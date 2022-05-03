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Новости Война
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Канцлер Германии Шольц притворяется "обиженной ливерной колбасой", отказываясь от визита в Киев, - посол Мельник

шольц

Посол Украины в Германии Андрей Мельник подверг критике отказ канцлера Олафа Шольца от визита в Киев.

Об этом, как пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", сообщает издание Bild.

"Притворяться обиженной ливерной колбасой (немецкий фразеологизм, который значит притворяться невинно обиженным. - Ред.) - звучит не очень по-государственному", - сказал Мельник.

"Речь идет о жесточайшей войне на истребление со времен нападения нацистов на Украину, это не детский сад", - добавил посол.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Шольц об упреках в неторопливости с вооружением Украины: "Я принимаю решение быстро и в координации с нашими союзниками"

Напомним, во вторник Олаф Шольц и его правительство собираются на двухдневную закрытую встречу, чтобы обсудить войну в Украине и ее последствия.

Олаф Шольц ранее признал, что не хочет ехать в Киев, пока там не побывает президент Франк-Вальтер Штайнмайер.

В середине апреля визит Штайнмайера сорвался, поскольку украинская сторона отказалась его принимать из-за многолетних тесных отношений с Россией.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Шольц не хочет ехать в Киев, пока туда не приедет Штайнмайер

Германия (7043) Мельник Андрей (229) Шольц Олаф (912)


