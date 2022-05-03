В течение суток на территории Украины пиротехники обезвредили 1424 взрывоопасных предмета, обследовали территорию площадью 623 га, - ГСЧС
В течение суток пиротехнические подразделения ГСЧС привлекались 169 раз, ими выявлено, изъято и обезврежено 1 тыс. 424 взрывоопасных предмета, обследована территория площадью 623 га.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом идет речь в телеграме ГСЧС.
"Чаще всего пиротехнические подразделения работали: в Харьковской области 3 тыс. 397 раз, Киевщине – 1 тыс. 511, Николаевщине – 1 тыс. 191, Черкасщине – 687, Черниговщине – 469, Сумщине – 377", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в целом с начала широкомасштабного военного вторжения РФ на территории Украины обезврежено 90 тыс. 432 взрывоопасных предмета и 583,4 кг взрывчатого вещества, в том числе 1 тыс. 964 авиационных бомб. Обследована территория площадью 16 тыс. 370 га.
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