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Новости Агрессия России против Украины Война
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Только три из 14 автобусов с эвакуированными жителями Мариуполя добрались на подконтрольную Украине территорию, - мэр Бойченко

евакуація

Лишь 3 из 14 эвакуационных автобусов с беженцами из Мариуполя Донецкой области добрались до подконтрольной украинскому правительству территории, судьба людей, которые находятся в остальных 11, неизвестна.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом рассказал мэр Мариуполя Вадим Бойченко в эфире телемарафона во вторник утром.

"Когда мы огласили, и российская сторона согласилась на эвакуацию, что даст нам 90 автобусов, определили 3 локации, но приехало только в 2 места  14 автобусов, а до Украины доехало всего 3. Мы понимаем, что где-то делись 11 автобусов, которые должны были двигаться в сторону Запорожья на подконтрольную часть нашего государства, но они где-то потерялись. Теряются они в этих фильтрационных центрах, к сожалению, они (оккупанты. – Ред.) забирают и похищают наших жителей, и сегодня это происходит и в нашем украинском Мариуполе", - рассказал Бойченко в эфире телемарафона во вторник утром,

На вопрос, сколько таких центров в Мариуполе и вокруг, он сообщил, что 4, и что оккупанты дотошно проводят "фильтрацию" украинцев, выезжающих на подконтрольную украинскому правительству территорию. "Жители ждут месяц, больше месяца ждут этой фильтрации. Если ты так или иначе связан с госслужбой, муниципальной службой, то ты получаешь 2 месяца, 2 недели тюрьмы, как они это определяют, я не знаю. Те, кто прошел эту тюрьму, эти пытки, они уже дают показания", - рассказал мэр Мариуполя.

Бойченко также сообщил, что во вторник ожидалась эвакуация 2 тысяч жителей Мариуполя из оккупированного Бердянска Запорожской области, куда они смогли добраться самостоятельно. "Они уже 2 недели ждут этой эвакуации, и мы объявили начало этой эвакуации, но вражеские российские войска разрушают наши планы и не дают такой возможности, чтобы наши украинцы, наши мариупольцы добрались до подконтрольной части нашего государства, до города Запорожье… Сейчас колонна движется в направлении Запорожья, еще продолжается эта эвакуация… Ждем, что она все же произойдет", - рассказал он.

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На вопрос, сколько мирных жителей осталось в Мариуполе, Бойченко ответил, что более 100 тысяч, в том числе не менее 200 непосредственно на территории завода "Азовсталь". "Еще мирные остались и на "Азовстали", в нашей крепости, которая тоже подвергается разрушениям… и они тоже далее ждут эвакуации. Более 200 лиц местного населения также еще прячутся на этой территории. Также там наши ребята продолжают защищать Мариуполь, защищать нашу державу… В городе остается более 100 тысяч населения, которые также ждут эвакуации", - сказал Бойченко.

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Мариуполь (5724) эвакуация (2095) Бойченко Вадим (68)


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Топ комментарии
+35
Верещучка, что скажешь?
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03.05.2022 11:36
+19
Дивлюсь новини ІСТV,говорять про 100% рейтинг зе. Це що така іронія чи Україна провела опитування при війні, тоді оці евакуації і є рейтингом слугам. Тримайтесь і бережіть Україну
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03.05.2022 11:46
+19
что ж это за эвакуация когда через фильтрационные лагеря и основную часть в россию а остатки в Украину
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03.05.2022 11:51
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Верещучка, что скажешь?
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03.05.2022 11:36 Ответить
Наразі невідомо, де перебувають 11 автобусів з евакуйованими маріупольцями - міський голова

прювет зеленскому балаболу и конченной верещук
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03.05.2022 12:15 Ответить
Повторюсь. Це велика помилка

