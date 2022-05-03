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Глава МИД Израиля призвал РФ извиниться за антисемитские выпады Лаврова. В МИД РФ заявили, что правительство Израиля поддерживает "неонацистский режим в Киеве"

израиль

МИД РФ утверждает, что правительство Израиля поддерживает "неонацистский режим в Киеве".

Об этом сообщает МИД РФ в официальном телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

Министр иностранных дел Израиля Яир Лапид отметил, что хочет услышать извинения от российской стороны за заявление Лаврова о том, что Гитлер мог быть евреем.

В ответ на это в МИД РФ заявили: "обратили внимание на антиисторические заявления главы МИД Израиля Яира Лапида, во многом объясняющие курс нынешнего Правительства Израиля в поддержку "неонацистского режима в Киеве". Израильский министр сказал буквально следующее: "Евреи не уничтожали сами себя во время Холокоста. Обвинять евреев в антисемитизме - это вопиющий уровень расизма в отношении евреев".

Кроме того, в российском внешнеполитическом ведомстве утверждают, что в Украине якобы существует "махровый антисемитизм и ромофобия, даже думать о которых недавно еще было немыслимо".

А еще российская сторона уверяет, что нормы закона "О предотвращении и противодействии антисемитизму в Украине", который Владимир Зеленский подписал в 2020 году, якобы не действуют, а бытовой и политический антисемитизм и нацизм не прекращаются, а наоборот – поощряются.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лавров назвал евреев "самыми большими антисемитами". Израиль обвинил его в расизме

антисемитизм (230) Израиль (1936) МИД РФ (1670) россия (96038) Яир Лапид (9)


