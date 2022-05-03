Глава МИД Израиля призвал РФ извиниться за антисемитские выпады Лаврова. В МИД РФ заявили, что правительство Израиля поддерживает "неонацистский режим в Киеве"

МИД РФ утверждает, что правительство Израиля поддерживает "неонацистский режим в Киеве".

Об этом сообщает МИД РФ в официальном телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

Министр иностранных дел Израиля Яир Лапид отметил, что хочет услышать извинения от российской стороны за заявление Лаврова о том, что Гитлер мог быть евреем.

В ответ на это в МИД РФ заявили: "обратили внимание на антиисторические заявления главы МИД Израиля Яира Лапида, во многом объясняющие курс нынешнего Правительства Израиля в поддержку "неонацистского режима в Киеве". Израильский министр сказал буквально следующее: "Евреи не уничтожали сами себя во время Холокоста. Обвинять евреев в антисемитизме - это вопиющий уровень расизма в отношении евреев".

Кроме того, в российском внешнеполитическом ведомстве утверждают, что в Украине якобы существует "махровый антисемитизм и ромофобия, даже думать о которых недавно еще было немыслимо".

А еще российская сторона уверяет, что нормы закона "О предотвращении и противодействии антисемитизму в Украине", который Владимир Зеленский подписал в 2020 году, якобы не действуют, а бытовой и политический антисемитизм и нацизм не прекращаются, а наоборот – поощряются.

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