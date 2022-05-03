Зеленский впервые за время войны обратился к Раде: "Нет времени на спам, ссоры и пиар. Сегодня важен мудрый рационализм и здоровый национализм"
Президент Владимир Зеленский впервые с начала войны обратился к депутатам Верховной Рады и призвал их быть едиными, не тратить время на второстепенные законы и помнить, что они парламентарии величайшей страны на сегодняшний день.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украинскую правду".
"За эти почти 10 недель я обращался к… парламентам разных государств мира, но не обращался к вам. Это не пренебрежение, а наоборот – это большое доверие к вам. Вы здесь, вы знаете, что происходит в нашем государстве, и вы прекрасно знаете, что делать.
Вы народные депутаты самого большого государства в мире ХХ века. Вы – народные депутаты Украины. Ключевые слова: народ и Украина! Повестка дня ВР – очевидна. Ключевое слово: порядок. Нет времени на спам, на ссоры и на пиар. Вас и так все знают. Сегодня важен мудрый рационализм и здоровый национализм", – заявил Зеленский.
Зеленский добавил, что депутаты являются частью большого украинского войска, и их фронт – законодательное поле, на котором они должны работать для народа, государства и победы 24 на 7.
"Сегодня у нас с вами одна партия – Украина, одна фракция – Украина, одно монобольшинство – Украина. Единственная. Сильная. Независимая. А все, что ей не помогает или вредит, должно остаться в прошлом.
Так же, как и надежды кого-то, кого здесь сейчас нет, где-то там пересидеть. Сегодня отсутствие депутата в ВР оправдывает только 2 вещи: его работа за границей или в регионах ради интересов нашего государства или его смерть – тоже ради интересов государства. Остальные ей не нужны. Остальные идут вслед за российским кораблем", - подчеркнул он.
Зеленский призвал парламентариев не тратить время на лишние второстепенные проекты решений. По словам президента, законы должны быть "своевременными, как ленд-лиз, точными как наша "Стугна" и "Байрактар", приносить пользу, как "Нептун", и славу приносить, как наше войско".
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Коли ж тепер країна вмивається кров'ю, "Укрнафта" продає фірмам Коломойського скраплений газ вдвічі дешевше ринку" (с) - і нічого, ніяких наслідків наживання на війні, ніяких розслідувань, ніяких "дебеер", ніхто тут не "свінарчук".
Що він витворяв з моменту фотографування в кабінеті президента до 24.02 можна лише здогадуватись, але наслідки ми бачимо - наша зброя, наша броня, наші ракети, наша ППО, наші навчені військові професіонали та їхні кар'єри в мільярдах колективного Бєні.
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Можна скільки завгодно піддаватися обману про Порошенка, Гонтареву та "прості рішення", обманути економіку не вийде, і скільки українці впритул не помічатимуть діяльність упирів типу Коломойського - стільки і будуть виклянчувати "гарантії безпеки" та "закрите небо" замість раз і назавжди вибудувати систему власної національної безпеки, в тому числі і від хитрожопих безпардонних мародерів.
https://www.facebook.com/profile.php?id=100011052402738&__cft__[0]=AZUbbeUf4DSElyKZPcDnwLObl-1PLcqRCpfs18sccyqSRp-mRx7oScMl1cGr9muhY0DiVueeee6AFVPZYJQHsDvoOvHCwZhUk4QRPE8sMz5B9m0w0_58GZAXvyNTydSp3FuhTBpYHr0EPQ9ZsvKliLtjIUU3P7-6h-PiY9xkf1GNCw&__tn__=-]K-R Valeriy Prozapas
Канали "еспресо", "5", "прямий" працюють?
Хто 30.04.2022 продав бабломойському автогаз зі збитком для країни в 300 млн грн? Хто поніс відповідальність за злочин?
Ну, і т.д.
А де вони раніше були? Плювали на все
йому краще не згадувати ні про Україну, ні про "Нептун" чи "Стугну", котрих, він зробив все, щоби не було.
Ойц. Почніть думати, будь ласка.
только всегда патриотичные телеканалы еспресо, прямый, 5-й верни туда, где взял.. тогда может кто-то из патриотов и поверит в "новые сказки про вечное"..(
- люди не хочуть виглядати винними і лохами, тому не визнають свою помилку, бо та помилка - то провина;
- людину набагато легше знову обдурити, ніж переконати її, шо вона обдурена,
так шо нарід наш не змінився абсолютно і наступна Рада знову складатиметься з арахамій, а наступним президентом знову буде єрмак, озвучувати якого буде Зеленський.
Це не добре, це не погано, це так в реальності.
А людям "єто наравіца", а якщо "наравіца" значить правда.
Десь так.
Все інше - це віртуальна реальність, тобто картінка ( тєлєвізор).
Це я не про те, шо крові нема, а про те, як нарід це бачить.
от така сумна реальність..
Бо єслі нє, то получається, шо .......
Но ведь как звучит, шо тот Хамлет...
https://twitter.com/MyKyivUkraine/status/1517945089200476160
В нього поверхове мислення, тому розтлумачити те, що йому написали інші він не здатен.
Так що не задавайте питань, на які все одно не отримаєте відповіді.
А як судити Бога по ділам його, то ***** - це мєлкоє ******** по сравнєнію з Ним
Закрити проукраїнські канали і залишити лише ті, де йому накручують 100-відсотковий рейтинг довіри - це, *****, що!?
Розтрубити про нев'їбенний рівень прохвєсіоналізму своєї зе-коМанди і сєбя любімого у звільненні цивільних із Маріуполя, хоча з 11-и евакуаційних автобусів до Запоріжжя прибули лише 2 - це, *****, що!?
Замість допомоги армії необхідними речами (шоломами, броніками, снарядами, тепловізорами, дронами...) розсилати шоколадки із власним зображенням - це, *****, що!?
Клован їбаний!
Посол Украины в Германии Андрей Мельник назвал канцлера ФРГ Олафа Шольца "обиженной ливерной колбасой" из-за нежелания главы немецкого правительства ехать в Украину после отказа Зеленского принимать Штайнмайера.
Это точно дипломатия? Или это что-то в стиле Лаврова? Такое заявление точно поможет Украине в коммуникации с Германией, особенно на фоне евроинтеграционных процессов, во вхождении в НАТО и в получении помощи? Если нет, то зачем делать подобные заявления? Чтоб получить радостные овации в Украине тех, кто не понимает, что подобное не усиливает Украину? Ну, ок. Можете порадоваться словам Мельника. Отказу в приезде Штайнмайера уже порадовались? Как результат? Я уже устал объяснять, что дипломатия - это инструмент для налаживания отношений и возможность получать максимум от наших партнёров, а не сбор аплодисментов в фейсбуке. Увы.
Який сенс звертання? Кого він там поважав, коли наказував як і за що голосувати?
Смішно просто
@rosakatzman
У відповідь
https://mobile.twitter.com/ChetVic @ChetVic
Хом'ячок -ваєвака. Задовбала ця маніпуляція. Війна йде люди гинуть причому за пробів цього пана. А воно образ стомленого рембо надягнув і разом з ним вся його зелена шобла. Особливо бойова свиня стефанчук. Ото вже воїн ....
Що ж граблі ті самі, але людей дуже жалко