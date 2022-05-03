Большинство запланированных гаубиц уже доставлены в Украину, - Пентагон

В Украину уже доставлено большинство запланированных гаубиц в рамках предоставления военной помощи Соединенными Штатами Америки.

Об этом на брифинге сказал спикер Пентагона Джон Кирби, сообщает сайт министерства обороны США, передает Цензор.НЕТ.

"Что касается отправки гаубиц в Украину, я хочу сказать, что их доставка происходит довольно хорошо. На самом деле значительное большинство из 90 (гаубиц. – Ред.), которые мы обязались передать, уже в Украине. Поэтому они продолжают доставляться довольно неплохо", – заявил Кирби.

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