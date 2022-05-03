Сумщину обстреляли с территории РФ. Зафиксировано 8 прилетов из 120-мм миномета, - Госпогранслужба
Сегодня после обеда Сумщину обстреливали с территории России.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Госпогранслужбы.
В частности, как отмечается, со стороны российского населенного пункта Локоть из тяжелого вооружения били в направлении одного из сел Шосткинского района.
"Зафиксировано 8 прилетов, вероятнее всего из 120-мм миномета. В результате указанного обстрела пострадавших среди военнослужащих и гражданского населения нет", - говорится в сообщении.
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+5 Валерий Коломиец #502756
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+5 Small Jerboa
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+2 Антон Чехов #517453
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Нашим прикордонникам видали: - нічого -, тобто уточнюю: сасямбру (повне нічого).
В країні 8 років збирають військову данину з усіх громадян, в країну льється мільярдний кеш із заходу в чистих баксах, літаками завозиться зброя та амуніція, під Києвом на вшивих блок-постах валяються гори нлавів, у кожного по 5-8 аптечок, бронікі валяються та міномети стоять без діла, все що привозять із за кордону звалюється до купи де папало в Києві, на донбасі за день пройо*ть по два контейнери військової форми... зато на кордонах з рф як і 24.02.22 р. прикордонники сидять без нічого... отака х*я малята. Зато победоносні реляції аж зашкалюють!
А що будуть вони робити, коли 10.05.22р. русня, після проголошення офіційно нам війни, полізе знову через Сумську область знесши беззбройних прикордонників на Київ? Чи хламідія знов знає що донбас не визнають? та на україну не нападуть? війни не буде? адже "стратеги" в Києві не змінилися, всі тіж рожи, все також жирно їдять... тільки зараз легально західний доларовий кеш дерібанять та "лохам" победоносні реляції годують.
А надо было ДОЗы не саботировать два года подряд, и включать в них украинские РЛС, а не заботиться о роялти от трансляции "Сватов", которые капают и по сей день, а показы этого зеленого говна вы можете и сегодня увидеть в телепрограммах Воронежа и Липецка.
Короче, управление страной - это, *****, не с шаурмой по фонтанам прыгать и журнашлюх с руки мясом кормить... Это строительство армии, первая забота Верховного Главнокомандующего. А пока придётся терпеть трансграничные обстрелы всем мелким говном из ближней приграничной зоны кацапии. Терпеть, и к сожалению, хоронить...
Всё имеет свою цену. Даже "прикол" в избирательной кабинке. И сейчас мы все платим цену за этот прикол. Даже те, кто не прикалывался.
А потім із Києва: тримайтеся...бла...бла..ви..герої..бла..бла..орден..бла..бла...тримайтеся...бла...бла..