Джонсон выступил перед ВР: Великобритания предоставит Украине новый пакет военной помощи на 300 млн фунтов стерлингов
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выступил перед Верховной Радой, пообещав и дальше поддерживать Украину в войне против России. Он анонсировал новый пакет помощи, а также заявил, что страны Запада опоздали с санкциями против России.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне Харків".
В ходе выступления в Раде также присутствовал президент Владимир Зеленский. Из соображений безопасности выступление политика не транслировалось онлайн.
Среди прочего, Борис Джонсон пообещал предоставить Украине новый пакет военной помощи на сумму в 300 миллионов фунтов стерлингов. Он будет включать ракеты, радары контрбатарейной борьбы, средства радиоэлектронной борьбы, GPS-глушения, а также тысячи приборов ночного видения.
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"Великобритания гордится быть среди друзей Украины", - отметил во время выступления Джонсон.
Он добавил, что сейчас для государства наступил очень важный период.
"Это лучший час Украины, эпический раздел в вашей национальной истории, о котором будут помнить и рассказывать на протяжении поколений. Ваши дети и внуки скажут, что украинцы научили мир тому, что грубая сила агрессора ничего не означает против моральной силы народа, который стремится быть свободным", – подчеркнул британский премьер.
Также Джонсон выразил сожаление по поводу того, что страны Запада не смогли вовремя ввести санкции против России.
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Во время выступления Джонсона в сессионном зале также была посол Британии Мелинда Симмонс.
"Огромная привилегия – присутствовать физически в Киеве, чтобы услышать разговор Бориса Джонсона с украинскими парламентариями и Владимиром Зеленским", - отметила она.
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Дякую, Британія
Боже, бережи королеву!
"Цитата про те, що вчасно не запровадили вирок, сказав: "We collectively failed" ("Ми колективно зазнали невдачі" - ред.). Оголосив про нові зброю та засоби захисту на 3 млрд фунтів стерлінгів, включаючи радари для антиартилерії", - повідомив нардеп.
« война в Украине и наша война . Мы должны помочь Украине победить»
‼️‼️‼️ Возвращение геополитики Британии
https://youtu.be/dddSg2G0ivM
Та найкраще не те! Корупцію і всі гальма для розвитку України нам накидали Німці разом з москалями. Відтепер ми станемо вільними від цих пут, і Україна буквально вистрелить у космос у своєму економічному розвитку. Але все це почнеться після закінчення війни...