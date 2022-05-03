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Новости Война
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Зеленский впервые за время войны обратился к Раде: "Нет времени на спам, ссоры и пиар. Сегодня важен мудрый рационализм и здоровый национализм"

зеленський,гроссі

Президент Владимир Зеленский впервые с начала войны обратился к депутатам Верховной Рады и призвал их быть едиными, не тратить время на второстепенные законы и помнить, что они парламентарии величайшей страны на сегодняшний день.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украинскую правду".

"За эти почти 10 недель я обращался к… парламентам разных государств мира, но не обращался к вам. Это не пренебрежение, а наоборот – это большое доверие к вам. Вы здесь, вы знаете, что происходит в нашем государстве, и вы прекрасно знаете, что делать.

Вы народные депутаты самого большого государства в мире ХХ века. Вы – народные депутаты Украины. Ключевые слова: народ и Украина! Повестка дня ВР – очевидна. Ключевое слово: порядок. Нет времени на спам, на ссоры и на пиар. Вас и так все знают. Сегодня важен мудрый рационализм и здоровый национализм", – заявил Зеленский.

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Зеленский добавил, что депутаты являются частью большого украинского войска, и их фронт – законодательное поле, на котором они должны работать для народа, государства и победы 24 на 7.

"Сегодня у нас с вами одна партия – Украина, одна фракция – Украина, одно монобольшинство – Украина. Единственная. Сильная. Независимая. А все, что ей не помогает или вредит, должно остаться в прошлом.

Так же, как и надежды кого-то, кого здесь сейчас нет, где-то там пересидеть. Сегодня отсутствие депутата в ВР оправдывает только 2 вещи: его работа за границей или в регионах ради интересов нашего государства или его смерть – тоже ради интересов государства. Остальные ей не нужны. Остальные идут вслед за российским кораблем", - подчеркнул он.

Зеленский призвал парламентариев не тратить время на лишние второстепенные проекты решений. По словам президента, законы должны быть "своевременными, как ленд-лиз, точными как наша "Стугна" и "Байрактар", приносить пользу, как "Нептун", и славу приносить, как наше войско".

ВР (29271) Зеленский Владимир (20734)


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Топ комментарии
+55
Красиво промову написали. А хотілось би щоб було підкріплено справами. А не черговим законом для Коломойського.
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03.05.2022 16:16
+38
..ага..
только всегда патриотичные телеканалы еспресо, прямый, 5-й верни туда, где взял.. тогда может кто-то из патриотов и поверит в "новые сказки про вечное"..(
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03.05.2022 16:19
+36
ппц.. А тепер воно "приватизує" Україну під себе, сцярьок.
йому краще не згадувати ні про Україну, ні про "Нептун" чи "Стугну", котрих, він зробив все, щоби не було.
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03.05.2022 16:17
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Правила форума Совет форумчан
До нашей недо-Рады и не надо обращаться, достаточно давать своему большинству, которое не сбежало и не сидит в подполье, чёткие и внятные команды на принятие АКТУАЛЬНЫХ законов во время войны. А вообще "деятельность" наших полудепутатов все видели до войны и народ даст свою оценку после - МЕНЯТЬ коренным образом и оставить максимум 250-300 всего в Парламенте
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03.05.2022 16:16 Ответить
наша недо-рада - это наш недо-народ - кого выбираете тупаки? грабли - а потом слезы кровь и смерти
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03.05.2022 23:17 Ответить
нет нельзя уменьшать кол-во депутатов это мутка кацапов что бы легче было скупать голоса
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03.05.2022 23:18 Ответить
Красиво промову написали. А хотілось би щоб було підкріплено справами. А не черговим законом для Коломойського.
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03.05.2022 16:16 Ответить
Черговий закон для Коломойші - це і є справи.
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03.05.2022 16:26 Ответить
Раніше коли під час війни Коломойський почав грабувати вкладників "Приватбанку", виводячи мільярди через липові "кредити" - то втрутилася держава, і для нього це закінчилося втечею з України та санкціями з боку західних держав.

