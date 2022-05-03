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Новости Война
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Общие потери РФ с начала войны – около 24,2 тыс. человек, 194 самолета, 155 вертолетов, 1 062 танка и 2 567 бронированных машин

Ворвавшиеся на территорию Украины войска РФ продолжают нести потери. По состоянию на утро 3 мая потери личного состава противника составляют около 24,2 тыс. человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02 по 03.05 ориентировочно составляют:

личного состава – около 24200 (+400) человек ликвидировано,

танков - 1062 (+14) ед,

боевых бронированных машин - 2567 (+48) ед,

артиллерийских систем - 475 (+16) ед,

РСЗО - 162 (+10) ед,

средств ПВО - 80 (+0) ед,

самолетов - 194 (+0) ед,

вертолетов - 155 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 1843 (+19) ед,

корабли /катера - 10 (+2) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 291 (+20).

Специальная техника – 38 (+0).

Крылатые ракеты - 84(+0).

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Общие потери РФ с начала войны – около 24,2 тыс. человек, 194 самолета, 155 вертолетов, 1 062 танка и 2 567 бронированных машин 01

"Наибольшие потери противника (прошлые сутки) наблюдались на Изюмском направлении. Данные уточняются", - отметили в Генштабе ВСУ.

армия РФ (19578) Генштаб ВС (6430) техника (1746) потери (4419)


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Топ комментарии
+6
Все заметили как сильно увеличилось количество артилерии/рсзо уничтоженной за 1 ДЕНЬ, если до вчера мы били примерно 2,2 шт рсзо в день, и 6,7 шт арты, то за вчера, это примерно в 4,5 и 2,2 раза больше соответственно. Видимо, уже таки приехали и пуляют активно всякие вундервафли
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03.05.2022 11:28
+5
Треба до дЯвятАмая до ювілейних 25000 орків кацапсячих та 200 винищувачів дотягти. **** ж любить круглі дати
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03.05.2022 11:15
+5
400 дохляків за добу. Ото ЗСУ фармак нарізає з русні. Красави
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03.05.2022 11:21
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03.05.2022 11:10 Ответить
благодаря мужеству ЗСУ и высокотехнологичному новому оружию фактически целая армия небольшого государства за сутки пошла вслед за узким кораблём.. бегите, глупцы
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03.05.2022 11:14 Ответить
Треба до дЯвятАмая до ювілейних 25000 орків кацапсячих та 200 винищувачів дотягти. **** ж любить круглі дати
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03.05.2022 11:15 Ответить
до їх победобесія, раша-фашистів буде зліквідовано далеко за 25000, з літаками складніше, вони тупо бояться залітати за лінію фронту, на наші території... особливо на доступних для ПВО висотах.
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03.05.2022 15:33 Ответить
По-моему Switchblade начали работать)?
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03.05.2022 11:15 Ответить
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03.05.2022 11:18 Ответить
Самолёты и вертолёты застыли. Пора им лететь обратно в Чернобаевку.
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03.05.2022 11:18 Ответить
400 дохляків за добу. Ото ЗСУ фармак нарізає з русні. Красави
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03.05.2022 11:21 Ответить
Судя по потерям начали работать контр батарейные радары, сколько артилерии настреляли. А вот танчики я смотрю потихоньку заканчиваються 1200-1300 для них это придел будит. А потери 33-35 тясяч заставят отказаться еще от пары областей (предположительно Харьковская, Днепрапетровская возможно Херсонская).
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03.05.2022 11:22 Ответить
Горить палає техніка ворожа,Україна понад усе
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03.05.2022 11:23 Ответить
Такими темпами на "деватаямая" нікого буде й показати ватопітекам.
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03.05.2022 11:24 Ответить
Все заметили как сильно увеличилось количество артилерии/рсзо уничтоженной за 1 ДЕНЬ, если до вчера мы били примерно 2,2 шт рсзо в день, и 6,7 шт арты, то за вчера, это примерно в 4,5 и 2,2 раза больше соответственно. Видимо, уже таки приехали и пуляют активно всякие вундервафли
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03.05.2022 11:28 Ответить
А вогнемети (Буратіно, Сонцепьок) др якої знищеної техніки відносяться?
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03.05.2022 11:58 Ответить
РСЗВ?
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03.05.2022 12:14 Ответить
Скоріше, спеціальна техніка?
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03.05.2022 12:50 Ответить
Та вона така спеціальна, як і їхня операція😂
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03.05.2022 13:43 Ответить
Финны в свое время наколбасили их более ста тысяч! Завидный результат! Нам тоже нужен такой!
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03.05.2022 14:26 Ответить
Щось літаки перестали літати... Мабуть бояться, щоб на 9 травня 200-й не вийшов
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03.05.2022 14:35 Ответить
Танки палають добряче!
Я думав буде 1000 до 9 травня, а воно схоже буде 1200! Доречі про шабаш у московії, це дуже і дуже погана прикмета робити парад , коли нема перемоги....
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03.05.2022 17:09 Ответить
До цього переліку вже настав час додати: та одне *****.
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04.05.2022 00:42 Ответить
 
 