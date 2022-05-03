Сумщину обстреляли с территории РФ. Зафиксировано 8 прилетов из 120-мм миномета, - Госпогранслужба

Сегодня после обеда Сумщину обстреливали с территории России.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Госпогранслужбы.

В частности, как отмечается, со стороны российского населенного пункта Локоть из тяжелого вооружения били в направлении одного из сел Шосткинского района.

"Зафиксировано 8 прилетов, вероятнее всего из 120-мм миномета. В результате указанного обстрела пострадавших среди военнослужащих и гражданского населения нет", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Сумской области мэр Бурыни получил подозрение за сотрудничество с оккупантами