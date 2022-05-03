Россия планирует включить захваченные районы юга Украины в состав оккупированного Крыма, - ГУР МО
Россия рассматривает возможность включения захваченных территорий юга Украины в состав временно оккупированного Крыма и последующей интеграции его в российское экономическое пространство.
Об этом Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщает в Телеграме, передает Цензор.НЕТ.
"РФ рассматривает возможность включения захваченных территорий юга Украины в состав временно оккупированного Крыма и последующей интеграции их в российское экономическое пространство. О разработке соответствующего плана со сроком минимум до 2030 года было объявлено 1 мая советником так называемого "главы" Крыма по информационной политике Олегом Крючом.
Одновременно российский оккупационный режим пытается убедить местное население в окончательном установлении контроля над занятыми территориями. 1 мая в Геническе новоназначенным "председателем горсовета" Андреем Клочком организовано торжественное поднятие флага РФ. Правда, горожане проигнорировали рашистский "праздник".
Ряд частных предприятий Ростовской области получил заказ на изготовление печатей и штампов для оккупационных администраций Мариуполя. В перечень учреждений, которые получат новые "атрибуты", входят учебные заведения, больницы, полиция, ЗАГСы и административные учреждения. Даже несмотря на то, что большинство из них сейчас полностью разрушены российскими войсками.
На заказных штампах и печатях содержится надпись: "Россия, республика Донбасс, Мариуполь, военно-гражданская администрация".
Рашисты анонсировали, что в июне подобные штампы и печати будут производиться для оккупированного Херсона.
На сегодняшний день в Мариуполе оккупанты проводят "большую уборку". россияне ищут и уничтожают тела убитых. Для этого в городе с 15 апреля работает три мобильных крематория.
Среди военных армии оккупантов распространяется информация, что срок так называемой "специальной военной операции" определен до сентября 2022 года", - рассказали в ГУР МО.
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И гос администацию в Симферополе /это чисто военный объект /
И не будет к кому присоеденять Херсон
Значит, будет объявление об аннексии ОРДиЛО с последующим объявлением, что "попытка Украины отвоевать эти территории будет означать нападение на территорию россии, что даёт нам право применить ядерное оружие".
Ну-ну, посмотрим, смотрите, чтобы на вас самих ничего вдруг не упало . . .
Інакше загниває і падає.
АКСІОМА..
Барига Петро захопив конд.Фабрику,і Відповідно ,торгову марку..
Суд,звичайно,у часи його правління став на його сторону,але це закономірно викликало бойкот...
З теорії змови.
Арахамія згоден пустити воду в Крим в обмін на Донбас.
Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія погодився би пустити воду в анексований Крим в обмін на поступки з боку президента РФ Володимира Путіна по Донбасу.
https://www.pravda.com.ua/news/2020/02/11/7240191/
Поляки послали пуйла нах... А ось Орбан зацікавився цією пропозицією пуйла і тому тепер ми бачимо відверто прорашистську позицію влади Угорщини.
кому цікаві плани ПРОГРАВШИХ у недалекому майбутньому ?
арестович в курсе он урегулируе с борей и байденом..а нам то шо жди торпед((