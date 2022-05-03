Задержание на 30 суток, контроль за звонками и мессенджерами: российские оккупанты взялись за обнаружение "неблагонадежных" в Луганской области. ДОКУМЕНТ
Российские оккупанты вводят тотальный контроль на оккупированной территории Луганской области.
В сети опубликовали соответствующее "постановление" террористов ЛНР, передает Цензор.НЕТ.
Планируется, что в районах Луганщины, которые российские оккупанты захватили с 19 февраля 2022 года, будут проводиться "специальные мероприятия по контролю за перемещением лиц, проживающих в указанных районах, путем введения контроля за средствами коммуникации, предоставив органам МВД "ЛНР" право на полный обзор всех средств телекоммуникации с целью выявления неблагонадежных лиц.
Также российские террористы заявили, что будут "контролировать звонки и переписку в мессенджерах и социальных сетях путем временного изъятия средств связи сроком до 30 дней".
При этом особый контроль за средствами связи и перепиской будет проводиться в отношении людей, имеющих контакты и связи с лицами, находящимися на свободной территории.
"Определить, что такие лица могут быть задержаны сроком до 30 суток с пребыванием в специально определенных учреждениях", - говорится в "документе" российских оккупантов.
Кроме того, российские захватчики решили "категорически запретить" связь жителей оккупированных районов с лицами и органами, покинувшими эти территории.
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"Вирвані нігті. Зв'язані руки. Ще одну могилу двох мирних жителів знайшли в селі Калинівка Київської області." ©
Чимало подібних злочинів чинять російські загарбники просто зараз на окупованих територіях.
У вбитих окупантами людей були вирвані нігті та зв'язані руки.
росія обрала шлях терору мирного населення та має бути визнана державою - спонсором тероризму.