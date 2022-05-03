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Новости Война
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В Киев я пока не поеду. Готов поехать в Москву, но Путин не хочет на этот раз встречи, - Папа Римский Франциск

папа,франциск

Папа Римский Франциск заявил, что готов встретиться с президентом России Владимиром Путиным в Москве, а вот смысла ехать в Киев пока не видит.

Об этом он заявил в интервью итальянскому изданию Corriere della Sera, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украинскую правду".

"В первый день войны я звонил президенту Украины Зеленскому. Путину же я не звонил. Я слышал его в декабре на свой день рождения, но на этот раз нет, я не звонил. Я хотел сделать четкий жест, и для этого пошел к российскому послу. Я попросил их объяснить, я сказал: "Пожалуйста, остановитесь". Потом я попросил кардинала Паролина после двадцати дней войны передать Путину сообщение, что я готов поехать в Москву", - сказал Папа Римский.

Как признался Франциск, он все еще ждет ответа Путина и опасается, что "он не хочет встречи на этот раз".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Орбан сказал, что Россия планирует закончить войну до 9 мая, - Папа Римский Франциск

Папа также сказал, что пока не планирует визит в Украину.

"В Киев я пока не поеду. Я послал кардинала Майкла Черни и кардинала Конрада Краевского, которые отправились туда в четвертый раз. Но я чувствую, что мне не нужно ехать. Сначала я должен поехать в Москву, сначала я должен встретиться с Путиным. Но я также священник, что я могу сделать? Я делаю то, что могу", - сказал Папа Римский.

Франциск заявил об озабоченности тем, что Путин не собирается останавливаться. По его словам, он пытается понять источники поведения Путина и мотивы, толкающие его на столь жестокую войну. По словам Папы, "возможно, лай НАТО в двери России" побудил Путина плохо отреагировать и развязать войну.

Папа также рассказал, что 40 минут разговаривал с российским патриархом Кириллом. "Первые двадцать минут он читал мне все оправдания войны. Я послушал и сказал: я ничего этого не понимаю. Брат, мы не чиновники, мы не можем использовать язык политики, но у нас есть язык Иисуса", - сказал Франциск.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мы ожидаем Папу Римского Франциска, - Зеленский

До интервью 85-летний Франциск не упоминал публично Россию или Путина с начала войны 24 февраля. Но он использовал такие термины, как "неоправданная агрессия" и "вторжение" и оплакивал зверства против гражданских лиц.

Папа Римский (454) путин владимир (31510) россия (96038) Франциск (181)


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Топ комментарии
+41
гніда ти франциск, тільки за статки пуйла в ватикані печешся
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03.05.2022 12:00
+33
Папа Пий XII был "папой гитлера". Франциск превращается в "папу путлера".
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03.05.2022 12:08
+29
Ну да, зачем ехать в Украину, тут денег то нет. А мог бы ради поддержки съездить, но тут стреляют и ракеты, не тот комфорт что в Ватикане или мацкве.
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03.05.2022 12:06
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03.05.2022 13:26 Ответить
Папа абсолютно не розумію росію і її суть. Якщо аж так не розуміє, нехай подзвонить до своїх українських єпископів і йому все розкажуть що це таке рашизм і чого він хоче. А про не бажання їхати до України, то що ж, як свщенник він би мав знати притчу про Доброго самарянина
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03.05.2022 13:26 Ответить
Цікаво почути католиків усього світу і побачити їхню реакцію, на цю заяву гнідного правителя церкви, не відреагувати на це марення, - значить стати в ряди холуїв кремля, третього НЕМАЄ !!!
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03.05.2022 13:30 Ответить
кінчений лівак, млять!

Муждабаєв Айдер дуже влучно про нього сказав на своєму каналі відео під назвою "КРЁСТНЫЙ ПАПА РУССКОГО ФАШИЗМА. «Папа мерзкий». «Папа русский». «Римский вата»"
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03.05.2022 13:46 Ответить
Venduto per dannati soldi. Come tutti i preti!
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03.05.2022 13:57 Ответить
Чому не можна було тьоток якихось хороводити, він не розуміє, "політику" він не розуміє, а от про "гавкіт НАТО у двері расєї", бачте, розмірковувати проблем не має?
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03.05.2022 14:02 Ответить
Папа трошки сцикнув їхати до Києва
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03.05.2022 14:52 Ответить
Ось так виглядає найвищій рівень застурбованності
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03.05.2022 15:04 Ответить
папа є звичайний ЧМОшник, не дивлячись на найвищий сан, він не потрібний ні в мацкві, ні в Києві. з нього толку, як кастрірованого кота.
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03.05.2022 15:12 Ответить
А що ж так святійший отець боїться їхати до Києва? Бог не захистить свого першого намісника?

От Іван Павло ІІ точно би приїхав. То дійсно був святий чоловік.
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03.05.2022 15:20 Ответить
папа, звісно, делікатно кажучи, не дуже добрий хлопець. Але добре, що не приїде до Києва. Довелося б запроваджувати купу заходів безпеки, відриваючи досвідчених профі від справжньої роботи. Він не вартий уваги наших командос.
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03.05.2022 15:37 Ответить
чем иметь такого папу лучше быть сиротой!
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03.05.2022 16:14 Ответить
путя не хоче віддавати медальку, якою папа його награділ 2019 року
назва медальки вельми символічна: "Ангел-Хранитель миру"!
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03.05.2022 16:38 Ответить
И что этот старый штопаный гандон франциск вообразил себя современным наполеоном, или Марией терезой?????!!? ***** италийское!!
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03.05.2022 16:39 Ответить
Чей это папа? Вовкин наверное? Неправильные вещи говорит папа. СЛАВА УКРАИНЕ!
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03.05.2022 16:45 Ответить
А на біса ти в Києві потрібен?!
Ти нікчема і пустодзвін!
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03.05.2022 16:57 Ответить
УГКЦ не стыдно иметь такого обосранного и прикацапленного шефа?
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03.05.2022 20:17 Ответить
****** специалисты по дипломатии. Папа гнида. Все просто. Когда уйдем от стиля Московии в разговорах? Никогда?
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03.05.2022 22:11 Ответить
"можливо, гавкіт НАТО у двері Росії спровокував путина"????
я не ослышался??

т.е. это НАТО напало на путина и виновато в бойне?

а прием финлнядии и швеции в НАТО никого не спровоцировало ни на что??

он вообще больной придурок??
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03.05.2022 22:46 Ответить
А ми не бачема сенсу щоби таке кончене приізжало до нас.
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03.05.2022 23:50 Ответить
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