Коли ж тепер країна вмивається кров'ю, "Укрнафта" продає фірмам Коломойського скраплений газ вдвічі дешевше ринку" (с) - і нічого, ніяких наслідків наживання на війні, ніяких розслідувань, ніяких "дебеер", ніхто тут не "свінарчук".

Що він витворяв з моменту фотографування в кабінеті президента до 24.02 можна лише здогадуватись, але наслідки ми бачимо - наша зброя, наша броня, наші ракети, наша ППО, наші навчені військові професіонали та їхні кар'єри в мільярдах колективного Бєні.

...................

Можна скільки завгодно піддаватися обману про Порошенка, Гонтареву та "прості рішення", обманути економіку не вийде, і скільки українці впритул не помічатимуть діяльність упирів типу Коломойського - стільки і будуть виклянчувати "гарантії безпеки" та "закрите небо" замість раз і назавжди вибудувати систему власної національної безпеки, в тому числі і від хитрожопих безпардонних мародерів.

https://www.facebook.com/profile.php?id=100011052402738&__cft__[0]=AZUbbeUf4DSElyKZPcDnwLObl-1PLcqRCpfs18sccyqSRp-mRx7oScMl1cGr9muhY0DiVueeee6AFVPZYJQHsDvoOvHCwZhUk4QRPE8sMz5B9m0w0_58GZAXvyNTydSp3FuhTBpYHr0EPQ9ZsvKliLtjIUU3P7-6h-PiY9xkf1GNCw&__tn__=-]K-R Valeriy Prozapas
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03.05.2022 17:57 Ответить
многим украинцам с плохой памятью нравится - когда их грабит каломойша и зеленский
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03.05.2022 23:20 Ответить
Красиво написали, але ви все одно не почули.
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03.05.2022 16:58 Ответить
Слова почули, справ не бачимо.
Канали "еспресо", "5", "прямий" працюють?
Хто 30.04.2022 продав бабломойському автогаз зі збитком для країни в 300 млн грн? Хто поніс відповідальність за злочин?
Ну, і т.д.
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03.05.2022 17:36 Ответить
А справа в тому, що не на слова звертати тре увагу, а на діла... аферисти взагалі дуже красиво говорять - работа в них така...
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03.05.2022 17:57 Ответить
Сейчас молодая команда с Украины побеждает и переигрывает всех этих пердунов совдеповских - лавровых, ботоксного, патрушевых и т.д.
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03.05.2022 16:16 Ответить
Пасуться на мові, армії та вірі..
А де вони раніше були? Плювали на все
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03.05.2022 17:14 Ответить
кацап у тебя буква z к морде прилипла и воняет
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03.05.2022 23:21 Ответить
Не вони переігрують, а Байден з Джонсоном, час від часу виписуючи запотиличники цій «молодій команді» недоумкуватих брехунів…
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05.05.2022 13:22 Ответить
"Немає часу на спам, сварки і піар. Сьогодні важливий мудрий раціоналізм і здоровий націоналізм" - у зв'язку з цим питання з залу: "Коли ж посадять Порошенка?".
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03.05.2022 16:17 Ответить
ппц.. А тепер воно "приватизує" Україну під себе, сцярьок.
йому краще не згадувати ні про Україну, ні про "Нептун" чи "Стугну", котрих, він зробив все, щоби не було.
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03.05.2022 16:17 Ответить
Тільки з медведчука вибивають щось на Пороха, здоровий націоналізм...
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03.05.2022 16:19 Ответить
А якщо у нього щось є. Це погано?
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03.05.2022 16:21 Ответить
А якщо у нього чогось нема. Це добре?
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03.05.2022 16:25 Ответить
Мабуть цукерки ?
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03.05.2022 16:38 Ответить
І він приберігав це до затримання?
Ойц. Почніть думати, будь ласка.
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03.05.2022 17:38 Ответить
..ага..
только всегда патриотичные телеканалы еспресо, прямый, 5-й верни туда, где взял.. тогда может кто-то из патриотов и поверит в "новые сказки про вечное"..(
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03.05.2022 16:19 Ответить
Було б дуже корисно для країни розігнати цю раду ще вчора .На жаль заважає війна.Але після нашої перемоги,це треба буде зробити нагайно.Надіюсь наш нарід дуже зміниться після важких випробувань,а тому необхідно буде змінити і його представників.
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03.05.2022 16:20 Ответить
Травневі тези :

