Канцлер Германии Шольц притворяется "обиженной ливерной колбасой", отказываясь от визита в Киев, - посол Мельник

Посол Украины в Германии Андрей Мельник подверг критике отказ канцлера Олафа Шольца от визита в Киев.

Об этом, как пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", сообщает издание Bild.

"Притворяться обиженной ливерной колбасой (немецкий фразеологизм, который значит притворяться невинно обиженным. - Ред.) - звучит не очень по-государственному", - сказал Мельник.

"Речь идет о жесточайшей войне на истребление со времен нападения нацистов на Украину, это не детский сад", - добавил посол.

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Напомним, во вторник Олаф Шольц и его правительство собираются на двухдневную закрытую встречу, чтобы обсудить войну в Украине и ее последствия.

Олаф Шольц ранее признал, что не хочет ехать в Киев, пока там не побывает президент Франк-Вальтер Штайнмайер.

В середине апреля визит Штайнмайера сорвался, поскольку украинская сторона отказалась его принимать из-за многолетних тесных отношений с Россией.

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