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Топ комментарии
+33
Немцы впервые столкнулись с тем, что их поставили на место (и заслуженно, учитывая их поведение) - и это их повергло в шок. Сразу видно, что эта спесивая нация до сих пор считает украинцев людьми второго сорта, с которыми можно обращаться как с покорным стадом. Хрен вам, шредеры и меркели, привыкайте к новым реалиям - в Европе формируется новая сила, с которой вам придется считаться!©
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03.05.2022 13:31
+31
на мій погляд, він ще досить м'яко характеризує цих німецьких ліберастів. саме їх політика, швайнмайєра, шрьодера, меркель, призвела до того, що Німеччина стала придатком роzzії, а не незалежною державою. мало того, вони всю Європу майже посадили на газову голку роzzії, завдяки саме їм роzzія випестувала свою "непереможність" і ***** хватило духу напасти на Україну відкрито та повномасштабно.
так, що нікому Мельник не уподобився.
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03.05.2022 13:43
+23
мало в світі людей які зробили шкоди Україні ьільше чим штайнмаєр та меркель.
орків в рахунок не беремо.
бо вони орки.
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03.05.2022 13:31
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Страница 2 из 2
Что такое "дипломатия в современном мире" в конечном итоге наглядно показала агрессия кацапстана против Украины. Пустопорожняя болтовня, озабоченности и раздувание щек с одновременным оттопыриванием собственного кармана под взятки. Поэтому в жопу такую дипломатию.
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03.05.2022 13:53 Ответить
Не Шольц виноват в том, что зеленский полностью игнорируя ситуацию и предыдущую многовековую историю решил сойтись с ****** где-то посредине и не занимался должным образом армией. Потому все-таки не стоит хамить тем, кто тем или иным образом помогает. Это тупо. А потому дипломатия все-таки нужна.
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03.05.2022 14:01 Ответить
Ага, ой как помогает. Помогает миллиардами евро РФ за газ. Помогальник, млять.
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03.05.2022 14:27 Ответить
менталитет - это не температура, он не может иметь количественной оценки, в отличии от уровня твоего IQ
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03.05.2022 14:28 Ответить
Можлива грандіозна катастрофа. Дії української влади по відношенню до керівників Німеччини - типу ми білі і пухнасті, а ви колаборанти Росії - це дитяча образа, яка насправді є злочином по відношенню до українського народу. Відверте хамство по відношенню до законного президента Штайнмайера а зараз відверте хамство до канцлера Шольца може мати вкрай тяжкі наслідки для України - від повного припинення допомоги Німеччини до виходу з проукраїнської коаліції інших держав. А що стосується бізнес інтересів, то у Зеленського до 2019 року бізнес інтереси в Росії були ще й які, навіть зараз там транслюють Свати, і не йому шпиняти інших партнерів Росії
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03.05.2022 13:48 Ответить
Навряд, це не перша така заява Мельника тому німці поставляться до цього спокійно. Шольц просто знашов привід - Штайнмаєра. Ось і все. Німецька влада не союзники України
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03.05.2022 14:00 Ответить
Не перша. І німецькі політики вже писали, що Мельник має поводити себе як дипломат, в статусі якого він і перебуває в Німеччині.
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03.05.2022 14:30 Ответить
оставлю для памяти
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03.05.2022 14:00 Ответить
А в чому хамство? Штайнмайєра просто не запросили. І ніякої катастрофи не буде, Німеччина не пуп землі, і без їх допомоги переможемо. Основні наші союзники в будь-якому разі США та Великобританія.
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03.05.2022 14:39 Ответить
Даремно....ліверна ковбас- це дуже образливо.Говорити треба про двуликість Шольца,але без образ на рівні кацапів
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03.05.2022 13:48 Ответить
"ображена ліверна ковбаса" - німецький фразеологізм, який означає "невинно ображений". Треба хоч трохи розбиратись у фразеологізмах. Не завадило б вияснити для самої себе значення слова "сарказм".
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03.05.2022 18:01 Ответить
Агента Мельника задіяли у операції прикриття обісраного Лаврова
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03.05.2022 19:02 Ответить
Такс, кто из украинских министров и послов еще не мокнул немецкое правительство лицом в лайно? Это такой мейнстрм?
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03.05.2022 13:50 Ответить
А якщо це - по заслугах?
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03.05.2022 18:02 Ответить
І це так висловився дипломат , ганьба мельнику довбойобу
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03.05.2022 13:57 Ответить
Може й так, але озвучувати дипломату це не треба.
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03.05.2022 13:58 Ответить
Шольцу надо перестать немецкие самолёты в Польшу за ранеными украинцами посылать,пусть их Зеленский оперирует
Медицина в Украине славится, куда той немецкой
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03.05.2022 13:58 Ответить
Кацапье здесь развлекается не на шутку.Неужели в Украине еще есть дебилы,которые не поняли чего они хотят?Добиваются этого уже 8 лет.
Как только тема Германия,они слетаются как мухи на гафно
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03.05.2022 14:01 Ответить
Какое горе в комментариях. Шольца обидели. Куда там разрушенным Мариуполю,Харькову,Чернигову. Куда там тысячам убитых в Буче..
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03.05.2022 14:02 Ответить
Лярди допомоги грошима, технікою, озброєнням, знарядженням, прийом біженців, лікування поранених ...
Де ви, д...ли беретесь ?? Щоб вам стало легше, що повинне стати з німцями і Німеччиною ??
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03.05.2022 16:32 Ответить
шольци і шмамаєри та інші старпери..то старе покоління тої тихої Европи..з пивком і ковбасками.без інтернету.....Зараз світ просто миттєво змінюється а старі пердуни живуть минулим ,вони не взмозі пристосуватись до реалій **********
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03.05.2022 14:04 Ответить
По фактам.

Кто есть такой Штайнмаер? Президент государства Германии. Пофиг кто он такой лично, он государственная институция. И когда зеленая шмаркля плюет на Штайнмаера, он не на него плюет, он плюет на Германию. С точки зрения дипломатии, это дипломатическая диверсия. И результат не заставил себя ждать. Штольц повычеркивал из уже согласованного списка всё тяжелое вооружение для Украины. Да, потом Америка и Британия додавили таки Германию и она на данный час согласилась на поставку техники и прочего. Но! Это не заслуга бубочки и вот этого недопосла. Это целиком заслуга союзников Украины. Так кому блазень насрал своим факом? Себе? Да ему как-то нормалек в бункере в обнимку с ермаком в окружении телекамер. Не дует и на голову ничего не падает. Пиши себе гундосики, да рейтинги накачивай.