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Топ комментарии
+79
Пересратись з усім світом за 2 місяці - це талант. Лишилось пересратись з Іраном
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03.05.2022 12:25
+62
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03.05.2022 12:28
+55
Заїбали вони вже з своїм антисемітизмом неонацизмом і всяким *********. Роз'їбати їх потрібно вже раз і назавжди, рашисти їбані!!!
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03.05.2022 12:31
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Правила форума Совет форумчан
То нащо ви в них безпілотники купуєте, якщо так?
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03.05.2022 12:24 Ответить
я думаю - "купували".
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03.05.2022 12:27 Ответить
Воно вже не варто навіть реакції на ті слова і "заяви".
Що несе з екрану збожеволіла "Маша-МИДовка" та ії шеф, "Грустный Лошадь", що несе Марго-Боброєдка, що несуть у телевізійних шоу депутати та експерти з політологами.
Одне слово, агонія.
Агонія режиму, агонія росії, агонія їх самих, як людей та особистостей.
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03.05.2022 12:39 Ответить
Ваша правда, й в нормальній країні, після подібних заяв, очільник МЗС мав би бути звільнений, а Лаврун в раші брехатиме поки копита не відкине...
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03.05.2022 13:09 Ответить
ну не скажи ,Лапид 1 раз вякнул,пару зам министров,в Маарив что то в скользь прошло и все,за меньшее послов израильтяне выганяли,а сейчас "язык в дупу засунули"
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03.05.2022 13:51 Ответить
Пересратись з усім світом за 2 місяці - це талант. Лишилось пересратись з Іраном
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03.05.2022 12:25 Ответить
Заїбали вони вже з своїм антисемітизмом неонацизмом і всяким *********. Роз'їбати їх потрібно вже раз і назавжди, рашисти їбані!!!
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03.05.2022 12:31 Ответить
Далі буде й Іран! Чекаємо!
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03.05.2022 12:31 Ответить
Краще хай з Північною Кореєю пересруться ) Хоча з Іраном теж ок.
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03.05.2022 12:32 Ответить
Думаю, що це буде в недалекому майбутньому, якщо США ослаблять санкції стосовно Ірану на фоні ембарго на кацапську нафту.
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03.05.2022 12:33 Ответить
і тоді ті завдадуть удару по ізраїлю, а ці їх підтримають...
а підгрунтя для такого, як бачимо, вже готується
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03.05.2022 12:43 Ответить
Там не все так просто. Американці не хочуть виводити з під санкцій КСІР який має значний вплив на економіку Ірану та володіє різними підприємствами.
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03.05.2022 13:11 Ответить
З Китаєм треба! Позаріз треба!
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03.05.2022 13:19 Ответить
Україні такі заяви тільки на користь. Ізраїль не розумів, чи вдавав що не розуміє, що насправді є роzzія. тепер їм немає іншого виходу, як перестати дружити з цією недокраїною.
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03.05.2022 13:36 Ответить
У Вугледарі рашисти вбили трьох людей,які прийшли по питну воду.
3 травня близько 6:30 російські окупанти обстріляли місто, https://suspilne.media/235210-rosijski-okupanti-obstrilali-desat-naselenih-punktiv-doneccini/ повідомляє "Суспільне".
"Попередньо загинули двоє жінок, їхні тіла розірвані, а також 42-річний чоловік, якого опізнала дружина. Їх поховають на дитячому майданчику біля кладовища, де вже закінчилися місця. Ідентифікують тіла уже після завершення бойових дій", - ідеться у повідомленні.
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03.05.2022 12:26 Ответить
Ко н че ні
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03.05.2022 12:26 Ответить
******** путін не розуміє що він ********, тому що він ********.
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03.05.2022 12:26 Ответить
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03.05.2022 12:28 Ответить
Я вот думал а на фига китайцы строили стену.Вот за чем.
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03.05.2022 13:13 Ответить
Нахіба РФ МЗС, якщо тепер всі їх зовнішні справи будуть закінчуватися на кордоні?
