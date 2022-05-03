Россия планирует включить захваченные районы юга Украины в состав оккупированного Крыма, - ГУР МО

Россия рассматривает возможность включения захваченных территорий юга Украины в состав временно оккупированного Крыма и последующей интеграции его в российское экономическое пространство.

Об этом Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщает в Телеграме, передает Цензор.НЕТ.

"РФ рассматривает возможность включения захваченных территорий юга Украины в состав временно оккупированного Крыма и последующей интеграции их в российское экономическое пространство. О разработке соответствующего плана со сроком минимум до 2030 года было объявлено 1 мая советником так называемого "главы" Крыма по информационной политике Олегом Крючом.

Одновременно российский оккупационный режим пытается убедить местное население в окончательном установлении контроля над занятыми территориями. 1 мая в Геническе новоназначенным "председателем горсовета" Андреем Клочком организовано торжественное поднятие флага РФ. Правда, горожане проигнорировали рашистский "праздник".

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Ряд частных предприятий Ростовской области получил заказ на изготовление печатей и штампов для оккупационных администраций Мариуполя. В перечень учреждений, которые получат новые "атрибуты", входят учебные заведения, больницы, полиция, ЗАГСы и административные учреждения. Даже несмотря на то, что большинство из них сейчас полностью разрушены российскими войсками.

На заказных штампах и печатях содержится надпись: "Россия, республика Донбасс, Мариуполь, военно-гражданская администрация".

Рашисты анонсировали, что в июне подобные штампы и печати будут производиться для оккупированного Херсона.

На сегодняшний день в Мариуполе оккупанты проводят "большую уборку". россияне ищут и уничтожают тела убитых. Для этого в городе с 15 апреля работает три мобильных крематория.

Среди военных армии оккупантов распространяется информация, что срок так называемой "специальной военной операции" определен до сентября 2022 года", - рассказали в ГУР МО.