"Застрелил десять, а дальше не считал": девушка, которой вместе с семьей удалось вырваться из Мариуполя, рассказала о "фильтрации" под дулами оккупантов. ВИДЕО
17-летняя Мария Вдовиченко, которой вместе с семьей удалось вырваться из осажденного российскими оккупантами Мариуполя, рассказала о "фильтрационных" лагерях рашистов. По ее словам, "фильтрация" проходит как допрос под дулами российских автоматов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующее видео было опубликовано Telegram-каналом "Odessa.Vgorode.ua".
Мария отметила, что фильтрационный лагерь – это не лагерь, а просто колонна машин.
"Перед нами было сотни машин и за нами. Выходить из авто нельзя. За нами постоянно следили, наблюдали, что мы делаем и как. Все, что человек делает в повседневной жизни, мы должны были делать в машине. Это было очень сложно. Ужасно отекали ноги, болело просто все тело. Так мы простояли полные два дня и две ночи в этой машине", - рассказала она.
По словам девушки, фильтрация начинается с 14 лет. Поскольку сестре Марии 12 лет, а ее мать не ходит, их на фильтрацию не повели. Марию же оставили в первой "фильтрационной" будке одну с пятью вооруженными оккупантами. Ее документы забрали и отсканировали. Взяли отпечатки пальцев и проверяли параллельно с этим телефон.
"Никогда не забуду разговор двух солдат: - Что ты делал с людьми, которые не прошли фильтрацию? - Застрелил десять, а дальше не считал - неинтересно", - вспоминает она.
Папу девочки семья ждала 40 минут, и когда они уже доехали до Бердянска, он рассказал, как проходила его "фильтрация". По его словам, вопросы были самые неприятные: не только о власти, об Украине, о ситуации.
"Кто он, что он здесь делает, что планирует делать дальше. Был даже вопрос: "Не отрезать ли тебе ухо? Что будет дальше?". А когда поняли, что телефон "пустой" и проверять там ничего, даже не было симки, стали спрашивать кто он, и давить на этот вопрос. Они хотели из него что-то выбить, а то, что говорил. – им не нравилось. Его начали толкать, а потом чем-то тяжелым ударили по голове. Он не помнит, что было дальше – опомнился только на улице", – уточнила девушка.
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Власне саме так діяли колись фашисти з творами мистецтв і історичними пам'ятками. "Достатньо знищити пам`ятки культури народу, щоб уже в другому поколінні він припинив своє існування як нація", - так твердив рейхсляйтер окупованих областей Сходу нацистської Німеччини Альфред Розенберг I тепер ясно у кого вчився Путін.
Так, Розенберг, як вказано, - "Был видным членом группы https://ru.wikipedia.org/wiki/Aufbau_Vereinigung Aufbau Vereinigung - тайной организации https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5 русских эмигрантов , оказавшей решающее влияние на идеологию раннего национал-социализмаhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3,_%D0%90%D0%BB%D1%8C%D1%84%D1%80%D0%B5%D0%B4#cite_note-_e16bd9ab341d8104-8 [8] ."
От гдє собака порилась. Кацапи і німці, - два чоботи пара. )))
The Russian Roots of Nazism: White Emigres and the Making of National Socialism, 1917-1945
Книга надрукована 2005 року у видавництві Кембріджського університету.
Де "Еспресо", "5", "Прямий"?
То, что творится на нашей земле, нормальным назвать сложно.
У каждого свои есть какие то нюансы. Как у всех.
Но есть так же и формула, что Украина им нужна без населения. Они уничтожают всех мужчин!
Поддерживающих рашистов и тех, кто просто им попался. (Остальные уже воюют против орков!)
Для тех, кому грозит оккупация, есть всего два варианта. Быть в рядах Защитников Украины, либо закатоваными и убитыми бесславно!
Не важно сколько тебе лет. Они убивают всех мужчин от 12 лет до 80! Женщин насилуют и убивают. Это геноцид!
Жизнь твоя, выбор за тобой, мужик!
Много чего много где произошло. Не везде. Я видел и тероборону с NLAW под Херсоном-Николаевом и многое другое. Не надо тут гавкать что всьо здали. Колоборантов много где было и есть и что теперь? Кремлеских агентов ловите, а просто так не надо тут зраду разводить
Когда объявили прорыв на Оболони в Киеве на 4й день войны, а у военкомата 300 мужиков безоружных и рев танков в лесу и стрекотня автоматов в 200 метрах на Венике - те еще ощущения... я это прошел и понял, что тут мне ловить нечего, к сожалению. Брали по 50 чел в день.
