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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс Война
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Задержание на 30 суток, контроль за звонками и мессенджерами: российские оккупанты взялись за обнаружение "неблагонадежных" в Луганской области. ДОКУМЕНТ

лнр

Российские оккупанты вводят тотальный контроль на оккупированной территории Луганской области.

В сети опубликовали соответствующее "постановление" террористов ЛНР, передает Цензор.НЕТ.

Планируется, что в районах Луганщины, которые российские оккупанты захватили с 19 февраля 2022 года, будут проводиться "специальные мероприятия по контролю за перемещением лиц, проживающих в указанных районах, путем введения контроля за средствами коммуникации, предоставив органам МВД "ЛНР" право на полный обзор всех средств телекоммуникации с целью выявления неблагонадежных лиц.

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Также российские террористы заявили, что будут "контролировать звонки и переписку в мессенджерах и социальных сетях путем временного изъятия средств связи сроком до 30 дней".

При этом особый контроль за средствами связи и перепиской будет проводиться в отношении людей, имеющих контакты и связи с лицами, находящимися на свободной территории.

"Определить, что такие лица могут быть задержаны сроком до 30 суток с пребыванием в специально определенных учреждениях", - говорится в "документе" российских оккупантов.

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Кроме того, российские захватчики решили "категорически запретить" связь жителей оккупированных районов с лицами и органами, покинувшими эти территории.

Задержание на 30 суток, контроль за звонками и мессенджерами: российские оккупанты взялись за обнаружение неблагонадежных в Луганской области 01

Автор: 

оккупация (10181) россия (96001) Луганская область (6506)


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У Калинівці Київської області виявили ще одне поховання цивільних людей. На тілах є сліди катувань.



"Вирвані нігті. Зв'язані руки. Ще одну могилу двох мирних жителів знайшли в селі Калинівка Київської області." ©
Чимало подібних злочинів чинять російські загарбники просто зараз на окупованих територіях.



У вбитих окупантами людей були вирвані нігті та зв'язані руки.
росія обрала шлях терору мирного населення та має бути визнана державою - спонсором тероризму.
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03.05.2022 14:35 Ответить
А не рано ли кацапня обживаться начала?
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03.05.2022 14:41 Ответить
Так они то думают, что они тута навсегда.
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03.05.2022 14:47 Ответить
это они для самоуспокоения...
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03.05.2022 14:47 Ответить
Учитывая с кем они будут договариваться... Вероятно уже всё договорено. "Остановимся посередине".
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03.05.2022 19:24 Ответить
Так дебилы , сами хотели руский мир , Украинская власть им не нравилась , мова не така
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03.05.2022 15:40 Ответить
 
 