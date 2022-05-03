Общие потери РФ с начала войны – около 24,2 тыс. человек, 194 самолета, 155 вертолетов, 1 062 танка и 2 567 бронированных машин

Ворвавшиеся на территорию Украины войска РФ продолжают нести потери. По состоянию на утро 3 мая потери личного состава противника составляют около 24,2 тыс. человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02 по 03.05 ориентировочно составляют:

личного состава – около 24200 (+400) человек ликвидировано,

танков - 1062 (+14) ед,

боевых бронированных машин - 2567 (+48) ед,

артиллерийских систем - 475 (+16) ед,

РСЗО - 162 (+10) ед,

средств ПВО - 80 (+0) ед,

самолетов - 194 (+0) ед,

вертолетов - 155 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 1843 (+19) ед,

корабли /катера - 10 (+2) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 291 (+20).

Специальная техника – 38 (+0).

Крылатые ракеты - 84(+0).

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"Наибольшие потери противника (прошлые сутки) наблюдались на Изюмском направлении. Данные уточняются", - отметили в Генштабе ВСУ.