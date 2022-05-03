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Большинство запланированных гаубиц уже доставлены в Украину, - Пентагон

m777,гаубиця

В Украину уже доставлено большинство запланированных гаубиц в рамках предоставления военной помощи Соединенными Штатами Америки.

Об этом на брифинге сказал спикер Пентагона Джон Кирби, сообщает сайт министерства обороны США, передает Цензор.НЕТ.

"Что касается отправки гаубиц в Украину, я хочу сказать, что их доставка происходит довольно хорошо. На самом деле значительное большинство из 90 (гаубиц. – Ред.), которые мы обязались передать, уже в Украине. Поэтому они продолжают доставляться довольно неплохо", – заявил Кирби.

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оружие (10248) Пентагон (1467) Кирби Джон (452)


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03.05.2022 10:49 Ответить
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03.05.2022 10:51 Ответить
Чекаємо на початок їхньої роботи на фронті...
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03.05.2022 10:51 Ответить
А как же "бамбит канвои" и "грабить корованы"? Хде?
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03.05.2022 10:58 Ответить
Только с помощью гаубиц,натовских систем залпового огня и боевых дронов с беспилотниками ВСУ сможет полностью перейти на современное дистанционное ведение войны.И тогда наши потери резко сократятся в разы.
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03.05.2022 11:07 Ответить
Головне тут не самі буксируємі гаубиці, а кількість снарядів до них, що поставляються разом з ними, та можуть ще передати країни НАТО.
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03.05.2022 11:45 Ответить
Саме кількість покіщо не дуже вражаюча - мова йшлась про 200-250тис. Для порівняння - в дебальцівськой операціі наши витратили біля 40тис. снарядів. Натівци вважають (і мабуть мают рацю), що іхні гаубіци більш точни ї відповідно снарядів потрєбують меньше для виконання тіх самих завдань. А що буде на практиці подевімось вже скоро - тижня за 2 або за 3...
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03.05.2022 15:29 Ответить
 
 