свою кнопку молится. И больше всего боится, если шахты ракеты погорят, подлодка утонет, с дрона скинут 30мм или даже мину на колесную пусковую установку или сгорят антенны в пирамиде стационарного высокомощного ПВО вдоль Москвы (города), скажем от выстрела РПГ в них.
ps Імєющий уши да слішит. не зволікайте.
Для кого так заявления?