- люди не хочуть виглядати винними і лохами, тому не визнають свою помилку, бо та помилка - то провина;

- людину набагато легше знову обдурити, ніж переконати її, шо вона обдурена,

так шо нарід наш не змінився абсолютно і наступна Рада знову складатиметься з арахамій, а наступним президентом знову буде єрмак, озвучувати якого буде Зеленський.

Це не добре, це не погано, це так в реальності.
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03.05.2022 17:18 Ответить
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03.05.2022 17:24 Ответить
... мудрий нарід обере Люсю-Арістовича, бо вже дуже він "красіво" казки розповідає.
А людям "єто наравіца", а якщо "наравіца" значить правда.
Десь так.
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03.05.2022 17:26 Ответить
це також - люди прагнуть, шоб було комфортно, але я дещо про інше
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03.05.2022 17:50 Ответить
Тільки реальність занадто кривава.
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03.05.2022 18:15 Ответить
Реальність - це те, шо ви бачите навкруги своїми очими або іншими нюхами, слухами, дотиками...

Все інше - це віртуальна реальність, тобто картінка ( тєлєвізор).

Це я не про те, шо крові нема, а про те, як нарід це бачить.
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03.05.2022 18:41 Ответить
В реальному житті маріупольці бачать реальну кров, але вони навіть зараз в реальному житті нізащо не поєднують ту кров з відсутністю фінансування останніми роками протиракетної і протикорабельної оборони.

от така сумна реальність..
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03.05.2022 18:44 Ответить
не будет никакого ермака но то что народ зомбирован и тупой правда
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03.05.2022 23:23 Ответить
Горох з капустою а зверху "мудрий" націоналізм.... цікаво, чи хоть знає він що це таке?
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03.05.2022 16:22 Ответить
розкажи нам.
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03.05.2022 16:28 Ответить
Перезвони своєму мудрому рукавадітєлю хай він тобі пояснить.
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03.05.2022 17:01 Ответить
а що, в методичці не написано?
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03.05.2022 17:52 Ответить
Зелєнський це людина , яка спочатку створює проблеми......які потім ХТОСЬ за нього повинен їх вирішувати !
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03.05.2022 16:24 Ответить
і вся доблєсть за це вирішення в очах наріду ляже саме на Зеленського.

Бо єслі нє, то получається, шо .......
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03.05.2022 17:21 Ответить
****** до последнего кацапа. Да и всё. И нех там ***** пиары и тд.
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03.05.2022 16:27 Ответить
Що таке "здоровий націоналізм" за версією Зеленського?
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03.05.2022 16:27 Ответить
Никто не сможет объяснить...

Но ведь как звучит, шо тот Хамлет...
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03.05.2022 16:34 Ответить
Можливо він, як і найманка каломойського-медведчука Мосейчук, вважає українців які хочуть більше української мови в житті, українськими гнидами?