Теперь эмоциональную, типа, составляющую.
Штайнмаер конечно еще та скотина, но разве на его страну напал кремль? Разве его территории оккупировал? Разве его сограждан убивал? Да нет. Не на его. Ну торговали. Кармашки набивали. Морду кирпичом делали. Бизнес, ничего личного. Циничная реальность.
А теперь бубочка. Не на его ли страну напали, оккупировали и пры? Как бы да. И что? А бубочка как зарабатывал деньги на расии, так и продолжил. И по фиг ему. Деньги не пахнут. Мало того, став президентом, от бизнеса на расии не отказался. Ну да, финты там через прокладки, но факт остается фактом - денюшку расиянскую в кармашек клал. А став державным богатырем, не он ли восстановил закупку лиспесдричества с московии? Не он ли развернул закупки угля оттуда же, финансируя из украинского бюджета вон ту армию, которая теперь убивает, разрушает, насилует, пытает? Так кому ж ты падла зеленая, факи должен показывать? Супер лицемерное существо. ((
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03.05.2022 14:08 Ответить
А каким же образом на эту "государственную институции" плюнули? Не пригласили в Киев? Утибозе, пуп земли обиделся что не смог постоять рядом с реальными союзниками Украины: президентами Польши, Эстонии, Литвы и Латвии. Ну пусть валокардинчика выпьет, несчастный.

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03.05.2022 14:53 Ответить
Самое главное вовремя плюнул в харю.

После решения о поставке САУ.
Почему они такие *** утые
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03.05.2022 15:10 Ответить
Уряд Німеччини прийняв рішення бо змусили обставини. 40+ країн, розвинених і демократичних в Рамштайні прийняли рішення про військову допомогу Україні. Фріців поставили перед вибором, або з цивілізованим, демократичним світом, або рашисти + фашисти.
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03.05.2022 15:50 Ответить
Правильно ! Воно(зе) насрало кому тільки можна . І добре , що західні держави розуміють , що допомога потрібна Україні , а не зе з дуркуватими мельниками . Не посол , якийсь ушльопок обкурений .
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03.05.2022 16:14 Ответить
Працювати десь на грані фолу - це наразі вимушений стиль української дипломатії, аби трохи розбурхати сплячий західний політикум. Порошенко теж так робив і це теж давало результат. Надто вже ситуація критична, аби завуальовувати справжні змісти, робити натяки і розшаркуватися на кожному кроці.

І все ж поведінка саме нашого посла у Німеччині іноді заходить за межу допустимого (в плані висловлювань і дипломатичної етики). Користується лише тим, що ситуація в даний момент така, що німцям не комільфо йому на двері показати, бо ж це буде ніби як порушенням монолітності анти-путінської коаліції. Але після війни німці його випруть звідти (знайдуть привід) і, доведеться визнати, що не зовсім безпідставно. Думаю, після закінчення війни буде варто під виглядом ротації одразу забрати його в центральний апарат МЗС, а туди відправити послом когось іншого - аби уникнути неприємної ситуації, коли нас попросять це зробити. Або, наприклад, зробити ротацію із Щербою (нашим послом в Австрії). Країни - майже родичі в плані психології, поведінки в зовнішній політиці, підходах до економічних питань, мова та сама, тому поміняти місцями буде просто в плані наслідків для ефективності роботи. Бо рівень алергії німців на Мельника вже починає зашкалювати, це очевидно. Хоча вони того і заслужили, але так довго тривати не може, це буде контрпродуктивно, тим більше в світлі питання про надання нам статусу країни-кандидата в ЄС.
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03.05.2022 14:09 Ответить
Коли це Порошєнко так робив - всенсі працюва десь на грані фолу? Наскількі я пам'ятаю всю свою каденцію на всі забаганкі європейців він витягнувшись струмко казав: "яволь, фрау Ріббєнтроп"...
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03.05.2022 16:26 Ответить
Якщо весь час когось прославляти-це призведе до культу особистості.Українці ніколи цим не "страждали".
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03.05.2022 16:36 Ответить
Посол мабуть себе переплутав в презідентом , який не професійний а ні політик , а ні дипломат . Війна й обставини , та й особистість властної долі й кар"єри зробили ЗЕ світовим улюбленцем й символом стротиву . Й тому саме йому обставини дозволяють тролити певних лідерів , й відходити від протоколу . Зброя й терміновість її отримання важливійши за етікет .

