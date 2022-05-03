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Новости Война
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Россия планирует включить захваченные районы юга Украины в состав оккупированного Крыма, - ГУР МО

рф

Россия рассматривает возможность включения захваченных территорий юга Украины в состав временно оккупированного Крыма и последующей интеграции его в российское экономическое пространство.

Об этом Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщает в Телеграме, передает Цензор.НЕТ.

"РФ рассматривает возможность включения захваченных территорий юга Украины в состав временно оккупированного Крыма и последующей интеграции их в российское экономическое пространство. О разработке соответствующего плана со сроком минимум до 2030 года было объявлено 1 мая советником так называемого "главы" Крыма по информационной политике Олегом Крючом.

Одновременно российский оккупационный режим пытается убедить местное население в окончательном установлении контроля над занятыми территориями. 1 мая в Геническе новоназначенным "председателем горсовета" Андреем Клочком организовано торжественное поднятие флага РФ. Правда, горожане проигнорировали рашистский "праздник".

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Ряд частных предприятий Ростовской области получил заказ на изготовление печатей и штампов для оккупационных администраций Мариуполя. В перечень учреждений, которые получат новые "атрибуты", входят учебные заведения, больницы, полиция, ЗАГСы и административные учреждения. Даже несмотря на то, что большинство из них сейчас полностью разрушены российскими войсками.

На заказных штампах и печатях содержится надпись: "Россия, республика Донбасс, Мариуполь, военно-гражданская администрация".

Рашисты анонсировали, что в июне подобные штампы и печати будут производиться для оккупированного Херсона.

На сегодняшний день в Мариуполе оккупанты проводят "большую уборку". россияне ищут и уничтожают тела убитых. Для этого в городе с 15 апреля работает три мобильных крематория.

Среди военных армии оккупантов распространяется информация, что срок так называемой "специальной военной операции" определен до сентября 2022 года", - рассказали в ГУР МО.

Крым (26419) оккупация (10187) разведка (4191) россия (96038) Запорожская область (3172) Херсонская область (4859)


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Топ комментарии
+19
Оці плани розраховані на довгі роки, а війна такого не показує. Аналіз від розвідки не має цінності,,це знають і без них. Ви шляхи з Азовсталі шукайте,море прощупуйте, Кремль підривають. Робіть свою справу, а те що хоче раша,то нікого не цікавить
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03.05.2022 11:43
+17
Для українців це немає жодного значеня куди там **** планує і що включати ,бо всі захоплені території України включно з Кримом та Донбасом буде звільнено від рашистів!
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03.05.2022 11:45
+13
Кацапи хотіли Київ за три доби взяти, і шо?
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03.05.2022 11:42
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Кацапи хотіли Київ за три доби взяти, і шо?
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03.05.2022 11:42 Ответить
Чтобы взять Киев его надо разбомбить. Это никому не надо.
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03.05.2022 12:22 Ответить
Оці плани розраховані на довгі роки, а війна такого не показує. Аналіз від розвідки не має цінності,,це знають і без них. Ви шляхи з Азовсталі шукайте,море прощупуйте, Кремль підривають. Робіть свою справу, а те що хоче раша,то нікого не цікавить
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03.05.2022 11:43 Ответить
Згоден на 100%, але мені здається що це вброс, а не дані розвідки!!!??
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03.05.2022 11:44 Ответить
Хотеть не вредно..учитывая тот факт что на Роиссиии всегда ЛИЧНОСТЬ ИМПЕРАТОРА ВОЖДЯ ЛЕНИН СТАЛИН ХРУЩЕВ БРЕЖНЕВ ОПРЕДЕЛЯЛИ политику страны и вели народ куда ИМ хотелось и было виднее то Путин на исходе сегодня завтра осенью зимой весной но подохнет..и причем все ждут и как всегда сей момент будет внезапным.... боюсь попытаются поиграть как с Жириновским то помер..... то не помер или всучить двойника..... хотя двойника думаю уже ликвидировали уж больно он стал не похож на первый оригинал... уже ЦИВИЛИТЗАЦИЯ УЧИЛА НЕ ОДНОГО ПРИДУРКА царя и фараонов и Александра Великого Македонского и Половцев и Грецию И Моголов и Китай и Рим и Германию и Бритов и Францию и Рейх 20 века вкупе с Гитлером и рейхом 1000 лет.. и ГДЕ ЭТО ВСЕ им бы перечитывать каждый раз Главу Библии о Вавилоне и строительстве башни и чем все закончилось.. никто не будет дольше Бога Больше Бога и Сильнее Бога..
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03.05.2022 12:02 Ответить
Действуйте на ОПЕРЕЖЕНИЕ‼️ХВАТИТ СОПЛИ ЖЕВАТЬ ‼️ПОЧЕМУ НЕ АРЕСТОВАНЫ ПРЕДАТЕЛИ БАКАНОВСКОГО СБУ ХЕРСОНА ,СДАВШИЕ ЮГ ЭТО ФАКТ‼️
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03.05.2022 12:17 Ответить
Надо достать по бухте в Севастополе /сбить праздничное настроение /
И гос администацию в Симферополе /это чисто военный объект /
И не будет к кому присоеденять Херсон
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03.05.2022 11:45 Ответить
Схоже поки що нічим.
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03.05.2022 11:51 Ответить
Для українців це немає жодного значеня куди там **** планує і що включати ,бо всі захоплені території України включно з Кримом та Донбасом буде звільнено від рашистів!
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03.05.2022 11:45 Ответить
Я дивуюсь тупим політикам, особливо Західним, які триндять про якесь закінчення війни до якогось числа зі сторони РФ, як можна таких тупих вибирати, які не володіють взагалі якимись елементарними поняттями в різних сферах, ЯЯК!!!???А ми жаліємся на своїх, оказується, що не все так погано, є дебіли набагато більші в Європі, і цих гнійних черв"яків вскрила війна!!
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03.05.2022 11:51 Ответить
Що вони хотять і що вони можуть це дві великі різниці!!! Трындеть не мешки ворочить!!! Человек предполагает, а БОГ располагает!
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03.05.2022 11:46 Ответить
"россия, республика донбасс . . ."

