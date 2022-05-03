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Новости Агрессия России против Украины Война
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Для граждан, лишившихся жилья в результате войны, построят 2 ЖК в Ирпене и Бородянке

жк

В Киевской области построят два жилых комплекса площадью 50 тысяч квадратных метров для лиц, которые в результате военной агрессии Российской Федерации против Украины остались без жилья.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской областной военной администрации, передает Цензор.НЕТ.

Глава Киевской областной военной администрации Александр Павлюк и руководитель гуманитарного штаба Алексей Кулеба провели совещание с представителями крупнейших застройщиков региона, в ходе которого обсудили вопросы выкупа и строительства нового жилья для людей, пострадавших в результате военной агрессии России.

В настоящее время государство разработало два подхода к решению этого вопроса. Это выкуп и строительство нового жилья для лиц, которые в результате военной агрессии Российской Федерации против Украины остались без жилья.

Специалисты администрации уже провели анализ рынка недвижимости области. Общая площадь квартир, введенных в эксплуатацию и готовых к выкупу, составляет более 42 тыс. м².

В настоящее время с застройщиками проводятся консультации по рекомендованной цене для выкупа этих квартир. Кроме того, каждая квартира должна иметь всю необходимую сантехнику и мебель.

Также на территории области планируется построить два жилых комплекса на 50 тыс. м² каждый.

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Они будут расположены в населенных пунктах, наиболее пострадавших от агрессии России и имеющих наибольшие разрушения жилого фонда. Речь идет об Ирпене и Бородянке.

Территории для этих будущих комплексов уже подобраны с учетом приближения ко всем необходимым коммуникациям и дорожной инфраструктуре. Срок строительства – до 5 месяцев.

Кроме самих жилых комплексов, предложенный проект предусматривает строительство бомбоубежищ, детских площадок, учебных заведений и другой социальной инфраструктуры.

Эскизы и технические задачи этого проекта будут предоставлены каждому застройщику для изучения и принятия решений по участию в строительстве жилья.

жилье (911) Ирпень (370) Бородянка (66) восстановление (217)


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Топ комментарии
+17
підрядник буде бородата бабуля ????
велике дорогобудівництво зміниться на велике будинкобудівництво??
тоді за такі гроші можна буде на манхеттені Бурдж-ал-араб поставити
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03.05.2022 13:39
+15
Може краще залучати іноземних забудовників ? З контролем з боку ЄС , бо місцеві себе дескредетували
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03.05.2022 13:43
+12
Нужно сказать властям Великобритании, чтобы они прислали лучших архитекторов и людям построили такое красивое жилье и сделали такие рядом парки или т.п. Чтобы люди пережив ад получили рай. И Итальянских тоже лучших архитекторов - у них очень красивая архитектура есть. Чтобы архитекторы скооперировались и создали там райский уголок!
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03.05.2022 13:42
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А є сенс будувати житло на такій відстані від Рашки?
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03.05.2022 13:37 Ответить
підрядник буде бородата бабуля ????
велике дорогобудівництво зміниться на велике будинкобудівництво??
тоді за такі гроші можна буде на манхеттені Бурдж-ал-араб поставити
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03.05.2022 13:39 Ответить
Нужно сказать властям Великобритании, чтобы они прислали лучших архитекторов и людям построили такое красивое жилье и сделали такие рядом парки или т.п. Чтобы люди пережив ад получили рай. И Итальянских тоже лучших архитекторов - у них очень красивая архитектура есть. Чтобы архитекторы скооперировались и создали там райский уголок!
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03.05.2022 13:42 Ответить
на єто нужно время, а беня и зеленіе тут , бабло не пахнет для них, даже если имеет трупный запах.........
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03.05.2022 13:50 Ответить
Може ФОНД ВІДБУДОВИ УКРАЇНИ зареєструвати в Лондоні під контролем Джонсона
ТОДІ гроши не разворують
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03.05.2022 14:12 Ответить
Може краще залучати іноземних забудовників ? З контролем з боку ЄС , бо місцеві себе дескредетували
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03.05.2022 13:43 Ответить
довго чекали від чого відірвати хоч щось.не знаю чи є плани будинків,але плани розпиляти гроші 100 процентів давно готові
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03.05.2022 13:48 Ответить
новий віток великого крадівництва
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03.05.2022 13:49 Ответить
Головне, щоб Захід не давав гроші каломойському і іншим гандонам у руки у будь-якому вигляді. Виключно свої західні фірми, під повним контролем за витратами фінансів.
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03.05.2022 13:49 Ответить
беня и зелень уже в очередь выстроились , и подряды раздали своим , там уже договорняки полным ходом идут.........
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03.05.2022 13:52 Ответить
Ще кошти від плану маршала не отримали а вже дерибанять.Або просто надрукують.
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03.05.2022 13:54 Ответить
А зеленосраких родственников зепутангов хватит на два квартала? Или может надо три квартала анонсировать?
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03.05.2022 14:00 Ответить
Може у людей треба спитать, де вони жить хочуть, а не зганять всіх одним стадом, бо так бабла можна більше урвать.
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03.05.2022 14:03 Ответить
срач розвели...експерДи зібрались
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03.05.2022 14:11 Ответить
блин а шо мне делать я с Мариуполя
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03.05.2022 14:22 Ответить
виходьте з машини
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03.05.2022 14:34 Ответить
Як приватні садиби?
Мрія всіх забудовників висилити людей у мурашники
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03.05.2022 14:42 Ответить
Заборонити будувати житлові "мурашники". Будувати 4-5 поверхові житлові будинки із двома видами ліфтів... Хмарочоси можуть бути тільки як офісні будинки..
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03.05.2022 17:21 Ответить
 
 