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03.05.2022 12:55 Ответить
Давайте уже всех наркоманов с улицы цитировать чего уж там, ну и новости
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03.05.2022 12:26 Ответить
Почему? Тут хоть посмеятся можно. Меня интересует теперь позиция Израиля. По моему пора нам поставлять вооружение
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03.05.2022 12:30 Ответить
Та за такі заяви вже Моссаду треба "добро" давати...
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03.05.2022 12:33 Ответить
попердять трохи і заспокоються
ізраіль анічогісеньки для України не зробить- от побачите
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03.05.2022 13:33 Ответить
Обезумевшие дегенераты
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03.05.2022 12:26 Ответить
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03.05.2022 13:25 Ответить
Свинособаки просто себя закапывают, это радует. Ждём от Израиля усиления военной помощи для Украины
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03.05.2022 12:26 Ответить
О-па, вже Ізраїль, і ті нацисти. Що нас чекає від свинсобак 9 травня бо після Ізраїлю здається вже нікуди йти.
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03.05.2022 12:26 Ответить
Скажуть, що то насправді "хахли устроілі голодомор рускава народа в 33-м" - о!
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03.05.2022 12:40 Ответить
С лошади будут не только отдирать копыта. Предварительно ее еще и обрежут.
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03.05.2022 12:28 Ответить
Почему верховная рада до сих пор не проголосовала за признание рашки террористическим госсударством? Это бы дало старт всемирного признанию русни террористами.
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03.05.2022 12:28 Ответить
Дерьмак не велит.
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03.05.2022 12:32 Ответить
Йооооой ІзГаіль неонацисти, божечки-кішечки
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03.05.2022 12:29 Ответить
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03.05.2022 12:29 Ответить
Ну якесь всекацапське дурдомище....
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03.05.2022 12:30 Ответить
" Абзаццц".. продовжується
...
Мордор та ***** повинен бути знищений. Крапка.
Слава нації
Смерть москалям
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03.05.2022 12:30 Ответить
Ну что Израиль-будете и дальше целоваться с поехавшей на всю голову кацапней?
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03.05.2022 12:30 Ответить
будут.. в десна.. як ленька брежнев ...
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03.05.2022 13:36 Ответить
*****(вибачаюсь,але цензурних слів нема),срана кацапія всюди своє рило пхає,"вєздє врагі".На своє фашистське болото краще б подивилися.Територія кінчених тупих маньяків і фашистів,гнійник на тілі планети-це московія
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03.05.2022 12:33 Ответить
Повна бредятина від клятих московітів , навіть читати гидко таку маячню 😠
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03.05.2022 12:33 Ответить
Азохенвей
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03.05.2022 12:34 Ответить
Методичка "ромофобія в Україні" з'явилася на РФ після того, як цигани почали красти російські танки, БТееРи та передавати їх ВСУ.
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03.05.2022 12:35 Ответить
У нас "РОМОфобія", а в кацапів після Чорнобаївки - аеродРОМОфобія
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03.05.2022 12:42 Ответить
Как по мне, Украина сейчас единственная страна, в которой есть ромофилия (если у цыган замечена военная техника кацапов).
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03.05.2022 12:47 Ответить
в "коня" явно ломки. кокс не приїхав, конюшина протухша...
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03.05.2022 12:35 Ответить
Ну так а шо, якщо "бандерівські" естонці той кокс затримали: https://apostrophe.ua/ua/news/world/ex-ussr/2022-04-26/v-estonii-zaderjali-sudno-s-35-tonnami-kokaina-kotoryiy-vezli-v-rossiyu-foto-ulova/267064 В Естонії затримали судно з 3,5 тоннами кокаїну, який везли до Росії
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03.05.2022 15:16 Ответить
Розумово , й серед євреїв існують особі , чий світоогляд близкий до нацизму й расизму .

