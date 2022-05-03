Казахстан не рассматривает вопрос отправки миротворцев на Донбасс в рамках ОДКБ, - Минобороны

Заместитель министра обороны Казахстана Султан Камалетдинов ответил на вопрос, продолжаются ли сейчас переговоры между странами-участницами ОДКБ по поводу возможной отправки миротворцев на Донбасс.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает ИА NewTimes.kz.

"Этот вопрос, наверное, беспокоит все наше казахстанское общество в такой геополитической обстановке. В то же время, мы должны отметить, что применение наших Вооруженных сил за пределами нашего государства расписано и нормативно закреплено. Но сейчас этот вопрос даже не рассматривается. Такие переговоры по этому вопросу не ведутся" ", - заявил Камалетдинов.

Он напомнил, что участие Вооруженных сил в миротворческих операциях осуществляется только по резолюции Совбеза ООН.

На основании этой резолюции глава государства выходит с предложением перед парламентом. И только после одобрения парламентом применения Вооруженных сил в миротворческих операциях возможно, отметил замминистра.

Также смотрите: Террорист Гиркин о "блестящей спецоперации": "Раньше обстреливали Донбасс, а теперь - Россию". ВИДЕО