Значит, будет объявление об аннексии ОРДиЛО с последующим объявлением, что "попытка Украины отвоевать эти территории будет означать нападение на территорию россии, что даёт нам право применить ядерное оружие".

Ну-ну, посмотрим, смотрите, чтобы на вас самих ничего вдруг не упало . . .
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03.05.2022 11:48 Ответить
Кацапия давно вне мирового закона. И что они там признают или нет-на вероятность применения ими ЯО никак не влияет.
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03.05.2022 12:10 Ответить
Нуууу.... Красивый был город питер
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03.05.2022 12:42 Ответить
Х*** в рот они присоеденят. То что они хотят не соответствуют с тем что мы им дадим.
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03.05.2022 11:49 Ответить
Ось, не розумію... А навіщо росії нові землі? Найбільша у світі країна, яка вже подавилася своїми територіями, проте з жадібністю накидається на будь-який клаптик захопленої землі. Не зрозуміло. Показували в одному фільмі дуже жорстоку забаву моряків вітрильного флоту, коли плавання тривало роками та з розвагами було не дуже. Спіймають акулу, розріжуть їй черево і разом із тельбухами викидають за борт. Акула накидається на потрухи і жадібно ковтає їх. Вони вивалюються з її розпоротого черева і вона знову ковтає їх. І так без перерви, доки не здохне остаточно. От і думаю, скільки росії ще треба земель заковтнути, щоб здохнути?
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03.05.2022 11:49 Ответить
Да кордонів срср
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03.05.2022 11:57 Ответить
Вона вже здохла,ми спостерігаємо зараз агонію
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03.05.2022 12:07 Ответить
Імперія повинна розширюватись територіально.

Інакше загниває і падає.

АКСІОМА..
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03.05.2022 12:26 Ответить
еще через какое-то время раша соберется и еще откусит кусок, предварительно его раздолбав, жизни там особо замечательной не будет, но для раши это норм..., потом еще и еще..., пока вся Украина не будет в руинах..., это такая цена ничем не оправданной любви к "братскому" народу и потери огромным числом граждан Украины своей идентичности... - какая разница под какими флагами жить, лишь бы кормили вовремя...
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03.05.2022 11:51 Ответить
Чим більше у світі хаосу тим дорощі енергоресурси, тим більше у кацапів доходів, парадокс. Так що не скоро, хіба що нападе на НАТО, от тоді все закінчиться швидко.
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03.05.2022 11:55 Ответить
Смоктати вам кацапи конфєтки Рошен.
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03.05.2022 11:51 Ответить
Хєр їм смоктати. Рошен для людей, а не для людиноподібного лайна.
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03.05.2022 11:54 Ответить
уже обратно вернули - так как обороты без сладкого упали
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03.05.2022 12:10 Ответить
Там здається була проблема з "авторськими правами" на "Київські торти".