Але функція посла зовсім інша . Посол повинен збільшувати друзів його країни й зменьшувати ворогів . Чи допомогає тролінг канцлера -- не впевненний .
Таке враження , що Мельник виришив кинути дипломатичну роботу й піти в політики .
Але як фахівець по Дойчу , як дипломат він в рази кориснійший . Та йще під час війни кидати посаду - як мінімум дурний тон .

Хотілося бачити посла на максимумі німецьких ефірів , бо зараз такий час , де зв"явилося вікно можливостей переконати німців , що їх почуття провини за злочини Гітлера усі 70 років були спрямованні не зовсім до дійсної жертви нацизму . Бо серед народів Софка серед мирних громадян від нацистів більше всього постраждали не московити , й точно не білоруси , а саме українці . Бо й по площі захопленних теріторій й головне по тривалості під укупацією більше всього й довше всього були саме українці . Й що рабскі роботи в Германію примусили їхати саме українську молодь . Й саме українского хліба , м"яса й худоби більше всього вкрали нацисти . Більше всього зруйнували саме в Україні .
Й що усе це довести буде достатнє змістити мапу з мапою бойових дій по місяцям ...
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03.05.2022 14:10 Ответить
Зброя і терміновість її отримання важливіша за етикет і для послів. Нам треба зброя, а не "друзі", які у РФ відправляють десятки мільярдів євро за газ.
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03.05.2022 15:06 Ответить
Вони платять за газ, а не відправляють.
Вам у маркеті хліб і ковбасу безоплатно видають ??
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03.05.2022 16:36 Ответить
На тупе "І Шо" є достойна відповідь "І То!".
Кацапстан годується ресурсами, які продає через Шрьодера таким Швайнмайєрам і Шольцам.
І отримує від цього багаторазово більше, ніж цим Шольцам вимушено доводиться передавати Україні, щоб не виглядіти у Європі останніми негідниками.
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03.05.2022 18:14 Ответить
З такою зеленою дипломатією і ворогів не треба, блазні їх швидко створять. Ганьбисько..
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03.05.2022 14:17 Ответить
Дипломатія при Блазні опустилася на рівень нашого Таргана...
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03.05.2022 14:18 Ответить
Хлопцы, не разгоняйте зраду. Вы просто не владеете тонкостями немецкого языка. В Германии вполне в ходу идиомы про колбасу , и это отнюдь не оскорбление, например идиома "armes Würstchen" означает не "бедная колбаска", как в прямом переводе, а просто "бедняга", без всякого оскорбительного подтекста. "Eine beleidigte Leberwurst zu spielen" означает не "разыгрывать обиженную ливерную колбасу", а правильно "разыгрывать детские обиды" или как мы бы сказали "детский сад, штаны на лямках"
То есть, Мельник сказал про Шольца на самом деле в оригинале так: »Eine beleidigte Leberwurst zu spielen, klingt nicht sehr staatsmännisch« . Это означает в правильном переводе "Разыгрывать детские обиды звучит не очень по-государственному". Далее Мельник сказал : Es geht um den brutalsten Vernichtungskrieg seit dem Naziüberfall auf die Ukraine es ist kein Kindergarten« "Речь идет о жесточайшей войне на уничтожение со времен нападения нацистов на Украину и это не детский сад". Это был ответ на вчерашнюю зяаяву Шольца, что в Киев он, видите ли, поедет только после того, как туда съездит Штайнмайер.