https://twitter.com/MyKyivUkraine/status/1517945089200476160
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03.05.2022 16:42 Ответить
Шо ви від хлопчика хочете! Йому так написали, так він й говорить.
В нього поверхове мислення, тому розтлумачити те, що йому написали інші він не здатен.
Так що не задавайте питань, на які все одно не отримаєте відповіді.
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03.05.2022 16:35 Ответить
он не хлопчик - он нелох
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03.05.2022 23:26 Ответить
Використання слова найвеличність, вважаю недоречной. Увесь світ допомагає найвеличним, бо влада не підготувала як слід державу до відбиття вторгнення із за чого пострадали забагато цивільного населення. Краще було сказати "героїчний народ" (но не влада). Скромністі його треба навчити, бо прояви зіркової хвороби у найвелічнішого вже занадто помітні.
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03.05.2022 21:13 Ответить
А в 2019 за подібні висловлювання його могли назвати порохоботом.
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03.05.2022 16:37 Ответить
Мальчонка сечет, с какой стороны апплодисменты...
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03.05.2022 16:47 Ответить
Пох рационализьм, мариупольцев спасай, гетьман мудронаридний!
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03.05.2022 16:40 Ответить
В Писании сказано: По делам их узнаете, кто они. То есть вечная книга учит судить о людях не по видосикам, не по громкому и цветастому ежечасному трындежу с телеэкранов, а по реальным делам, которые у зеленой шоблы расходятся с их словами, начиная с 2019 года ...
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03.05.2022 16:42 Ответить
Та я вам скажу, шо то Пісаніє - то і є найкращий приклад пропаганди )))

А як судити Бога по ділам його, то ***** - це мєлкоє ******** по сравнєнію з Ним
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03.05.2022 18:53 Ответить
Сміяться при слові "Лопата" Я два роки тому писав "Блазень буде ЗМУШЕНИЙ підтримувать оборонну програму Пороха - хоче він цього чи ні! Скільки я прокльонів начувся!!! І хто був правий?!!!
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03.05.2022 16:42 Ответить
Немає часу на піар!? Та невже!?
Закрити проукраїнські канали і залишити лише ті, де йому накручують 100-відсотковий рейтинг довіри - це, *****, що!?
Розтрубити про нев'їбенний рівень прохвєсіоналізму своєї зе-коМанди і сєбя любімого у звільненні цивільних із Маріуполя, хоча з 11-и евакуаційних автобусів до Запоріжжя прибули лише 2 - це, *****, що!?
Замість допомоги армії необхідними речами (шоломами, броніками, снарядами, тепловізорами, дронами...) розсилати шоколадки із власним зображенням - це, *****, що!?
Клован їбаний!
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03.05.2022 16:46 Ответить
Ну так скажи дєрьмаку хай заткне своїх ботів і перестаньте записувати тупі відосіки. Хлопці на "Азовсталі" гинуть.
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03.05.2022 16:50 Ответить
Якщо не час для сварок, то терміново відповідальні особи мають повернути телеканали Прямий, 5 канал і Еспрессо в ефір т2! А також припинити маніпуляції, брехню і поливання брудом опозиції і патріотів на всіх коломойських помийках
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03.05.2022 16:56 Ответить
Шановний пане Президенте, а де твій кореш- Беня Коломойский..!? Він не хоче фінансово допомогти країні ?
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03.05.2022 17:02 Ответить
вже викупив газ, вдвічі дешевше за ринкову ціну - чим не допомога??? - він жеж з бубочкою поділиться баришами...
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03.05.2022 17:53 Ответить
Мразь. Це на фоні цілодобового передвиборчого марафону і узурпації телебачення? Розблокувати канали не хочеш?
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03.05.2022 17:05 Ответить
Боріслав Береза

Посол Украины в Германии Андрей Мельник назвал канцлера ФРГ Олафа Шольца "обиженной ливерной колбасой" из-за нежелания главы немецкого правительства ехать в Украину после отказа Зеленского принимать Штайнмайера.

