Суд приговорил экс-нардепа Царева к 12 годам тюрьмы за призывы к сепаратизму
Шевченковский районный суд Киева заочно приговорил бывшего народного депутата Олега Царева к 12 годам лишения свободы. Политика признали виновным в публичных призывах к сепаратизму.
Об этом сообщает проект "Ґрати" в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"Шевченковский районный суд Киева заочно приговорил бывшего народного депутата Олега Царева к 12 годам заключения. Судья Павел Слободянюк признал Царева виновным в публичных призывах к сепаратизму. Также суд признал экс-нардепа виновным в публичных призывах к насильственному изменению и свержению конституционного строя с использованием СМИ
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Дело против Царева прокуратура открыла еще в 2014 году после неоднократных публичных высказываний Царева в поддержку федерализации Украины, отрицания аннексии Крыма Россией, а также призывов политика к выходу из состава Украины Донецкой, Луганской, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской, Одесской, Херсонской, Николаевской областей и созданию так называемой "Новороссии". В 2016 году дело передали в суд.
Кроме того, суд обратился к президенту с тем, чтобы Царев был лишен ордена "За заслуги" 3-й степени.
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Прокурор Офиса Генпрокурора Юрий Ушастый отметил, что именно такого приговора — 12 лет тюрьмы и обращение о лишении наград и ранга госслужащего — требовало гособвинение. Адвоката Царева на заседании не было", - говорится в сообщении
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Маю пропозицію, платити суддям зарплатні в процентному відношенні до кількості розглянутих справ на місяць. Тобто, засудив/виправдав 1 особу, фізичну ци юридичну - отримав 1%, і так далі. Бо це просто курам на сміх.
-- коли мене нема, то хай вони мене і б'ють
12 років?!
І всьо???
Сьогоднішнім числом судять: Стерненка, Порошенка, АТОвців, патріотів... **** стерненку за самозахист хотіли дати 8 років, а медведчуку за держзраду дали домашній арешт?
Пішли ви нахер з такою правоохоронною системою!!!