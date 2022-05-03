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Казахстан не рассматривает вопрос отправки миротворцев на Донбасс в рамках ОДКБ, - Минобороны

казахстан

Заместитель министра обороны Казахстана Султан Камалетдинов ответил на вопрос, продолжаются ли сейчас переговоры между странами-участницами ОДКБ по поводу возможной отправки миротворцев на Донбасс.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает ИА NewTimes.kz.

"Этот вопрос, наверное, беспокоит все наше казахстанское общество в такой геополитической обстановке. В то же время, мы должны отметить, что применение наших Вооруженных сил за пределами нашего государства расписано и нормативно закреплено. Но сейчас этот вопрос даже не рассматривается. Такие переговоры по этому вопросу не ведутся" ", - заявил Камалетдинов.

Он напомнил, что участие Вооруженных сил в миротворческих операциях осуществляется только по резолюции Совбеза ООН.

На основании этой резолюции глава государства выходит с предложением перед парламентом. И только после одобрения парламентом применения Вооруженных сил в миротворческих операциях возможно, отметил замминистра.

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Казахстан (781) военнослужащие (6174)


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Зачем Казахстану международная изоляция??? здравомыслящий от России будет отрекаться и держаться подальше!
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03.05.2022 13:26 Ответить
НАХІБА воно казахам?
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03.05.2022 13:29 Ответить
Нахіба це казахам. інша справа що рабсія відгрібши від України, буде потребуватии перемог і загарбання територій для срср 2.0, тмоу Казахстан їблорусь і країни Одкб в небезпеці... там бульбофюрер вже віщає про *добровільний* вхід до нового союзу, республік пострадяньских
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03.05.2022 13:36 Ответить
)))
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03.05.2022 13:42 Ответить
Розумно...
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03.05.2022 13:45 Ответить
Ждём защитников русскоговорящего населения )
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03.05.2022 13:52 Ответить
О!
Ось з Арахамія буде в наступному домовлятися про "надання гарантій" - з ОДКБ!
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03.05.2022 14:08 Ответить
https://rus.azattyq.org/a/31830160.html Пророссийские власти Казахстана яростно реагируют на любую публичную поддержку Украины.

https://rus.azattyq.org/a/31830160.html В Кокшетау полиция задержала 5 участников автопробега в поддержку Украины.

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03.05.2022 14:55 Ответить
кеосаян уже им угрожал войной и оккупацией!
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03.05.2022 15:56 Ответить
 
 