Это точно дипломатия? Или это что-то в стиле Лаврова? Такое заявление точно поможет Украине в коммуникации с Германией, особенно на фоне евроинтеграционных процессов, во вхождении в НАТО и в получении помощи? Если нет, то зачем делать подобные заявления? Чтоб получить радостные овации в Украине тех, кто не понимает, что подобное не усиливает Украину? Ну, ок. Можете порадоваться словам Мельника. Отказу в приезде Штайнмайера уже порадовались? Как результат? Я уже устал объяснять, что дипломатия - это инструмент для налаживания отношений и возможность получать максимум от наших партнёров, а не сбор аплодисментов в фейсбуке. Увы.
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03.05.2022 17:09 Ответить
И Мельник таки договорился. Глава комитета немецкого парламента по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман призвала Мельника извиниться. Мои источники на Банковой утверждают, что все действия и заявления Мельник согласовывает исключительно с одним человеком - с Главой ОП Андреем Ермаком. Интересно, а что эта парочка будет делать теперь? Потому что этот раскручивающийся дипломатический скандал явно не в интересах Украины и не поможет нам усилить взаимодействие с руководством Германии. Длинный язык и недипломатические высказывания Мельника явно пошли не на пользу межгосударственным отношениям тогда, когда нам нужна всесторонняя помощь Германии. А немцы похоже устали от хамства Мельника согласованного с Ермаком.
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03.05.2022 17:11 Ответить
Мельник засланный казачек очевидно - всю свою каденцию пытается посорить Германию с Украиной прювет кулебе дермаку и зелебобу
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03.05.2022 23:40 Ответить
Хоче розділить відповідальність ?
Який сенс звертання? Кого він там поважав, коли наказував як і за що голосувати?
Смішно просто
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03.05.2022 17:09 Ответить
червона шапочка

@rosakatzman

У відповідь

https://mobile.twitter.com/ChetVic @ChetVic

Хом'ячок -ваєвака. Задовбала ця маніпуляція. Війна йде люди гинуть причому за пробів цього пана. А воно образ стомленого рембо надягнув і разом з ним вся його зелена шобла. Особливо бойова свиня стефанчук. Ото вже воїн ....
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03.05.2022 17:13 Ответить
Ми з предателем дермаком единими телемарафонами коломойского і единим інформаційним оглядом аристовича будемо опозицію нищити по понятіям а не по закону, а для опозиціі все що вони критикують для підтримки порядку в державі це "ні спаму, ні сварки ні піару" а якщо і по ділу то все одно ми так определили що все це "спам,сварка,піар"
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03.05.2022 17:15 Ответить
Брехло зелене...
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03.05.2022 17:16 Ответить
брехло везде и всегда - ни одно обещание не выполнил
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03.05.2022 23:42 Ответить
И посему ты выкинул из цифры оппозиционные каналы? Или пиаришся каждый день на любой трагедии с детьми?
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03.05.2022 17:31 Ответить
Главковерхи! Обратите внимание на своевременное снабжение передовых подразделений!
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03.05.2022 17:49 Ответить
Що ж ти за стугну, байрактар та нептун лише зараз згадав, а не три роки тому, коли тобі за це весь час нагадували, а ти, падлюка, піарився з асфальтом та жер шаурму...
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03.05.2022 17:49 Ответить
А ты мне можешь объяснить, почему 99% тупых комментариев идет от пользователей, зарегистрированных после начала боевых действий? До войны вас политика не интересовала? Какаяразница, хуженебудет? Тогда какого вы сейчас в нее лезете? Война - это тоже продолжение политики, если что. Ты в курсе, что людей, не интересующихся политикой, в Древней Греции назвали идиотами?
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03.05.2022 18:22 Ответить
Розблокуй телеканали, об'єднатор гороховий!
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03.05.2022 18:14 Ответить
Ти диви, а нас майже нищили своєю недовірою, нациками називали, тролили. А скільки би людей зберегли, якщо би ви нас почули з 2014 на рахунок небезпеки москальської.
Що ж граблі ті самі, але людей дуже жалко
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03.05.2022 22:33 Ответить
 
 