Барига Петро захопив конд.Фабрику,і Відповідно ,торгову марку..

Суд,звичайно,у часи його правління став на його сторону,але це закономірно викликало бойкот...
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03.05.2022 12:29 Ответить
А хто здав південь рашистам? ЗЕчмо.
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03.05.2022 11:51 Ответить
Домовленість є домовленість. Чи зря він в Оман літав ?
З теорії змови.
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03.05.2022 11:52 Ответить
такі як ти
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03.05.2022 11:53 Ответить
А шо це ти здриснув в Ірманію і патякаєш звідти?
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03.05.2022 12:11 Ответить
Лютий 2020 року.

Арахамія згоден пустити воду в Крим в обмін на Донбас.

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія погодився би пустити воду в анексований Крим в обмін на поступки з боку президента РФ Володимира Путіна по Донбасу.

https://www.pravda.com.ua/news/2020/02/11/7240191/
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03.05.2022 12:25 Ответить
До війни, пуйло пропонував Польщі та Угорщині разом з рашкою розділити мііж собою Україну.
Поляки послали пуйла нах... А ось Орбан зацікавився цією пропозицією пуйла і тому тепер ми бачимо відверто прорашистську позицію влади Угорщини.
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03.05.2022 11:55 Ответить
У нас же есть арта бьющая на сотни километров. Почему вы позволяете рашистам спокойно хозяйничать в Мариуполе? Готовите город под сдачу как когда то донецк?
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03.05.2022 11:57 Ответить
Військовим видніше
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03.05.2022 11:58 Ответить
Розігни, бо занадто загнув.
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03.05.2022 12:08 Ответить
артиллерия на сотни километров? артиллерия это ну 20-30 км. сотни это ракеты.
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03.05.2022 14:02 Ответить
Ось це напевно і буде огололено на «дєнь пабєди». А оголошення війни, якщо і відбудеться, то пізніше і не так голосно.
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03.05.2022 12:00 Ответить
А Україна буде дивитися і соплі жувати,чи що? Тому що взагалі-то в кацапів плани знищити Україну. Все,маски скинуті. Похрен,що вони там анексують чи визнають. Знищувати їх та й все.
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03.05.2022 12:03 Ответить
Та хватит писать про всякую х..ню которую планирует *****
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03.05.2022 12:08 Ответить
Я так думаю, що калібр 155 мм стане більш вагомим КОНТРАРГУМЕНТОМ цієї маячні. А "Томагавк" поставить крапку у цьому безглуздому питанні.
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03.05.2022 12:09 Ответить
Це Україну до чогось зобов'зує - як що ні, то навіщо такі "новини"? Чи може розрахунок на те що не потрібно деокуповувати зайняті території бо путін жахне ядерною зброєю, так за цією логікою в нас нема шансу на перемогу.
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03.05.2022 12:14 Ответить
Росія планує ....

кому цікаві плани ПРОГРАВШИХ у недалекому майбутньому ?
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03.05.2022 12:24 Ответить
Ну, тогда и освобождаться южные территории будут сразу вместе с Крымом.
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03.05.2022 12:30 Ответить
казаки в мариуполе кринжуха..как освободить города если они там засядут возьмут заложников и будут стрелять со дворов..жопа
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03.05.2022 16:37 Ответить
Це якось заважає нам їх вбивати?
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03.05.2022 12:57 Ответить
Ось Зе-лені і догрались.,ось, Нам, і зійшлися посередині!! Тепер, можна навіть Гогенашвіллі повертати...
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03.05.2022 14:53 Ответить
Тянємо яйца біля Херсона...Тянемо...
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03.05.2022 16:02 Ответить
запорожье такой шняги не выдержит
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03.05.2022 16:36 Ответить
На замовлених штампах і печатках міститься напис: "россия, республика донбас, Мариуполь, военно-гражданская администрация".
арестович в курсе он урегулируе с борей и байденом..а нам то шо жди торпед((
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03.05.2022 16:39 Ответить
 
 