Хто б з Києва і що б не домовлявся з ворогом

Він не знайде в російського Чорта в очах Добра і Миру

Керівники України запам'ятайте це!
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03.05.2022 12:38 Ответить
Від фсбешного шапіто годі чогось чекати(ще 2 роки до виборів)
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03.05.2022 12:03 Ответить
пусть зеленский ответит где мирные беженцы которых он договорился вызволить!
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03.05.2022 12:06 Ответить
Вона тільки верещить цілодобово на телевізійних каналах , як ,, гарно " виконує свою роботу , але видно провали за провалами із переселенням !
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03.05.2022 12:42 Ответить
Величний піариця мріє про другий термін
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03.05.2022 11:36 Ответить
Це все піар від зелених. В Маріупоолі під 100 тисяч людец, що з ними?
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03.05.2022 11:38 Ответить
муніципальною службою, то ти отримуєш два місяці, два тижні в'язниці, як вони це визначають, я не знаю. Джерело:
ЯК ЦЕ НЕ ЗНАЮ ?
Дякувати Дії і дірявим законам України про Захист приватної інформації Українців.
У кацапських хакерів перед вторгненням були вже списки всіх Українців, хто патріот,
хто держслужбовець, хто вата, хто ветеран АТО. А ви думали як вони додому до
ветеранів АТО дорогу знаходили на окупованих територіях. У майбутньому за
розголошення і продаж приватної інформації Українців треба давати пожиттєве
з повною конфіскацієй майна, а до лютого диски з базами даних Українців можна
було купити у кожному місті України чи не на ринку
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03.05.2022 11:40 Ответить
як писали декілька днів тому в оп, план евакуації був розроблений особисто дєрьмаком при підтримці гнусявого. і всі автобуси повинні були прибути в Запоріжжя.
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03.05.2022 11:41 Ответить
Охренеть, "эвакуация"... Нет слов...
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03.05.2022 11:42 Ответить
Кацапи це не люди, а гобліни

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03.05.2022 11:42 Ответить
Сколько дебилов на Цензоре! Это ведь про наших людей речь!
А их только внутриполитические вопросы волнуют.
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03.05.2022 11:45 Ответить
"ваші" люди точно не там
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03.05.2022 12:05 Ответить
так, мене хвилює, чому зекоманда дозволяє собі піаритись на горі людей. горлати, що от уже вивезли, коли насправді в людей було дуже мало шансів потрапити в Україну.
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03.05.2022 13:02 Ответить
Дивлюсь новини ІСТV,говорять про 100% рейтинг зе. Це що така іронія чи Україна провела опитування при війні, тоді оці евакуації і є рейтингом слугам. Тримайтесь і бережіть Україну
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03.05.2022 11:46 Ответить
по перше є цензура і це зрозуміло під час ВС але ,вони зараз роблять зондування рейтингів різних політиків ,навіть військових які є поза політикою,коротше кажучі влада робить велику помилку.
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03.05.2022 11:52 Ответить
Дивився "П'ятий" і, перемикаючи канали, натрапив на ICTV. Теж ******** на рівному місці, коли почув про це. Гундосому накручують рейтинги безбожно. Ще одне підтвердження того, що марафон розрахований на піар Нєлоха.
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03.05.2022 11:55 Ответить
Вже три роки зебіли намагаються привити українцям культ особистості, що свідчить про їх не українську ментальність. Прикацаплені совки.
За тисячі років існування України ніхто, ніколи не молився ні на якого "преп.здента".
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03.05.2022 13:00 Ответить
Самая большая мерзость на планете это РоССия и москали!
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03.05.2022 11:47 Ответить
" Це стало можливим завдяки зусиллям Володимира Зеленського та злагодженій роботі Офісу Президента, яку координував Андрій Єрмак. " (с)
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03.05.2022 11:47 Ответить
Верещук, розмовляючи з журналістами російського журналу «Огонёк» у грудні 2013-го, коли в Україні вирувала Революція гідності, але окупція Криму та війна на Донбасі ще не розпочалася, https://www.kommersant.ru/doc/2369947?fbclid=IwAR3AdyT8iU3kc0UgC-BIIaTNuou0a0orRb47LHchgHTn3ReCqbnBh3Yrcss назвала Росію «авторитаризмом з демократичним обличчям» і водночас зізналася:

«Але якби в нас був такий Путін, я б за нього голосувала. Він робить для Росії добре«.