Посол Мельник большой молодец, и немецкий прекрасно знает, и в нужных медиа дает интервью, и на ТВ постоянно выступает. Пинает зажратых немецких говнюков в т.ч. главмудака Шольца под их жирные самодовольные эгоистичные сраки. Не ругайте его, это неправильно. Посол Мельник на своем месте и работает на "отлично с плюсом"
С приветом из Германии. Слава Украине !
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03.05.2022 14:21 Ответить
Нам потрібен результат,а це важка зброя.Моя думка така, що президент та канцлер повинні разом відвідати Київ найближчим часом, звісно якщо підтвердиться інформація німецького видання https://www.welt.de/politik/deutschland/article238522185/Waffenlieferungen-Bundesregierung-will-***************-2000-an-die-Ukraine-liefern.html
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03.05.2022 14:34 Ответить
"Якщо"
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03.05.2022 18:18 Ответить
Что ж глава комитета немецкого парламента по обороне заставляет нашего идиота извинятся ,если не зрада?
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03.05.2022 14:52 Ответить
мы это и так знаем. Идиоты журналисты перевели коряво и разогнали хайп.
Если б у нас кто посла сравнил с ливерной колбасой буквально - была б беда
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03.05.2022 22:22 Ответить
Саме меркелі , шредери стали економічною опорою мордору,саме за рахунок їх грошей та технологій створювалася армія орків. Все вірно зробив Зеля, що послав гниду штанмаєра, яка роками тиснула та схиляла Україну виконати всі забаганки ху***ла. А Шольц веде себе як ображена дитина, яка добре знає, що винна , але показово ображається щоб викликати співчуття до себе. Мельнику респект, саме так потрібно розмовляти з хитрожопими німцями, які одночасно хочуть і дешевого російського газу і збереження авторитету в ЄС.
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03.05.2022 14:22 Ответить
Да,лять,ещё в дерьме немецкий флаг постирайте ,идиоты...только потом заткните свои ротяки за тяжёлое вооружение и за всю остальную поддержку Украины Германией
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03.05.2022 14:55 Ответить
Ох вже ці навіжені дякули! Порівняй, скільки кацапстан отримує від Швайнмаєрів-Шольців за газ з тими скромними сумами, які пішли на поставку зброї з Німеччини в Україну. Ці суми багаторазово не співставні.
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03.05.2022 18:23 Ответить
Дипломат такого уровня и в такой стране не должен поддаваться эмоциям. В Германии это более, чем достаточное оскорбление. И не надо во всем винить Зеленского, мало уважаемые порохоботы. Он-то тут при чем? Уверена, что ещё будет разборок полётов на высшем уровне. Мельника заслуживает наказания за такое недипломатическое оскорбление первого лица государства, предоставляющего помощь Украине.
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03.05.2022 14:23 Ответить
Твоя зекрыса отказалась принимать их президента .И да,во всем оно виновато -в первую очередь в том ,что отдал украинских детей на растерзание кацапским живодерам и сдал Херсон
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03.05.2022 14:58 Ответить
вам ****** порошенковским, тимошенковским вот такой дипломат нужен:
https://www.youtube.com/watch?v=i9aOUNfp8QU
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03.05.2022 15:03 Ответить
Політик з питань оборони від ВДП Штрак-Ціммерман вимагає від Мельника вибачення

