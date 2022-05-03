РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12319 посетителей онлайн
Новости Война
27 256 127

Орбан сказал, что Россия планирует закончить войну до 9 мая, - Папа Римский Франциск

франциск

Папа Римский Франциск рассказал о разговоре с премьер-министром Венгрии, в котором тот якобы рассказал о планах россиян закончить войну в Украине до 9 мая.

Об этом он заявил в интервью итальянскому изданию Corriere della Sera, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украинскую правду".

"Орбан, когда я с ним встретился, сказал мне, что у россиян есть план, что все закончится 9 мая. Надеюсь, это так... Потому что сейчас это не просто Донбасс, это Крым, это Одесса, это забирает у Украины черноморский порт, вот и все. Я пессимистично настроен, но мы должны сделать все возможное, чтобы остановить войну", - заявил Папа Римский.

Читайте также: Россия перенаправила интернет-трафик в Херсонскую область через свои серверы

Папа также сказал, что готов встретиться с президентом России Владимиром Путиным в Москве, а вот смысла ехать в Киев пока не видит.

До интервью 85-летний Франциск не упоминал публично Россию или Путина с начала войны 24 февраля. Но он использовал такие слова, как "неоправданная агрессия" и "вторжение", и сожалел о зверствах против гражданских лиц.

Папа Римский (454) Франциск (181) Виктор Орбан (475)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+48
вимальовується нова вісь зла. Раша, Угорщина, Ватікан.
показать весь комментарий
03.05.2022 10:52
+31
Тобто Орбан триздить з пуйлом за війну, майже кожен день певно дзвонить цікавиться коли вже можна Закарпаття забирати... і висловлює занепокоєння, глибоке. що так довго!
показать весь комментарий
03.05.2022 10:54
+24
Деньги ***** в банках Ватикана . Свет должен уже этим вопросом заинтересоваться
показать весь комментарий
03.05.2022 10:56
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Антихрист з Ватикану розкаже про братські народи і як треба дружити.
Кончений.
показать весь комментарий
03.05.2022 11:50 Ответить
***** планував закінчити війну до 9 травня шляхом знищення основних сил українців. Орбан підтримував таке прагнення. Ватикан виявляє певну наївність, черпаючи інформацію від під*****вник
показать весь комментарий
03.05.2022 11:52 Ответить
ахах ... це якась коаліція чортів ... тепер той самий вислів іди під три чорти набуває нового значення ... можна навіть казати - іди під Путіна, Орбана та папу Франциска
показать весь комментарий
03.05.2022 11:54 Ответить
Путін може проголосити 9 травня війну і мобілізацію, і поодинокі протести його не зупинять. Подібні заяви запізнілі і вводять в оману суспільну думку.
показать весь комментарий
03.05.2022 11:56 Ответить
Пов'язані одним ланцюгом
показать весь комментарий
03.05.2022 11:57 Ответить
Важко визначити..

хто з цих трьох

1.У Маразмі.

2.Брехун

3.НАївний.

а.путін

б.Папа

в.Орбан..

хоча..Пуйло точно не наївний .
показать весь комментарий
03.05.2022 12:05 Ответить
папа продал душу дьяволу!
показать весь комментарий
03.05.2022 12:16 Ответить
Ця заява фактично підтверджує, що мадяри ще до війни знаходилися у зговорі з кацапами по розділу України. Що вони все знали, а тому і нічим українцям не допомагали, та ще й шкодили. Інформація,що "все закінчиться до 9 травня" - дуже неоднозначна і тривожна...
показать весь комментарий
03.05.2022 12:27 Ответить
так, є всі шанси, що москалі 'закінчать' 'спец. операцію' в Україні і... почнуть 'війну'!
показать весь комментарий
03.05.2022 12:28 Ответить
он просто не уточнил до 9 мая какого года
показать весь комментарий
03.05.2022 12:48 Ответить
Орбан придурок такий же як і путін.Воно розраховувало, за тиждень війни, анексувати Закарпаття?Ну,ну!
показать весь комментарий
03.05.2022 13:02 Ответить
кумедний Папа. Це в Україні не бачуть сенсу, щоб він до нас їхав)))
показать весь комментарий
03.05.2022 13:18 Ответить
сдал папик ******
показать весь комментарий
03.05.2022 13:21 Ответить
Вчора стояли з кумом, курили, кум з собакою (американський бульдог), стоїм, балакаєм і тут його собака як пердне!
До чого це я?...
А, - я більш ніж впевнений, що той звук, що видала дупа бульдога, від першої до останьої ноти едентичний тому, що видала паща Орбана, коли він це казав...
показать весь комментарий
03.05.2022 13:35 Ответить

Ключове слово - Орбан.
показать весь комментарий
03.05.2022 13:39 Ответить
путина приспят во время операции
показать весь комментарий
03.05.2022 13:50 Ответить
миром правят престарелые дебилы (
показать весь комментарий
03.05.2022 14:03 Ответить
Тобто ***** тримає Орбана в курсі своїх дій.
Тобто влада Угорщини є не симпатиками рашистів, а їх союзниками.
показать весь комментарий
03.05.2022 14:34 Ответить
Орбан - часть ОСИ ЗЛА, он играет с ордой в одну игру, Венгрия - карикатурная микро-импермия которая неумело скрывает свои слюни на 5 км2 в Закарпатье.
Нужно вынудить Венгрию показать свое ордовское нутро, ей не место ни в НАТО ни в ЕС, слава богу Польшу это поняла.
Нормальны венгры пусть бегут дальше на запад или в послевоенную Украину - это единственный выход для них остаться европейцами.
показать весь комментарий
03.05.2022 14:38 Ответить
Дивно, папу не цікавить яким чином має закінчиться війна, може 9 травня путін ядерну бомбу запустить? Тоді точно все закінчиться, у тому числі і для папи, і для путіна.
показать весь комментарий
03.05.2022 14:40 Ответить
Банк ватикана отмывает касапское бабло, так что))
показать весь комментарий
03.05.2022 15:33 Ответить
папа мабуть поїде до мацкви забирати у путлєра медальку "Ангел-Хранитель миру", якою нагородив фюрера в 2019 році!
показать весь комментарий
03.05.2022 16:31 Ответить
Орбан ванга? Папа отец агрессора? Отец скажет сыну останови войну и он перестанет убивать. Непонятый папа, возраст наверное? СЛАВА УКРАИНЕ!
показать весь комментарий
03.05.2022 16:50 Ответить
Невже планують капітулювати?
показать весь комментарий
03.05.2022 19:54 Ответить
Під...р кончений.
показать весь комментарий
03.05.2022 23:53 Ответить
Страница 2 из 2
 
 