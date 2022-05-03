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Суд приговорил экс-нардепа Царева к 12 годам тюрьмы за призывы к сепаратизму

царьов

Шевченковский районный суд Киева заочно приговорил бывшего народного депутата Олега Царева к 12 годам лишения свободы. Политика признали виновным в публичных призывах к сепаратизму.

Об этом сообщает проект "Ґрати" в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Шевченковский районный суд Киева заочно приговорил бывшего народного депутата Олега Царева к 12 годам заключения. Судья Павел Слободянюк признал Царева виновным в публичных призывах к сепаратизму. Также суд признал экс-нардепа виновным в публичных призывах к насильственному изменению и свержению конституционного строя с использованием СМИ

Читайте на "Цензор.НЕТ": Экс-нардепу Цареву выдвинуто подозрение в поддержке государства-агрессора, - Венедиктова

Дело против Царева прокуратура открыла еще в 2014 году после неоднократных публичных высказываний Царева в поддержку федерализации Украины, отрицания аннексии Крыма Россией, а также призывов политика к выходу из состава Украины Донецкой, Луганской, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской, Одесской, Херсонской, Николаевской областей и созданию так называемой "Новороссии". В 2016 году дело передали в суд.

Кроме того, суд обратился к президенту с тем, чтобы Царев был лишен ордена "За заслуги" 3-й степени.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вилкул - Цареву: "Пошел нах#й, предатель, вместе со своими хозяевами!"

Прокурор Офиса Генпрокурора Юрий Ушастый отметил, что именно такого приговора — 12 лет тюрьмы и обращение о лишении наград и ранга госслужащего — требовало гособвинение. Адвоката Царева на заседании не было", - говорится в сообщении

приговор (1234) сепаратизм (11311) суд (25136) Царев Олег (434)


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Топ комментарии
+12
Боже!Прекратите этот цирк!!Лучше пенсии по 90 тысяч пересмотрите для собратьев судей. А то прям как-то не комильфо..
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03.05.2022 12:48
+8
афігєть! нєужєлі?!
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03.05.2022 12:44
+7
Сомнительно что этот бабуин сидеть будет, линчуют на дереве и все
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03.05.2022 12:44
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афігєть! нєужєлі?!
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03.05.2022 12:44 Ответить
Заочно - запросто
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03.05.2022 12:54 Ответить
Штаа ???
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03.05.2022 12:56 Ответить
Краще пізніше, ніж ніколи...
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03.05.2022 12:55 Ответить
Всю наступну пі₴орасню: азарова, мураєва, рабіновича, шуфріча, зінченко, лєбєдєва, опзж, ригов, шаріїв, боделана, фучеджи...
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03.05.2022 13:22 Ответить
Сомнительно что этот бабуин сидеть будет, линчуют на дереве и все
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03.05.2022 12:44 Ответить
чьто?
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03.05.2022 12:45 Ответить
Боже!Прекратите этот цирк!!Лучше пенсии по 90 тысяч пересмотрите для собратьев судей. А то прям как-то не комильфо..
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03.05.2022 12:48 Ответить
Саме цікаве "Справу проти Царьова прокуратура відкрила ще 2014 року. " А тепер засудили. 8 років не могли, чекали поки втече. Довбаний "самий гуманний..."!
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03.05.2022 12:48 Ответить
Він відразу втік до Криму !
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03.05.2022 12:49 Ответить
Поки що , ця мразь відсиджується в Криму і до нас він збирається їхати !
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03.05.2022 12:48 Ответить
шариков жив до первого украинского патруля,какие 12 лет ?
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03.05.2022 12:49 Ответить
Дайте йому ще сєльодки...
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03.05.2022 12:49 Ответить
Абырвалг.
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03.05.2022 15:35 Ответить
Ще повісить його "позаочі".
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03.05.2022 12:50 Ответить
Просто пусть проведут цареву повторную операцию и он обратно превратится в собачку.
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03.05.2022 12:51 Ответить
**ать, найшвидкіший суд у всесвіті!
Маю пропозицію, платити суддям зарплатні в процентному відношенні до кількості розглянутих справ на місяць. Тобто, засудив/виправдав 1 особу, фізичну ци юридичну - отримав 1%, і так далі. Бо це просто курам на сміх.
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03.05.2022 12:52 Ответить
Виборність судей, неодмірність їх покарання за корупцію- конфіскації у всих родичів 1-3 підстав, 20 років на уранові шахти
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03.05.2022 13:24 Ответить
апеляційний суд виправдає
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03.05.2022 12:53 Ответить
Питання до любителів засуджувати заочно. Як ви думаєте, шанс притягнути царьова (і не тільки) до РЕАЛЬНОЇ відповідальності зростає, чи знижується, коли він вже точно знає, що на нього чекає 12 років тюрми в Україні???!!! Правильно--знижується в рази. Питання друге: тоді нахера весь цей цирк із заочними засуджуваннями???!!!
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03.05.2022 12:54 Ответить
Заочний вирок дає право піймать і доставить.
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03.05.2022 12:59 Ответить
А чо так? А чому не провести перемовини яку частину тіла відірвати. Москалі тільки це розуміють.
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03.05.2022 12:54 Ответить
Не пройшло і 8-и років..Отак воно все, зато патріотів шугали всі ці роки аж гай шумів. Невже ця війна не змете це судівсько прокурорське сміття?
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03.05.2022 12:54 Ответить
Чта ?...12 років
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03.05.2022 12:54 Ответить
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03.05.2022 12:58 Ответить
-- мойші! ой, шо про тебе сусіди балакають, коли тебе нема...
-- коли мене нема, то хай вони мене і б'ють
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03.05.2022 12:58 Ответить
Когда этот гоблин сидел в Раде и продвигал рашисткие нарративы, тогда надо было его судить, а лучше оторвать голову. Если бы всех рашистких поджопников пересадили, возможно и войны не было бы.
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03.05.2022 12:58 Ответить
Мало
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03.05.2022 13:05 Ответить
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03.05.2022 13:08 Ответить
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03.05.2022 13:09 Ответить
Што???
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03.05.2022 13:10 Ответить
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03.05.2022 13:14 Ответить
Я тут недавно з одною красунею заочно переспав. )))
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03.05.2022 13:15 Ответить
Ви серйозно?
12 років?!
І всьо???
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03.05.2022 13:41 Ответить
Знаєте, я коли читаю такі новини, я хочу просто нас*ати на обличчя прокурорів - суддів - та інших можновладців!!! киву - заднім числом, царьова - заднім числом, пеиууховича - заднім числом, арбузова - заднім числом, азарова - заднім числом... я не продовжууватиму.

Сьогоднішнім числом судять: Стерненка, Порошенка, АТОвців, патріотів... **** стерненку за самозахист хотіли дати 8 років, а медведчуку за держзраду дали домашній арешт?

Пішли ви нахер з такою правоохоронною системою!!!
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03.05.2022 13:54 Ответить
Суд засудив екснардепа Царьова до 12 років ув'язнення за заклики до сепаратизму Це як в приміщенні де курять, повісити табличку "Не курити"
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03.05.2022 13:57 Ответить
в мирное время до 12 лет, но в военное можно повесить
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03.05.2022 14:13 Ответить
***, які 12 років? Пожиттєво! Каструвати! Тримати на воді та сухарях у клітці та возити у ній по всій країні! Щоб народ дивився у своїх містах на цю тварюку та обпльовував!
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03.05.2022 15:19 Ответить
его ещё поймать надо
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03.05.2022 16:01 Ответить
 
 