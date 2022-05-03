"Застрелил десять, а дальше не считал": девушка, которой вместе с семьей удалось вырваться из Мариуполя, рассказала о "фильтрации" под дулами оккупантов. ВИДЕО

17-летняя Мария Вдовиченко, которой вместе с семьей удалось вырваться из осажденного российскими оккупантами Мариуполя, рассказала о "фильтрационных" лагерях рашистов. По ее словам, "фильтрация" проходит как допрос под дулами российских автоматов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующее видео было опубликовано Telegram-каналом "Odessa.Vgorode.ua".

Мария отметила, что фильтрационный лагерь – это не лагерь, а просто колонна машин.

"Перед нами было сотни машин и за нами. Выходить из авто нельзя. За нами постоянно следили, наблюдали, что мы делаем и как. Все, что человек делает в повседневной жизни, мы должны были делать в машине. Это было очень сложно. Ужасно отекали ноги, болело просто все тело. Так мы простояли полные два дня и две ночи в этой машине", - рассказала она.

По словам девушки, фильтрация начинается с 14 лет. Поскольку сестре Марии 12 лет, а ее мать не ходит, их на фильтрацию не повели. Марию же оставили в первой "фильтрационной" будке одну с пятью вооруженными оккупантами. Ее документы забрали и отсканировали. Взяли отпечатки пальцев и проверяли параллельно с этим телефон.

"Никогда не забуду разговор двух солдат: - Что ты делал с людьми, которые не прошли фильтрацию? - Застрелил десять, а дальше не считал - неинтересно", - вспоминает она.

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Папу девочки семья ждала 40 минут, и когда они уже доехали до Бердянска, он рассказал, как проходила его "фильтрация". По его словам, вопросы были самые неприятные: не только о власти, об Украине, о ситуации.

"Кто он, что он здесь делает, что планирует делать дальше. Был даже вопрос: "Не отрезать ли тебе ухо? Что будет дальше?". А когда поняли, что телефон "пустой" и проверять там ничего, даже не было симки, стали спрашивать кто он, и давить на этот вопрос. Они хотели из него что-то выбить, а то, что говорил. – им не нравилось. Его начали толкать, а потом чем-то тяжелым ударили по голове. Он не помнит, что было дальше – опомнился только на улице", – уточнила девушка.