Найбільш з них відомі це : Вова Жириновський , Яша Кєдмі й Вова Солов"йов . А йще є Сатановський - але цей меньшим калібром .

Й що характерно -- їх близкість до расизму дуже тісно пов"язанний з рашизмом й московським імперським шовінизмом !
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03.05.2022 12:36 Ответить
Калібр по більше -- Путін В.В -батько -вепс, мати єврейка,
-- Медведев - оба батьки єввреі та жінка теж
та далі , а вся фінансова єліта -євреі.
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03.05.2022 12:47 Ответить
так-так, всі навколо євреї, і ти теж
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03.05.2022 13:00 Ответить
Хоча все простіше, шукати скрізь євреїв - ознака антисеміту. У Лаврова геть Гітлер раптом став євреєм, у тебе - Путін... Санітари, де ви?
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03.05.2022 13:03 Ответить
Дивно, що під час існування "махрового антисемітизму і ромофобії" не було жодного постраждалого, а за 2 місяці проведення рашистськими Zондер-командами "денацифікації" "наркоманів і нациків" в українській владі чомусь постраждалими - біженцями, пограбованими, згвалтованими і вбитими стали мільйони українців. А події в Бучі стали в один ряд зі злочинами нацистів в Бабиному Ярі. Здається, що в МЗС Пуйлостану не там неонацизм шукають, варто вже придивитися до себе.
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03.05.2022 12:36 Ответить
Шалом, арійці!
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03.05.2022 12:36 Ответить
і в чому КОНКРЕТНО ця 'підтримка' полягає?
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03.05.2022 12:37 Ответить
Спасибо говорящей лошади,теперь нам точно дадут израильские системы ПВО "Железный купол".
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03.05.2022 12:38 Ответить
Евреи даром ничего никогда не дадут. Так что вопрос цены.
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03.05.2022 12:49 Ответить
Світ,так влаштовано
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03.05.2022 12:38 Ответить
Москальня геть *********, чекаємо на оприлюднення звання цадіка в СС.
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03.05.2022 12:38 Ответить
Обложили ********* лишилася сублімація
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03.05.2022 12:41 Ответить
Треба визнати найкраще що навчилися робити на росії це брехати.
Але світ змінився і все важче рашистам нав'язувати свою інтерпритацію історичних подій.
Ізраїль довгі роки підтримував досить дружні відносини з москвою ,зокрема у продажі деяких технологій ,ВПК росії освоїла випуск бпла по їх ліцензії,натомість Україна ніколи немала такого рівня відносин.
Після візиту Лаврова до Ізраїлю 09.09.2021 на спільній прес-конференції Яір Лапід зазначив таке- "76 лет назад мой отец был ребенком в Будапештском гетто, фактически - приговоренным к смерти. И вот однажды он услышал людей, говоривших на незнакомом ему языке. Моя бабушка, которая была с ним, вдруг подняла голову и сказала: «Это русские. Они пришли. Мы спасены»."
Отже Ізраїль має переосмислити ті далекі події і сьогодення ,в якому з'явилися нові нацисти-росіянє, яким немає місця серед цивілізованих народів світу!
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03.05.2022 12:41 Ответить
Все ж таки вони реально тупі барани, як можна нести такий маразм.
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03.05.2022 12:41 Ответить
Вы не совсем понимаете психологию Ваньки на печи. Для него вечные внешние раздражители это евреи и нацисты, которых победили его деды якобы
Уйлу Владимировичу не остается другого выхода, как объявить войну, всеобщую мобилизацию и для этого нужен мотивация погнать этих ванек с печей. Вот вам и повод - бей жидов и нацистов, все на Украину! Могем пАвтарить!
Я это к тому, что уже всем понятно, чего ожидать от 9 мая. Объявление войны Украине, мобилизация всех зомбированных и на переработку в Украину. Полгода жизни своему фюреру они обеспечат своими жизнями.
Так что необходимо спокойно перемалывать вторую волну орков и ожидать третью через пару месяцев.
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03.05.2022 12:41 Ответить
не дай Бог
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03.05.2022 22:39 Ответить
дыбил *** (С)
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03.05.2022 12:42 Ответить
3 Світова почнеться коли кацапня нападе на Ізраїль.
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03.05.2022 12:43 Ответить
Народ Ізраїлю підтримує Україну, а ортодокси Натаньяху при владі - головні союзники кремля.
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03.05.2022 12:46 Ответить
Їм щось забористе зайшло з Південної Америки
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03.05.2022 12:47 Ответить
Поссориться с одной из немногих относительно лояльных к России стран. Лавров идиот, правда, нам это на пользу...)
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03.05.2022 12:47 Ответить
Нема слів окрім матерних. Маразм це вже державна політика? Дивуюсь, невже люди і на такеш здатні?
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03.05.2022 12:49 Ответить
Після заяви цього "кремлівського коня", як не згадати вислів людини,яка в минулому сторіччі сказала,що ФАШИСТИ майбутнього прийдуть як АНТИФАШИСТИ.Здається свято перемоги над фашизмом,в росіі,пристосували для відродження фашизму.
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03.05.2022 12:51 Ответить
молодцы кацапы,больше треша))) сделайте все что бы вас ненавидел весь мир
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03.05.2022 12:56 Ответить
ссора между давними друганами ... милые бранятся, только тешатся. пройдет неделя-другая и опять бабло москальское потечет на счета в Израиль, а оттуда оружие москалям... а Украине даже госпиталь полевой, обещанный Израилем в феврале, не поставят... а то, что сейчас произошло, так это свиданка жабы с гадюкой...
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03.05.2022 12:57 Ответить
лавруха, а ну отмочи что нибудь про китаезов с индусами. у тебя получится, ты конь способный
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03.05.2022 12:59 Ответить
ізраїль це заслужив.
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03.05.2022 13:16 Ответить
Гібридна війна на то й гібридна, що часом слова маскують реальні діла.
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03.05.2022 13:19 Ответить
Фашисти майбутнього називатимуть себе антифашистами (с)
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03.05.2022 13:21 Ответить
Ізраїль не хотів, був категорично проти... Але кислобздії таки заставлять підтримувати Україну)
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03.05.2022 13:26 Ответить
Российская пропаганда паразитирует на двух фактах:
1) настоящая фамилия отца Гитлера Шикельгрубер, где Шикель (Сикель) является названием древней израильской монеты и одновременно еврейской фамилией.
2) Исследование образцов слюны 39 родственников Адольфа Гитлера показало, что его ДНК могла принадлежать к гаплогруппе ******, которая наблюдается среди носителей хамито-семитских языков и народов Балканского полуострова. То есть эта гапплогруппа встречается у балканских славян и у евреев.
При этом Гитлер потомок инцеста австрийского католического дяди и племянницы естественно евреев не был и быть не мог, а вот среди далеких предков мог быть или выкрест-еврей или славянин.
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03.05.2022 13:27 Ответить
І шо Ізраїль?
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03.05.2022 13:39 Ответить
каци діють по завєтам тов. дзержинського - кто нє с намі, тот протів нас, скоро дізнаємося офіційну реакцію Ізраіля
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03.05.2022 13:57 Ответить
לאחר המילים של לברוב, ישראל חייבת להחזיר את השגריר מרוסיה!!!

