Только три из 14 автобусов с эвакуированными жителями Мариуполя добрались на подконтрольную Украине территорию, - мэр Бойченко
Лишь 3 из 14 эвакуационных автобусов с беженцами из Мариуполя Донецкой области добрались до подконтрольной украинскому правительству территории, судьба людей, которые находятся в остальных 11, неизвестна.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом рассказал мэр Мариуполя Вадим Бойченко в эфире телемарафона во вторник утром.
"Когда мы огласили, и российская сторона согласилась на эвакуацию, что даст нам 90 автобусов, определили 3 локации, но приехало только в 2 места 14 автобусов, а до Украины доехало всего 3. Мы понимаем, что где-то делись 11 автобусов, которые должны были двигаться в сторону Запорожья на подконтрольную часть нашего государства, но они где-то потерялись. Теряются они в этих фильтрационных центрах, к сожалению, они (оккупанты. – Ред.) забирают и похищают наших жителей, и сегодня это происходит и в нашем украинском Мариуполе", - рассказал Бойченко в эфире телемарафона во вторник утром,
На вопрос, сколько таких центров в Мариуполе и вокруг, он сообщил, что 4, и что оккупанты дотошно проводят "фильтрацию" украинцев, выезжающих на подконтрольную украинскому правительству территорию. "Жители ждут месяц, больше месяца ждут этой фильтрации. Если ты так или иначе связан с госслужбой, муниципальной службой, то ты получаешь 2 месяца, 2 недели тюрьмы, как они это определяют, я не знаю. Те, кто прошел эту тюрьму, эти пытки, они уже дают показания", - рассказал мэр Мариуполя.
Бойченко также сообщил, что во вторник ожидалась эвакуация 2 тысяч жителей Мариуполя из оккупированного Бердянска Запорожской области, куда они смогли добраться самостоятельно. "Они уже 2 недели ждут этой эвакуации, и мы объявили начало этой эвакуации, но вражеские российские войска разрушают наши планы и не дают такой возможности, чтобы наши украинцы, наши мариупольцы добрались до подконтрольной части нашего государства, до города Запорожье… Сейчас колонна движется в направлении Запорожья, еще продолжается эта эвакуация… Ждем, что она все же произойдет", - рассказал он.
На вопрос, сколько мирных жителей осталось в Мариуполе, Бойченко ответил, что более 100 тысяч, в том числе не менее 200 непосредственно на территории завода "Азовсталь". "Еще мирные остались и на "Азовстали", в нашей крепости, которая тоже подвергается разрушениям… и они тоже далее ждут эвакуации. Более 200 лиц местного населения также еще прячутся на этой территории. Также там наши ребята продолжают защищать Мариуполь, защищать нашу державу… В городе остается более 100 тысяч населения, которые также ждут эвакуации", - сказал Бойченко.
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прювет зеленскому балаболу и конченной верещук
Хто б з Києва і що б не домовлявся з ворогом
Він не знайде в російського Чорта в очах Добра і Миру
Керівники України запам'ятайте це!
ЯК ЦЕ НЕ ЗНАЮ ?
Дякувати Дії і дірявим законам України про Захист приватної інформації Українців.
У кацапських хакерів перед вторгненням були вже списки всіх Українців, хто патріот,
хто держслужбовець, хто вата, хто ветеран АТО. А ви думали як вони додому до
ветеранів АТО дорогу знаходили на окупованих територіях. У майбутньому за
розголошення і продаж приватної інформації Українців треба давати пожиттєве
з повною конфіскацієй майна, а до лютого диски з базами даних Українців можна
було купити у кожному місті України чи не на ринку
А их только внутриполитические вопросы волнуют.
За тисячі років існування України ніхто, ніколи не молився ні на якого "преп.здента".
«Але якби в нас був такий Путін, я б за нього голосувала. Він робить для Росії добре«.
«Він діє в інтересах своєї країни. Щоб кожен президент так свою країну захищав. Ось натурально», - відповіла вона на уточнювальне запитання, що саме «доброго» для Росії робить Путін.
https://spilno.net/sluga-narodu-vereshhuk-nazivala-putina-chudovim-prezidentom-ya-bi-za-nogo-golosuvala/
Гавностан вывезут
Делают из войны цирк, а из Путина спасителя
Надеюсь в следующий раз все на Срацею уедут.
Хоча, це не стосується людей з мозком "рибок - гуппі", яких у нас ще достатньо...
Короче нехило устроился и глазом не моргнет...
В Вас є сумнів , що мер Маріуполя є бажанним об"єктом полювання орків ?!
Ви важаєте , що функція мера найбільш великого але районного центра бути більш інформованійшим ніж генштаб й презідент ?
Так саме він розмінував Чонгар ?
Він здав без бою Бердянськ й Мелітопіль ?! Саме він теробороні Мелітополя , Бердянська й Херсона не роздав зброю ?!!!