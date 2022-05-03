В Киев я пока не поеду. Готов поехать в Москву, но Путин не хочет на этот раз встречи, - Папа Римский Франциск
Папа Римский Франциск заявил, что готов встретиться с президентом России Владимиром Путиным в Москве, а вот смысла ехать в Киев пока не видит.
Об этом он заявил в интервью итальянскому изданию Corriere della Sera, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украинскую правду".
"В первый день войны я звонил президенту Украины Зеленскому. Путину же я не звонил. Я слышал его в декабре на свой день рождения, но на этот раз нет, я не звонил. Я хотел сделать четкий жест, и для этого пошел к российскому послу. Я попросил их объяснить, я сказал: "Пожалуйста, остановитесь". Потом я попросил кардинала Паролина после двадцати дней войны передать Путину сообщение, что я готов поехать в Москву", - сказал Папа Римский.
Как признался Франциск, он все еще ждет ответа Путина и опасается, что "он не хочет встречи на этот раз".
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Папа также сказал, что пока не планирует визит в Украину.
"В Киев я пока не поеду. Я послал кардинала Майкла Черни и кардинала Конрада Краевского, которые отправились туда в четвертый раз. Но я чувствую, что мне не нужно ехать. Сначала я должен поехать в Москву, сначала я должен встретиться с Путиным. Но я также священник, что я могу сделать? Я делаю то, что могу", - сказал Папа Римский.
Франциск заявил об озабоченности тем, что Путин не собирается останавливаться. По его словам, он пытается понять источники поведения Путина и мотивы, толкающие его на столь жестокую войну. По словам Папы, "возможно, лай НАТО в двери России" побудил Путина плохо отреагировать и развязать войну.
Папа также рассказал, что 40 минут разговаривал с российским патриархом Кириллом. "Первые двадцать минут он читал мне все оправдания войны. Я послушал и сказал: я ничего этого не понимаю. Брат, мы не чиновники, мы не можем использовать язык политики, но у нас есть язык Иисуса", - сказал Франциск.
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До интервью 85-летний Франциск не упоминал публично Россию или Путина с начала войны 24 февраля. Но он использовал такие термины, как "неоправданная агрессия" и "вторжение" и оплакивал зверства против гражданских лиц.
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Муждабаєв Айдер дуже влучно про нього сказав на своєму каналі відео під назвою "КРЁСТНЫЙ ПАПА РУССКОГО ФАШИЗМА. «Папа мерзкий». «Папа русский». «Римский вата»"
От Іван Павло ІІ точно би приїхав. То дійсно був святий чоловік.
назва медальки вельми символічна: "Ангел-Хранитель миру"!
Ти нікчема і пустодзвін!
я не ослышался??
т.е. это НАТО напало на путина и виновато в бойне?
а прием финлнядии и швеции в НАТО никого не спровоцировало ни на что??
он вообще больной придурок??