Только три из 14 автобусов с эвакуированными жителями Мариуполя добрались на подконтрольную Украине территорию, - мэр Бойченко

Лишь 3 из 14 эвакуационных автобусов с беженцами из Мариуполя Донецкой области добрались до подконтрольной украинскому правительству территории, судьба людей, которые находятся в остальных 11, неизвестна.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом рассказал мэр Мариуполя Вадим Бойченко в эфире телемарафона во вторник утром.

"Когда мы огласили, и российская сторона согласилась на эвакуацию, что даст нам 90 автобусов, определили 3 локации, но приехало только в 2 места 14 автобусов, а до Украины доехало всего 3. Мы понимаем, что где-то делись 11 автобусов, которые должны были двигаться в сторону Запорожья на подконтрольную часть нашего государства, но они где-то потерялись. Теряются они в этих фильтрационных центрах, к сожалению, они (оккупанты. – Ред.) забирают и похищают наших жителей, и сегодня это происходит и в нашем украинском Мариуполе", - рассказал Бойченко в эфире телемарафона во вторник утром,

На вопрос, сколько таких центров в Мариуполе и вокруг, он сообщил, что 4, и что оккупанты дотошно проводят "фильтрацию" украинцев, выезжающих на подконтрольную украинскому правительству территорию. "Жители ждут месяц, больше месяца ждут этой фильтрации. Если ты так или иначе связан с госслужбой, муниципальной службой, то ты получаешь 2 месяца, 2 недели тюрьмы, как они это определяют, я не знаю. Те, кто прошел эту тюрьму, эти пытки, они уже дают показания", - рассказал мэр Мариуполя.

Бойченко также сообщил, что во вторник ожидалась эвакуация 2 тысяч жителей Мариуполя из оккупированного Бердянска Запорожской области, куда они смогли добраться самостоятельно. "Они уже 2 недели ждут этой эвакуации, и мы объявили начало этой эвакуации, но вражеские российские войска разрушают наши планы и не дают такой возможности, чтобы наши украинцы, наши мариупольцы добрались до подконтрольной части нашего государства, до города Запорожье… Сейчас колонна движется в направлении Запорожья, еще продолжается эта эвакуация… Ждем, что она все же произойдет", - рассказал он.

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На вопрос, сколько мирных жителей осталось в Мариуполе, Бойченко ответил, что более 100 тысяч, в том числе не менее 200 непосредственно на территории завода "Азовсталь". "Еще мирные остались и на "Азовстали", в нашей крепости, которая тоже подвергается разрушениям… и они тоже далее ждут эвакуации. Более 200 лиц местного населения также еще прячутся на этой территории. Также там наши ребята продолжают защищать Мариуполь, защищать нашу державу… В городе остается более 100 тысяч населения, которые также ждут эвакуации", - сказал Бойченко.

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