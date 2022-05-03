Джонсон выступил перед ВР: Великобритания предоставит Украине новый пакет военной помощи на 300 млн фунтов стерлингов

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выступил перед Верховной Радой, пообещав и дальше поддерживать Украину в войне против России. Он анонсировал новый пакет помощи, а также заявил, что страны Запада опоздали с санкциями против России.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне Харків".

В ходе выступления в Раде также присутствовал президент Владимир Зеленский. Из соображений безопасности выступление политика не транслировалось онлайн.

Среди прочего, Борис Джонсон пообещал предоставить Украине новый пакет военной помощи на сумму в 300 миллионов фунтов стерлингов. Он будет включать ракеты, радары контрбатарейной борьбы, средства радиоэлектронной борьбы, GPS-глушения, а также тысячи приборов ночного видения.

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"Великобритания гордится быть среди друзей Украины", - отметил во время выступления Джонсон.

Он добавил, что сейчас для государства наступил очень важный период.

"Это лучший час Украины, эпический раздел в вашей национальной истории, о котором будут помнить и рассказывать на протяжении поколений. Ваши дети и внуки скажут, что украинцы научили мир тому, что грубая сила агрессора ничего не означает против моральной силы народа, который стремится быть свободным", – подчеркнул британский премьер.

Также Джонсон выразил сожаление по поводу того, что страны Запада не смогли вовремя ввести санкции против России.

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Во время выступления Джонсона в сессионном зале также была посол Британии Мелинда Симмонс.

"Огромная привилегия – присутствовать физически в Киеве, чтобы услышать разговор Бориса Джонсона с украинскими парламентариями и Владимиром Зеленским", - отметила она.