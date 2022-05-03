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Новости Борьба с коррупцией
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В Раде хотят освободить коррупционеров от наказания, если они возместят причиненный ущерб, - Шабунин. ДОКУМЕНТ

депутат,вр,рада,верховна

В Верховной Раде нардепы "СН" и "ЕС" зарегистрировали законопроект, которым предлагают освободить коррупционеров от наказания, если они возместят причиненный ущерб.

Об этом сообщает в фейсбуке глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин, передает Цензор.НЕТ.

"Настоящее единство у фракций ЕС и Слуг вызвало желание освободить ТОП-коррупционеров от наказания.

Вчера депутаты зарегистрировали соответствующий законопроект #7333 (см.скрин).

Авторы: Алексеев и Федына – фракция ЕС, Бакумов, Галушка, Ионушас – слуги.

Простым языком - ключевым коррупционерам страны предлагают избежать ответственности, если те возместят причиненный преступлением (до войны) ущерб.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Оборотни в мантиях" пытаются заполнить вакантные места в ВРП без проверок на доброчестность", - Шабунин

Это позволит фигурантам ТОП-дел НАБУ (Приват, Роттердам, Газовое дело и сотни других) вместо реального наказания заплатить ЧАСТЬ награбленного и спокойно воровать дальше.

Например, сейчас по делу Привата зафиксировано $250 млн убытков, однако реально украдено свыше $5 млрд (почему - тема другой дискуссии и результат многочисленных препятствий при проведении экспертизы).

То есть депутаты предлагают Коломойскому продать часть своей недвижимости или яхту и забыть о претензиях НАБУ и САП.

А при реальном рассмотрении дела мы могли бы конфисковать ВСЕ активы фигурантов и последние вынуждены были отбывать реальное тюремное наказание.

Однако депутаты хотят разрешить им продолжать воровать, заплатив за это частью украденного. Причем частью небольшой.

Если бы целью законопроекта было реальное наполнение бюджета за счет коррупционеров, то откупные последних должны быть значительно больше.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ОАСК, незаконно принявший иск Януковича, полностью возобновил работу, - Шабунин

Например, возмещение установленного ущерба в тройном размере, а также обязательная сдача следствию пособников. И закрепляться все это должно соглашением с прокурором.

Без этих минимальных требований законопроект выглядит как попытка воспользоваться войной для амнистии соратников-копупционеров", - рассказал он.

В Раде хотят освободить коррупционеров от наказания, если они возместят причиненный ущерб, - Шабунин 01

ВР (29272) Коломойский Игорь (1792) коррупция (8570) Шабунин Виталий (536) Роттердам+ (165) Центр противодействия коррупции (249) Слуга народа (2633) Европейская Солидарность (1059) Федына София (72) Бакумов Александр (8) Ионушас Сергей (23)


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Топ комментарии
+28
А не поймали - живи и радуйся. И какие прекрасные бонусы для МВД и ГПУ
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03.05.2022 10:35
+26
Офигеть, поймали-отдал
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03.05.2022 10:32
+25
Народний депутат від «Свободи» https://www.facebook.com/SavchukOks?__cft__[0]=AZWmNayWiQQluXc6BW1-QODCl09etWQF2miD7VrXs9wFiMv-YafOM3L1dwZnPCEYedzx0_EfZE5QBCweLERWzgDqkNNhqNPIzH2N9HDqcBJSkyzZPWicWd8bNWE7MOc2KkyytCmNyjhxisrGXzGucvvx&__tn__=-]K*F Оксана Савчук зареєструвала законопроект про очищення влади від засновників та членів антиукраїнських політичних партій (№7318 від 26.04.2022).

Заборона обіймати посади і БАЛОТУВАТИСЯ на посаду президента, в парламент чи місцеві ради має стосувати не лише членів партій, вказаних в указі президента України, але й тих, що були членами чи засновниками компартії, партії регіонів та сдпу (о).

Всі ці покидьки десятки років працювали на ворога і системно знищували українську державність. Геть із Ради, а після того - під суд.
Як і московити вони повинні відповісти за усі злочини, скоєні в Україні.

Посилання на законопроект: https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fcutt.ly%2FSGlKOFd%3Ffbclid%3DIwAR3b5cfDYyV6P42gPA0ZzE74Nqjh5Y5p-8BaFCpVJCeUu122EQPYvZ4jQMc&h=AT0tTAuh9exFC9KmKILBXjzHWDjGmwj_ivnfzhaEM8uUoVDuJNrQt0ByB2rvqdQDjOKVFpT5AWG-TdZSwqHU3nAL4d-C1SFitmcSEdY21RawOmgTpfz2P6duTiFEMvwmnDvdV8IKplOf7i1SNGbR85t1Vw&__tn__=-UK*F&c[0]=AT0DAErObMuNEotsOEepZhqTAuP6p4VJVaTJIJ9molB-AE0DoAiI9dpPYmhQ4JaUl-yHIGXdSVbcK1MFKcXEILtYZygiR4AN6rekF9NYm6sfxOa9-XXte5FLbYL-3R_uUA6Vx3xmGqb_OH0mYXqELy2Ax_1KXcb0aat-epi9PSK5ww https://cutt.ly/SGlKOFd

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03.05.2022 10:34
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Що ви цього "антикорупціонера" слухаєте? ... ст.191 КК У це яка стаття? в 209? а 364? а 367?... 209 і 367 а ж ніяк не корупційна....
191 хоч і в силу закону корупційна, однак не є фактично такою....

Примітка до ст. 45 КК України: Корупційними кримінальними правопорушеннями відповідно до цього Кодексу вважаються кримінальні правопорушення, передбачені статтями https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#n1273 191 , https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#n1773 262 , https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#n2140 308 , https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#n2171 312 , https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#n2179 313 , https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#n2221 320 , https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#n2462 357 , https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#n2898 410 , у випадку їх вчинення шляхом зловживання службовим становищем, а також кримінальні правопорушення, передбачені статтями https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#n1432 210 , https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#n2436 354 , https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#n2535 364 , https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#n2547 364 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#n2547 -1 , https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#n2563 365 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#n2563 -2 , https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#n2583 368-369 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#n2583 -2 цього Кодексу.
то на решту статтей КК України з вищевказаного переліку буде розповсюджуватись цей закон? державі зараз гроші потрібні, а не то коли цього корупціонера посадять... і коли з нього зиск буде у вигляді конфіскації? тим більше що якість документування НАБУ можна порівняти з рівнем посереднього дільничого поліції.....
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03.05.2022 14:39 Ответить
Це вже зрада від петра чи ше нє?
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03.05.2022 14:39 Ответить
Зрада для тих хто не знає законів до чого цей законопроект.Ви перед тим як писати зрозумійте про що це а не кричіть ЗРАДА.
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03.05.2022 15:15 Ответить
Вор должен сидеть в тюрьме. Не надо жалеть. Что подельщиков вытаскиваете? СЛАВА УКРАИНЕ! СЛАВА ВСУ!
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03.05.2022 16:54 Ответить
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