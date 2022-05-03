Суд приговорил экс-нардепа Царева к 12 годам тюрьмы за призывы к сепаратизму

Шевченковский районный суд Киева заочно приговорил бывшего народного депутата Олега Царева к 12 годам лишения свободы. Политика признали виновным в публичных призывах к сепаратизму.

Об этом сообщает проект "Ґрати" в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Шевченковский районный суд Киева заочно приговорил бывшего народного депутата Олега Царева к 12 годам заключения. Судья Павел Слободянюк признал Царева виновным в публичных призывах к сепаратизму. Также суд признал экс-нардепа виновным в публичных призывах к насильственному изменению и свержению конституционного строя с использованием СМИ

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Дело против Царева прокуратура открыла еще в 2014 году после неоднократных публичных высказываний Царева в поддержку федерализации Украины, отрицания аннексии Крыма Россией, а также призывов политика к выходу из состава Украины Донецкой, Луганской, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской, Одесской, Херсонской, Николаевской областей и созданию так называемой "Новороссии". В 2016 году дело передали в суд.

Кроме того, суд обратился к президенту с тем, чтобы Царев был лишен ордена "За заслуги" 3-й степени.

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Прокурор Офиса Генпрокурора Юрий Ушастый отметил, что именно такого приговора — 12 лет тюрьмы и обращение о лишении наград и ранга госслужащего — требовало гособвинение. Адвоката Царева на заседании не было", - говорится в сообщении