«Він діє в інтересах своєї країни. Щоб кожен президент так свою країну захищав. Ось натурально», - відповіла вона на уточнювальне запитання, що саме «доброго» для Росії робить Путін.

https://spilno.net/sluga-narodu-vereshhuk-nazivala-putina-chudovim-prezidentom-ya-bi-za-nogo-golosuvala/
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03.05.2022 11:48 Ответить
ну так она для него и Чонгар разминировала
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03.05.2022 12:36 Ответить
что ж это за эвакуация когда через фильтрационные лагеря и основную часть в россию а остатки в Украину
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03.05.2022 11:51 Ответить
А як вчора піарилася з агрохімією! А найвеличніший так виступав, що аж захекувався
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03.05.2022 11:54 Ответить
Маріуполь як гачок.Рашисти нероблять нічого просто так,хтось озвучить на які поступки пішли?Дуже хочу помилитись якщо це не так.
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03.05.2022 11:59 Ответить
Правильно и сделали ,никаких договорняков с убийцами или иди воюй или тебя и без договорняка на
Гавностан вывезут
Делают из войны цирк, а из Путина спасителя
Надеюсь в следующий раз все на Срацею уедут.
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03.05.2022 12:00 Ответить
Кто иди воюй? Это автобусы с женщинами и детьми!
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03.05.2022 12:06 Ответить
Командування наших бійців на "Азовсталі" НЕОДНОРАЗОВО зверталося (до кого тільки не), щоб вирішили проблему евакуації цивільних. Ти, особисто, щось зробив для цього? Не можеш? То й сиди собі тихенько під своїм ніком, мовчи в ганчірочку.
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03.05.2022 13:29 Ответить
То це ще й на рашистських автобусах...тобто фашисти людей просто беруть у заручники, шукають родичів захинсників Маріполя...
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03.05.2022 12:05 Ответить
О це домовилися!
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03.05.2022 12:11 Ответить
Процес та РЕЗУЛЬТАТ визволення мешканців Маріуполя та прорив блокади Маріуполя повинні стати наріжним каменем питання довіри владі на майбутніх виборах.
Хоча, це не стосується людей з мозком "рибок - гуппі", яких у нас ще достатньо...
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03.05.2022 12:17 Ответить
ось як ефективно зекоманда 'евакуювала' українців з маріуполя....
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03.05.2022 12:24 Ответить
Нехило быть мэром Мариуполя. 22 февраля призвал мариупольцев не поддаваться панике: войны мол не будет, а если и будет, то Мариуполь врагу не взять ни при каких обстоятельствах (все это можно найти в СМИ). 26 февраля Бойченко покинул город, т.к. по его словам РФ охотилась на него и его жизнь была в опасности. А сейчас черпает информацию из тех же ресурсов, что доступны любому желающему. При этом отпустил бороду и вещает себе, принимает участие в телемарафонах.
Короче нехило устроился и глазом не моргнет...
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03.05.2022 12:25 Ответить
Ви про що ?!

В Вас є сумнів , що мер Маріуполя є бажанним об"єктом полювання орків ?!

Ви важаєте , що функція мера найбільш великого але районного центра бути більш інформованійшим ніж генштаб й презідент ?

Так саме він розмінував Чонгар ?
Він здав без бою Бердянськ й Мелітопіль ?! Саме він теробороні Мелітополя , Бердянська й Херсона не роздав зброю ?!!!
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03.05.2022 13:08 Ответить
Операція евакуації мирних мешканців Маріуполя в кацапський полон виконана успішно.
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03.05.2022 12:45 Ответить
фільтрують: сильних, молодих, здорових - в динири, а старе та немічне - в Україну
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03.05.2022 12:51 Ответить
ну хз, это тупость, в принципе, как и все что делают кацапы. может достали гебнявые ленинские методички за отсутствием мозгов, но не учитывают, что уже нет идеологии и есть интернет. в общем, туда им и дорога. людей конечно жалко.
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03.05.2022 14:08 Ответить
А все ж таки, що ж з одинадцятьма автобусами? Чи люди самі не схотіли до Неньки, чи у клятому мордорові дуже привітні цяцьки та жахи у фільтрації? Що коїться, пані Верещук?
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03.05.2022 12:59 Ответить
Тобто, за "домовленостями", від "зелених", замість евакуації, цивільні потрапляють до рашистів у заручники. У заручники потрапляють близькі й рідні захисників Маріуполя за домовленостями "зелених" з "ху"лом". І ось ця ганьба, злочин та цинізм подається "зеленими" як "велика перемога". Коли думаєш, що "зелень" вже остаточно пробила "дно", вони пробивають наступне.
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03.05.2022 13:29 Ответить
никто их не фильтрует., кто захотел на московию тот едет. у многих там родственники и они не украинцы и всегда были предателями.
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03.05.2022 14:25 Ответить
 
 