від https://www.hasepost.de/author/dts/ ІНФОРМАЦІЙНЕ АГЕНТСТВО DTS 3 ТРАВНЯ 2022 РОКУ
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03.05.2022 14:28 Ответить
* " вимагає"

скорее робко предположила:
"Может быть, уважаемый господин Мельник, вы просто извинитесь перед президентом, а потом вежливо пригласите канцлера..." Это тоже было бы возможно и было бы очень здорово.
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03.05.2022 14:35 Ответить
В психушке день открытых дверей ?иди воюй ,дебил
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03.05.2022 15:01 Ответить
Посол України в Німеччині Андрій Мельник - молодец, заслуживает за свою деятельность на посту посла высшей награды Украины!

... а все, кого что то не устраивает, могут иди вслед за русским военным кораблем.
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03.05.2022 14:28 Ответить
За кацапским кораблем пойдешь ты вместе с зелёным дауном -правда он скорее под трибунал
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03.05.2022 15:00 Ответить
Украина стала называть вещи своими именами, и появился результат. Иначе бы и касок не получили.
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03.05.2022 14:37 Ответить
Мельник - полезный идиот пуйла. Не имея положительных результатов в своей работе, этот "дипломат" заменил умение убеждать вульгарностью. Немцы ничего не обязаны Украине. Ведь Украина так же не чухалась, когда рф расхерячила сирийское.Алеппо. Украина продолжала при двух презах торговать с рф после захвата Крыма и часть Донбасса, а теперь что-то требует от других. Если этого недоумка не уберу, то, зюзя, будь готов к преблемам с Германией.
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03.05.2022 14:40 Ответить
ипальник завали тварь рашиская
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03.05.2022 16:41 Ответить
А ось тут вже занадто. Якщо від нафти та газу відмовились, якщо панцергаубиц вже йдуть - можливо було б й помовчати.
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03.05.2022 14:46 Ответить
это все к шмольцу имеет разве что косвенное отношение!
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03.05.2022 15:41 Ответить
Безумовно. Более того, я считаю, что послать Шатйнмайера надо было. Но тут такое - одних только панцергаубиц поставляют на 100 млн. евро. Так что хочет шольц - не хочет: его шольцячье дело. Какая разница, приедет теперь он или не приедет, если гаубицы едут? Один раз дали по носу - хватит.
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03.05.2022 15:46 Ответить
Личная позиция этого Олуха швольца против всего этого, против эмбарго, против гаубиц, и за путина, чего он и стоял с самого начала войны...так что заслуги бундестага этой плешивой проститутке вешать не надо.
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03.05.2022 15:44 Ответить
Журнал TIME начал голосование по кандидатам ТОП-100 самых влиятельных людей мираПрезидент Украины Владимир Зеленский занимает лидирующую позицию.

в том числе благодаря послу України в Німеччині Андрію Мельнику, гер Щольц занял место рядом с ******



ну всем кому это не нравиться могут и дальше повизгивать и похрюкивать
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03.05.2022 14:48 Ответить
А журнал тайм чий ?
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03.05.2022 15:04 Ответить
«Тайм» (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 англ. Time, дослівно - час) - щотижневий американський журнал зі штаб-квартирою у м. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%8C%D1%8E-%D0%99%D0%BE%D1%80%D0%BA Нью-Йорку . Одне з найстаріших та найвпливовіших видань в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90 США та світі, з щотижневим тиражем тільки в США близько 4 млн примірників. Журнал також має регіональні філії - т. зв. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0 європейське , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%85%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD тихоокеанське та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D1%96%D1%8F азійське видання. Відомий завдяки аналітичним коментарям з важливих питань світової та вітчизняної політики, рейтингам, таким як https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83_(Time) «Людина року» .
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03.05.2022 18:38 Ответить
Это у Мельника в голове ливер, вместо мозгов.
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03.05.2022 15:06 Ответить
Як там погода в Великобританії?
Чи ти, насправді, з Нижніх Захлюпанців?
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03.05.2022 18:42 Ответить
Ніхто ніколи нічого на такому рівні по дурості не говорить!
Якщо лавров звіздить і хамить про гітлера-єврея і посилає нафіг протести Ізраїлю, то він це робить спеціально, згідно загального плану розвару росії.
Якщо Кулеба чи Мельник нагинають німців, то це тільки і завдяки тому, що Німеччина де факто програла війну Британії, яка ведеться руками кацапів проти України.
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03.05.2022 15:28 Ответить
Цензор, ти хоть трішки фільтруй кацапів.
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03.05.2022 15:33 Ответить
Я бы сказал - обиженный вялый ***!
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03.05.2022 15:40 Ответить
А посол Мельник ще підливає масло в огонь дурнє
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03.05.2022 15:45 Ответить
Може хтось задасть собі питання, що первинне - яйце чи курка. Чи не дурний язик посла погіршує відносини з провідною країною ЄС?
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03.05.2022 15:45 Ответить
Посол України не має так хамське себе поводити, наче хамло з руснявого ''МИДа.'' Якщо ми так вже злі на німців, де в чому справедливо, то давайте відмовимось від їхньої допомоги і не будем направляти їм запити на зброю, а то зараз це більше схоже що це ми вдаємо з себе ображених.
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03.05.2022 15:47 Ответить
Не крути наперстки. Швайнмаєр-Шольц вимушені хоч щось надсилати Україні, інакше ціна їм в Європі буде 3 копійки в базарний день.
На Ш-Німеччині швабростан має багаторазово більше, ніж варті ті гаубиці.
Але якби США, Британія, Канада та інші достойні країни не поставили ліверноковбасників у стійло, шваби й досі б слали Україні хіба що каски і не пропускали б через свій повітряний простір літаки зі зброєю для України.
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03.05.2022 18:51 Ответить
в германии таких как шольц полно!

