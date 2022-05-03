В Раде хотят освободить коррупционеров от наказания, если они возместят причиненный ущерб, - Шабунин. ДОКУМЕНТ

В Верховной Раде нардепы "СН" и "ЕС" зарегистрировали законопроект, которым предлагают освободить коррупционеров от наказания, если они возместят причиненный ущерб.

Об этом сообщает в фейсбуке глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин, передает Цензор.НЕТ.

"Настоящее единство у фракций ЕС и Слуг вызвало желание освободить ТОП-коррупционеров от наказания.

Вчера депутаты зарегистрировали соответствующий законопроект #7333 (см.скрин).

Авторы: Алексеев и Федына – фракция ЕС, Бакумов, Галушка, Ионушас – слуги.

Простым языком - ключевым коррупционерам страны предлагают избежать ответственности, если те возместят причиненный преступлением (до войны) ущерб.

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Это позволит фигурантам ТОП-дел НАБУ (Приват, Роттердам, Газовое дело и сотни других) вместо реального наказания заплатить ЧАСТЬ награбленного и спокойно воровать дальше.

Например, сейчас по делу Привата зафиксировано $250 млн убытков, однако реально украдено свыше $5 млрд (почему - тема другой дискуссии и результат многочисленных препятствий при проведении экспертизы).

То есть депутаты предлагают Коломойскому продать часть своей недвижимости или яхту и забыть о претензиях НАБУ и САП.

А при реальном рассмотрении дела мы могли бы конфисковать ВСЕ активы фигурантов и последние вынуждены были отбывать реальное тюремное наказание.

Однако депутаты хотят разрешить им продолжать воровать, заплатив за это частью украденного. Причем частью небольшой.

Если бы целью законопроекта было реальное наполнение бюджета за счет коррупционеров, то откупные последних должны быть значительно больше.

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Например, возмещение установленного ущерба в тройном размере, а также обязательная сдача следствию пособников. И закрепляться все это должно соглашением с прокурором.

Без этих минимальных требований законопроект выглядит как попытка воспользоваться войной для амнистии соратников-копупционеров", - рассказал он.