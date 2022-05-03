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Джонсон выступил перед ВР: Великобритания предоставит Украине новый пакет военной помощи на 300 млн фунтов стерлингов

вр,джонсон,зеленський

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выступил перед Верховной Радой, пообещав и дальше поддерживать Украину в войне против России. Он анонсировал новый пакет помощи, а также заявил, что страны Запада опоздали с санкциями против России.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне Харків".

В ходе выступления в Раде также присутствовал президент Владимир Зеленский. Из соображений безопасности выступление политика не транслировалось онлайн.

Среди прочего, Борис Джонсон пообещал предоставить Украине новый пакет военной помощи на сумму в 300 миллионов фунтов стерлингов. Он будет включать ракеты, радары контрбатарейной борьбы, средства радиоэлектронной борьбы, GPS-глушения, а также тысячи приборов ночного видения.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Джонсон станет первым мировым лидером, который выступит перед Верховной Радой с начала войны России в Украине

"Великобритания гордится быть среди друзей Украины", - отметил во время выступления Джонсон.

Он добавил, что сейчас для государства наступил очень важный период.

"Это лучший час Украины, эпический раздел в вашей национальной истории, о котором будут помнить и рассказывать на протяжении поколений. Ваши дети и внуки скажут, что украинцы научили мир тому, что грубая сила агрессора ничего не означает против моральной силы народа, который стремится быть свободным", – подчеркнул британский премьер.

Также Джонсон выразил сожаление по поводу того, что страны Запада не смогли вовремя ввести санкции против России.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Я как никогда предан укреплению Украины и обеспечению неудачи Путина", - Джонсон

Во время выступления Джонсона в сессионном зале также была посол Британии Мелинда Симмонс.

"Огромная привилегия – присутствовать физически в Киеве, чтобы услышать разговор Бориса Джонсона с украинскими парламентариями и Владимиром Зеленским", - отметила она.

ВР (29271) Джонсон_Борис (505) Симмонс Мелинда (103)


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Топ комментарии
+40
Борису Джонсону - подяка за допомогу і РЕСПЕКТ 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼❤️
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03.05.2022 14:57
+36
Яскравий приклад того, як треба завойовувати друзів та союзників, а не вот єто вот всьо!

Дякую, Британія

Боже, бережи королеву!
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03.05.2022 14:57
+32
Спасибі президенту України Байдену і прем'єру України Джонсону що не дають злити нашу країну і боряться за неї!
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03.05.2022 15:16
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Борису Джонсону - подяка за допомогу і РЕСПЕКТ 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼❤️
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03.05.2022 14:57 Ответить
Яскравий приклад того, як треба завойовувати друзів та союзників, а не вот єто вот всьо!

Дякую, Британія

Боже, бережи королеву!
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03.05.2022 14:57 Ответить
Спасибі президенту України Байдену і прем'єру України Джонсону що не дають злити нашу країну і боряться за неї!
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03.05.2022 15:16 Ответить
Борису респект
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03.05.2022 15:16 Ответить
Там наче б то 3 мррд фунтів а не 300 млн.
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03.05.2022 15:18 Ответить
Давай сойдемся на 3лярда 300 млн.
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03.05.2022 15:29 Ответить
У Раді виступив прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон. Про це повідомив народний депутат, голова фракції "Голос" Ярослав Железняк у своєму https://t.me/yzheleznyak/1612 Telegram-каналі .

"Цитата про те, що вчасно не запровадили вирок, сказав: "We collectively failed" ("Ми колективно зазнали невдачі" - ред.). Оголосив про нові зброю та засоби захисту на 3 млрд фунтів стерлінгів, включаючи радари для антиартилерії", - повідомив нардеп.
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03.05.2022 15:44 Ответить
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03.05.2022 15:37 Ответить
Глава МИД БРИТАНИИ ЛИЗ ТРАС «Во-первых, нужно укрепить коллективную защиту. «Свобода должна быть вооружена лучше тирании».
« война в Украине и наша война . Мы должны помочь Украине победить»
‼️‼️‼️ Возвращение геополитики Британии

https://youtu.be/dddSg2G0ivM

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03.05.2022 15:38 Ответить
Великобритания - это могущественнейшая сила в истории человечества по всем показателям и по культуре и по науке и по влиянию и т.д. Украине нужно развивать союз с Великобританией и Польшей и брать в наш союз США и Канаду и ЕС и другие демократические страны и нужно создать новый Альянс демократических стран. Одно пространство свободы создать!
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03.05.2022 15:45 Ответить
Треба ФОНД ВІДРОДЖЕННЯ УКРАЇНИ зробить в Лондоні под керівництвом Джонсона і все гроши від світу для України збирати в цьому фонді . І виділяти на проекти і держати контроль над втратами і качеством проектів . Тоді не разворують в украині ‼️‼️
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03.05.2022 15:55 Ответить
Можно ближе - в Люблине
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03.05.2022 18:30 Ответить
Инструкторов больше нужно и обучение нужно конвейером вести и делать сильных воинов!
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03.05.2022 15:40 Ответить
Нарешті Британці перемогли Німців у довгій та виснажливій боротьбі за Україну, яка тривала принаймні від Першої світової війни. Але для цього треба було знищити росію - маріонетку та сателіта Німців. Ще трошки і росія впаде, а з нею від нас від'ї**ться нарешті Німці. І пан Енгельгарт залишиться в історії тільки тому, що був паном у Тараса Шевченка.

Та найкраще не те! Корупцію і всі гальма для розвитку України нам накидали Німці разом з москалями. Відтепер ми станемо вільними від цих пут, і Україна буквально вистрелить у космос у своєму економічному розвитку. Але все це почнеться після закінчення війни...
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03.05.2022 15:44 Ответить
Sincere and boundless thanks to the great people of the United States, the United States Senate, the United States Congress, current president of the United States Joe Biden and thanks to the great people of Great Britain, the government, the Queen of the United Kingdom, and personally the Prime Minister of the United Kingdom Boris Johnson for their full support in the fight against Russian murderers and invaders who call themselves the world's second army. Sincere and boundless thanks to the great people of all the countries that support us. Special thanks for the effective weapons in large quantities. The people of Ukraine appreciate this.
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03.05.2022 15:59 Ответить
Большое спасибо Борису Джонсону, за поддержку Украины. Истинные друзья, познаются в беде. Дай Бог вам и вашему народу сил, здоровья, мира и счастья на долгие-долгие годы.
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03.05.2022 16:04 Ответить
Борис мужик !!!
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03.05.2022 16:14 Ответить
Под предводительством Великобритании нужно создать союз объединенных демократических стран с Украиной и США и Канадой и ЕС и другими демократическими странами в одну империю свободы и демократии! В противовес силам зла.
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03.05.2022 16:21 Ответить
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03.05.2022 16:27 Ответить
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03.05.2022 16:29 Ответить
Огромное человеческое спасибо пану Джонсону и пану Байдену за ленд лиз и деньги. И ещё большее СПАСИБО, что контролируете ситуацию и не даёте некоторым подписать позорный "Будапештский меморандум 2.0". Долгих вам лет и крепкого здоровья!
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03.05.2022 19:44 Ответить
United Kingdom. United Ukraine. United States of America. Хорошая военная мировая тройка
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03.05.2022 20:22 Ответить
Thank you Boris, you are the man!
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03.05.2022 22:57 Ответить
 
 