Ряд немецких политиков, интеллектуалов и лидеров мнений обнародовали открытое обращение к правительству Германии, в котором призывают власти страны принудить Украину к капитуляции и заставить сдаться на милость России.

И это не шутка. Текст письма опубликован на страницах издания https://www.berliner-zeitung.de/politik-gesellschaft/offener-brief-fordert-von-scholz-stopp-der-waffenlieferungen-an-die-ukraine-li.223704 Berliner Zeitung .

Обращение, как отмечает немецкое издание, стало реакцией на более распространенные требования СМИ и общественности о защите Украины и предоставлению Киеву тяжелого вооружения.

Однако т.н. немецкие интеллектуалы требуют противоположного и хотят усилить действующую позицию правительства Олафа Шольца, которое отказывается предоставлять Украине тяжелое вооружение.

Письмо основывается на тезисах, часто звучащих из рупоров русской пропаганды. Авторы обращения считают, что, поставляя оружие в Украину, Германия и другие страны НАТО «де-факто сделали себя стороной войны», а агрессия против Украины является «полем битвы между НАТО и Россией за порядок безопасности в Европе».

Они также считают, что есть необходимость удовлетворить «законные интересы безопасности России» (т.е. они откровенно соглашаются с агрессией России и ее «правом» уничтожить Украину как государство, и уничтожить украинцев как народ).

Главная идея письма - Украина все равно проиграет, поэтому ее нужно заставить капитулировать ради ее же блага.

«Несмотря на сообщения об успехах украинской армии, она значительно уступает российской и имеет мало шансов выиграть эту войну. Ценой длительного военного сопротивления, вне зависимости от результата, будет больше разрушенных городов и больше потерь среди украинского населения», - пишут авторы письма и призывают «помочь Украине против ее воли».

«Мы призываем правительство Германии, страны ЕС и НАТО прекратить поставки оружия украинским войскам и поощрять правительство в Киеве прекратить военное сопротивление», - говорится в документе.

Предлагается, в частности, заставить Украину срочно вывести армию из Киева, Одессы и Харькова, «чтобы предотвратить их разрушение».

Условием украинской капитуляции они предлагают сделать нейтралитет, признание Крыма российским и разрешение на независимость Донбасса.

Письмо подписали 18 человек - интеллектуалов, лидеров мнений (в частности писательница и журналистка Даниэла Дан, один из ключевых певцов Германии Александер Векер), бывших политиков и дипломатов, в том числе трое экс-депутатов Бундестага - Энтье Фольмер («Зеленые», участница «Петербургских диалогов»), Норман Пех и Люк Йохимсен (партия «Левые», известная пророссийской направленностью), а также действующий член «комитета по ценностям» правящей Социал-демократической партии Германии Ганс Миссельвиц.

Напомним, что ранее оборонная компания Германия попросило у правительства разрешение на поставку 100 БМП Marder для украинской армии. Однако канцлер Шольц выступил против предоставления тяжелого вооружения для армии Украины.