После слов лошади, Израиль обязан отозвать посла из московии
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03.05.2022 13:55 Ответить
ани маским отха ахи!
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03.05.2022 16:04 Ответить
"вибраний народ , є всі діти Господа Бога, в котрого ніколи не було і немає кращих,чи то гірших, але хтось написав , що вибраний народ Ізраїля і не важко догадатися ким був той, хто це написав,-де вибраний нарід Ізраїля і коли бачив ,чи чув вибачення рашистських виродків лукавого за пролиту безневинну кров таких самих Божих дітей,як і вибраний нарід в Афганістані.ЧечніГрузії.Сірії.Чехії.Угорщині,Україні ,Сірії????
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03.05.2022 13:58 Ответить
Максим Безфамільний, ви правильно підкреслили, що всі діти бога,але не раби,як стверджує московський псевдопатріархат раби божі. Бог не хоче бачити рабів, він хоче бачити своїх дітей з їхніми і радощами,і турботами про близьких та рідних, що повсяк-час створюють щось для кращого життя людей у всьому світі,щоб не було голоду,щоб не було війн. А тут вискакують орки і перекручуючи заповіді стверджують про рабів і підкору їхнім зажерливим апетитам. Як відомо Бог створив людину вільною, тож чому орки перетворюють людей на рабів, чи то при допомозі своєї релігії,чи внаслідок своєї політики,в тому числі економічної,чи може це на генному рівні така хиба в розвитку цього суспільства.
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03.05.2022 16:51 Ответить
Не варто недооцінювати ворога. Лавров не ідіот. Якщо тільки ізраїль виступить проти рф, то рф так чи інакше отримає підтримку більшості не лише арабських, а й мусульманських держав.
Рф зараз вигідний конфлікт, а то й конфронтація з ізраїлем. Вона отримає одного "ворога" , і десятки союзників. Тема мусульмано-єврейського протистояння ледь не вічна. Не забуваємо і про ціну на нафту, це теж враховується кремлем.
Не все так однозначно))).
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03.05.2022 14:06 Ответить
Не представляю себе, где набирают свинособак.., вернее свинолошадей в "мзс" копростана? Это уже не лишняя хромосома, это лишнехроиосомище! Скорее всего у них по 3 лишних, что у лаврошади, что у захеровой и так далее.
Ортодоксальное *****, ну ты и имбицил!!!
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03.05.2022 14:08 Ответить
Прелєстно!!!

Тепер ізраільтяне знають ху из ху.

Або вони вірять, що євреї теж нацисти, або розуміють, що в нацизмі звинувачують всіх довкола саме нацисти з роісі.
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03.05.2022 14:28 Ответить
*********,Мокшизм,Ватанизм,Кацапизм,Запоребриксизм
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03.05.2022 14:47 Ответить
евреи умоляют фашистов извиниться.... пожалуйста фашисты извинитесь...ну пожалуйста...
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03.05.2022 15:02 Ответить
********* продолжает политику "держи вора".
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03.05.2022 15:27 Ответить
все згадую покидька, посла Ізраїлю в Україні, що звинувачував Україну в антисемітизмі. А кацапи прислухалися і тепер прилетіло самому Ізраїлю. Тьху!
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03.05.2022 15:35 Ответить
обвинить евреев в нацизме-означает показать всему миру что рашка нацистская страна!
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03.05.2022 16:03 Ответить
Молодец лавров, отлично ведёт внешнюю политику, теперь до "бей ж*дов - спасай россию!" осталось совсем чуть чуть. Не останавливайся, нужна спецоперация по денацификации Израиля!
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03.05.2022 16:37 Ответить
Ну-ну, а ГУЛАГ хто заснував? Френкель Нафталий Аронович, часом не єврей, ні??? Так шо не надо пєть воєнних пєсєн, єврейське рило теж в пуху.
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03.05.2022 17:31 Ответить
Израиль звынувачует Росию в антесиметизме при том что вся власть как в Росии так и в Украине вруках евреев с паспортами Израеля, ну и как ето пониматЬ, что происходит и кто виноват?
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03.05.2022 19:22 Ответить
лаврову браво, так держать, надо ещё ему шото ляпнуть, чтоб пересраться с китаем.
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04.05.2022 05:14 Ответить
А ведь МИД РФ право!
Логика - ЖЕЛЕЗНАЯ!
Если в результате нацистского переворота к влпасти в Украине приходит правительство с премьер-министром Гройсманом, которое сменяет правильство с президентом Зеленским - отсюда НЕУМОЛИМО следует, что евреи - главные фашисты и антисемиты!
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04.05.2022 10:07 Ответить
 
 