Энергетики вернули свет еще в 4000 домов в Киевской, Донецкой и Днепропетровской областях, - ДТЭК

За минувшие сутки энергетики вернули свет для более чем 4000 тысяч семей в 20 населенных пунктах Киевской, Днепропетровской и Донецкой областей.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в ДТЭК Рината Ахметова.

"Энергетики продолжают возвращают свет в Ирпень, Бучу, Гостомель, Романовку, Дмитровку, Андреевку. В Вышгородском районе частично заживили село Олизаровку. Всего за минувшие сутки свет вернули для 1 543 семей. Продолжаются также работы над точечными заявками клиентов и восстановлением постоянных схем электроснабжения" , – сообщили в компании.

Несмотря на активные боевые действия в Донецкой области электромонтеры на протяжении суток смогли восстановить электропитание 10 населенных пунктов Донецкой области. Это позволило вернуть свет в дома 1 933 семей в Бахмутском, Покровском и Краматорском районах.

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"Боевые действия в регионе продолжаются, из-за чего регулярно повреждается энергооборудование. В настоящее время без света – 243 населенных пункта Донецкой области. Самые сложные направления – Лиманское, Авдеевское, Марьинское, Торецкое и Великоновоселковское. Специалисты компании ждут разрешения от Вооруженных сил Украины для того, чтобы проводить ремонты линий", - сообщили в ДТЭК.

Артиллерийские обстрелы активизировались также в Днепропетровской области. Из-за этого были повреждены сети, питающие 9 населенных пунктов Криворожского района, граничащего с Херсонской областью.

За 2 апреля энергетики вернули свет во все 600 домов, оставшихся без света из-за обстрела.