Отдел мониторинга
Кавказ-Центр
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03.05.2022 15:53 Ответить
да, пошлое письмишко. Однозначно за всеми этими подписантами торчат уши кремля.
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03.05.2022 16:33 Ответить
Але дякулам це - глибоко похер. Вони сруть тут на Мельника не скільки за Швайнмаєра-Шмольца, стільки за те, що Мельник не від ROSHEN.
На цьому форумі навіжена клака ROSHEN величезна і має всі преференції.
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03.05.2022 18:59 Ответить
Там уже было новое письмишко, с 28 подписантами.
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03.05.2022 16:39 Ответить
Цікава вийшла компанія: *****, лошать і ображена ліверна ковбаса. Влучне і цілком заслужене політичне прізвисько (кличка).
Завелика честь обговорювати цих двох продажних фріців. Краще послухайте виступ Бориса Джонсона:
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03.05.2022 16:03 Ответить
Была нормальная страна Украина, была дипломатия, были воспитанные культурные дипломаты,
а сейчас, звиняйте, одно хамство, дворовые потасовки. Ей Богу, "за державу обидно". Это не
криворожский КВН, это не кулачные бои в местечке. Каждое слово должно быть вымеряно, продумано. Это между собой можно посылать на разное количество букв, в политике нельзя.
Руководители всех стран смотрят друг на друга с уважением. Объясните, ради Бога, те, кто
ближе к нашему недоимператору, что пусть спустится с небес и почитает методички поведения
среди руководителей держав. Он делается смешон, уже начинают надоедать его требования к
другим странам. Он наглеет, его представители открыто хамят не по рангу. Они позорят Украину!
Мы останемся одни!!! Не по Сеньке шапка, просто кошмар. Наш самый главный командующий
увлёкся ролью, вошёл во вкус, подумал, что он действительно крупный гетьман, а выглядит всё
ху...во. Подполковник Арестович, обЪясните генералиссимусу, как надо, Вы же "белая косточка".
Это не корабль посылать на три буквы и восхищаться на весь мир, что мы им дали! Катастрофа!
А гражданин Мельник хорошо помнит, что он не себя представляет, а государство, президента.
Это не фрак нацепить и по бумажке читать на плохом немецком. Не нравится Германия, не просите, не клянчите. А если просите, то с уважением, с пониманием, что она не обязана, что
она ухудшает свои возможности, что она думает, прежде всего, о своём народе, в отличие от
нашего крутейшего президента, наконец начавшего уважать свою Армию, оберегающую его.
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03.05.2022 16:17 Ответить
а с вами - *************** только так и надо.
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03.05.2022 16:43 Ответить
Мельник там что, перенимает секреты мастерства у Лаврова? Как ни относись к Шольцу, но поддержка Германии Украине нужна и сейчас, и в дальнейшем. А дипломаты, всё-таки, существуют для того, чтобы выражаться дипломатично.
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03.05.2022 17:10 Ответить
Дуже не дипломатично, пане Мельник. Публічно будьте далекоглядніше і стриманіше. Це зараз тільки на користь Україні.
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03.05.2022 17:35 Ответить
Не будь шулером. Не вдавай, що не знаєш про те, що Німеччина Швайнмаєра-Шмольца Україні ліниво згодилась поставити хіба що трохи касок, та ще забороняла проліт літаків зі зброєю для україни через свій повітряний простір.
І гаубиці - це заслуга не Швайнмаєра-Шмольца, а бундестага.
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03.05.2022 19:07 Ответить
НІмецька влада обісралась на 20 років вперед.
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03.05.2022 23:16 Ответить
нуууу..... это откровенное хамство.
посол это делает уже не в первый раз, тоньше надо.
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04.05.2022 05:12 Ответить
всі тут такі браві прихильники колгоспної дипломатії від пана Мельника, а зайдіть у Фейсбук посольства України в ФРН і почитайте, що з цього приводу думають німці. Німецький народ ображений. Україні потрібні максимально лояльні союзники, а не ображені вороги. Українській владі треба робити висновки, бо на німецькому фронті дипломатії повний провал. Не Штайнмаєр і не Шольц винні, що українська влада не під готувалася до війни, а намагалася заглянути в очі агресору, зійти по середині, дати воду в Крим, влаштовувала розведення військ і розміновувала важливі оборонні території. Люди думайте, не будьте як жителі РФ. Дії Мельника шкідливі.
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04.05.2022 09:55 Ответить
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