Собрал всех знакомых, и построили баррикады на Венике. Сначала подтянулись охотники, женщины организовали коктейли молотова, потом организовали дежурство, менты делились патронами, добрые люди оружием и даже противотанковой миной... Никого не уговаривал. Через 2 часа все было само собой! Люди ждали кого то и были готовы защищать Украину!
Самоорганизация - вот отличительная черта украинцев! Не бойтесь начинать! В этой борьбе вас обязательно поддержат соседи и знакомые! Знайте одно, назад пути уже не будет. Вас обязательно сольют ватные соседи. Но это и к лучшему. Все мосты давно сожжены.
Украина выстоит и победит в борьбе с этой рашистской сволочью!
Честно говоря, из той сотни, что дежурило у нас на посту, бы оружие не доверил половине. Им вилку страшно доверить, чтобы не поранили себя. Другие просто стреляли толи по спутникам, толи по звездам, то ли по дронам.
Считаю, что все, кто прошел хотя бы месячные курсы теробороны, получив навыки, получив понимание службы, может рассчитывать на свой автомат в хранилище ближайшего военкомата и бк к нему. Вот тогда Уйло Владимирович может засунуть свои мечты себе в дупу, если подобный подход будет организован в каждом населенном пункте от 500 тысяч населения.
Есть куча вопросов к власти с организацией теробороны. Но это потом. А сейчас главное Украина.
Зеленский 3 марта дал право всем украинцам уничтожать всех врагов чем угодно, и где угодно в Украине! Даже не он дал, а Конституция! С условием сдать все оружие в течении 10 дней по окончании военного стану.
Многие вернулись и все получили оружие обратно. Надо понимать кому именно вручаешь!
Я понимаю, что это совсем неправильное отношение к оружию, но крутые времена требуют крутых решений и быстрых. От государства мы таких решений не дождались, к сожалению.
И я рад, что мне не пришлось ни разу стрелять, хотя случаев хватало и я был готов.
Жаль на меня не попал. Забирали оружие без разрешения, разгрузки и броники.
Таких "героев" нужно фотографировать и здесь на Цензоре делать публичными ********, которые работают на врага. Хотя, в его защиту, могу сказать, что сам разоружил пару алкашей. Первый раз не пи...с, но, когда поймал во второй раз, отобрал оружие и выгнал к чертовой матери из отряда.
Бачив її інтервью раніше, чудова молода дівчина зі світлим майбутнім, коли розповідає свою історію, як наче ножем серце крає... Хай у неї в життя все складеться якнайкраще, вона на то заслужила...
1) Зе в Омані домовився про "войнушку" для зміщення ліліпутіна з посади на замовлення еліти Кремля
2) По цим домовленостям полк "Азов" повинен бути зданий кацапам, або знищений
3) Всі "заслуги" за перемогу у цій войнушкє перейдуть Зе, еліта Кремля вдовільниться раніше награбованими тріліонами доларів
4) Кремль згодиться на репарацію Україні - біля 500 млрд. доларів, це все одно мала частина від того що може втратити кремлівська верхівка
5) Війна повинна закінчиться з Кримом у составі РФ, Донбас можуть віддати і це буде головна перемога України
6) По цим домовленостям вода у Крим повинна бути подана (що відбулось у кінці лютого)
7) По цим домовленостям війська РФ повинні безперешкодно увійти в Україну з території Криму (що і відбулось зі зняттям мінних загороджень на Чонгарі)
8) РФ збереже свою державну структуру зі всіма республіками, округами і областями
9) Захід буде допомагати Україні рівно настільки щоб війна продовжувалась але так щоб Україна переломно не перемогла у цій війні
10) Всі зруйновані обєкти інфракструктури в Україні будуть відбудовувати російські або європейські компанії наближені до Кремля
11) По цим домовленостям Кремлю дозволено вивезти з України у Сибір біля півміліона людей і більше 100 тис дітей
12) Кремль готовий втратити біля 50 тис. солдат у цій війні, бо за дві війни в Чечні РФ втратила більше 200 тисяч вояків.
НУ ЩО, СХОЖЕ НА ПРАВДУ ?
не мне вам давать советы, но при такой оккупации писать здесь коменты оправданно только в короткий промежуток времени, когда уже смыл кровь, мозги и кишки орка с рук и обуви, а обед ещё не подвезли.