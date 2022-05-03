Орбан сказал, что Россия планирует закончить войну до 9 мая, - Папа Римский Франциск
Папа Римский Франциск рассказал о разговоре с премьер-министром Венгрии, в котором тот якобы рассказал о планах россиян закончить войну в Украине до 9 мая.
Об этом он заявил в интервью итальянскому изданию Corriere della Sera, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украинскую правду".
"Орбан, когда я с ним встретился, сказал мне, что у россиян есть план, что все закончится 9 мая. Надеюсь, это так... Потому что сейчас это не просто Донбасс, это Крым, это Одесса, это забирает у Украины черноморский порт, вот и все. Я пессимистично настроен, но мы должны сделать все возможное, чтобы остановить войну", - заявил Папа Римский.
Папа также сказал, что готов встретиться с президентом России Владимиром Путиным в Москве, а вот смысла ехать в Киев пока не видит.
До интервью 85-летний Франциск не упоминал публично Россию или Путина с начала войны 24 февраля. Но он использовал такие слова, как "неоправданная агрессия" и "вторжение", и сожалел о зверствах против гражданских лиц.
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Кончений.
хто з цих трьох
1.У Маразмі.
2.Брехун
3.НАївний.
а.путін
б.Папа
в.Орбан..
хоча..Пуйло точно не наївний .
До чого це я?...
А, - я більш ніж впевнений, що той звук, що видала дупа бульдога, від першої до останьої ноти едентичний тому, що видала паща Орбана, коли він це казав...
Ключове слово - Орбан.
Тобто влада Угорщини є не симпатиками рашистів, а їх союзниками.
Нужно вынудить Венгрию показать свое ордовское нутро, ей не место ни в НАТО ни в ЕС, слава богу Польшу это поняла.
Нормальны венгры пусть бегут дальше на запад или в послевоенную Украину - это единственный выход для них остаться европейцами.