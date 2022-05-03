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Новости Агрессия России против Украины Война
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Литва исчерпала свои ресурсы по военным поставкам и уже начнет закупать оружие для Украины

литва

Литва практически исчерпала свои ресурсы по поставке военной помощи Украине для отражения российской агрессии. Теперь она будет закупать оружие для Киева.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью командующего литовской армией Вальдемараса Рупшиса для 15min.lt.

По его словам, Литва почти исчерпала свои ресурсы по военным поставкам для Украины.

"Сами или с участием других стран мы будем покупать для передачи Киеву технику и вооружение с учетом потребностей украинской стороны", – отметил он.

Читайте: Литва еще имеет оружие, которое можно передать Украине - командующий ВС Рупшис

Ранее сообщалось, что в Украину уже едут американские гаубицы M777, а Пентагон опубликовал видео загрузки артиллерийских систем. Эти гаубицы натовского калибра обладают большей дальнобойностью, чем украинские орудия.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Литве запретили георгиевскую ленту и символы V и Z: "Хотим избежать такой судьбы, как Украина"

Литва (2496) оружие (10240) помощь и поддержка (874)


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Топ комментарии
+52
Дякуєм, жоден Українець цього не забуде...
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03.05.2022 16:42
+31
ПОКЛОН ВАМ НИЗКИЙ.....
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03.05.2022 16:47
+30
Литовцы - наши братья! 🖐
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03.05.2022 16:50
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Дякуєм, жоден Українець цього не забуде...
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03.05.2022 16:42 Ответить
ПОКЛОН ВАМ НИЗКИЙ.....
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03.05.2022 16:47 Ответить
🇱🇹💛💚❤️🇺🇦💙💛🔱💪
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03.05.2022 16:48 Ответить
Дякуємо Вам друзі!
Ніхто і ніколи не забуде про вашу допомогу Україні!
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03.05.2022 16:49 Ответить
Литовцы - наши братья! 🖐
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03.05.2022 16:50 Ответить
а Литва - сестра Украине!
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03.05.2022 16:51 Ответить
Задолбали вы брататься. Литовцы - друзья Украине и украинцам, а не братья.
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03.05.2022 18:34 Ответить
а че тебе не нравится? что не кацапов а литовцев называют братьями - Литовцы и сейчас и всегда вели себя как РОДНЫЕ для Украины - при том что страна не богатая и не большая
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03.05.2022 22:32 Ответить
Литовцям величезний респект!
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03.05.2022 16:50 Ответить
а наши бл*дские олигархи, миллионеры - министры, судьи, прокур-воры и депутаны (озолотившиеся за последний год-два)...уже исчерпали свои возможности для военной помощи Украине ???
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03.05.2022 16:50 Ответить
Так от і я так думав. Але виявилось не зовсім так.

https://charter97.org/ru/news/2022/5/3/466073/
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03.05.2022 16:53 Ответить
А государство что то закупает за кэш?или только на на Литву и прочих рассчитывает?
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03.05.2022 19:16 Ответить
да уряд только и на внешнюю помощь и расчитывает - так если бы хоть не мешали а то на таможне беспредел и повальные взятки - мзду берут а за державу позорно
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03.05.2022 22:36 Ответить
что значит исчерпали? они еще и не начинали - кроме помощи Порошенко и пайков от ахметова больше никто ни чем не помог из своих карманов
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03.05.2022 22:34 Ответить
Дякуємо нашим литовським братам за безкорисну щиру допомогу! Литовці це маленький але сміливий та свободолюбивий народ з великим серцем, котрий завжди приходив українцям на допомогу одним з перших. Labai ačiū lietuviams už pagalbą Ukrainai!
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03.05.2022 16:52 Ответить
з часів ВКЛ вболіваю за Литву!
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03.05.2022 16:57 Ответить
Это ж сколько тебе лет?
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03.05.2022 19:18 Ответить
друг познается в беде!
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03.05.2022 16:52 Ответить
Маленька бідна Литва, робить все, відмовляється від енергоресурсів, дає зброю, ПРОСТО РОБИТЬ ВСЕ, зіба що тільки не йде в рукопашну до уральского бункера. А ШВАБИ ВОНЮЧІ не можуть бач нічьо дати, ЗАКОНЧІЛОСЬ У НІХ, нєту патронов, ОУ майн ГОТ!
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03.05.2022 16:54 Ответить
Слово "бідна" тут зайве
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03.05.2022 17:07 Ответить
ну там зарплаты не фонтан по европейским меркам
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03.05.2022 22:45 Ответить
а че немцы нам что то должны ? они нам очень помогают как могут - беженцев кормят, помощь дают от санкции ввели сами терпят убытки и повышения цен а вы не можете с коррупцией бороться - так что в свое рыло сначала смотри
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03.05.2022 22:44 Ответить
В цей же час шмигалі, зеленські дарують мафіозі каломою 10 мільйонів доларів тільки на одній афері з автогазом ....
А потім за такі подаруночки по зомбоящику будуть втрамбовувати в голови лохторату, що найвеличніший сам, особисто поборов усіх рашистів.
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03.05.2022 16:54 Ответить
ну вот - а немцы виноваты у ботов да?
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03.05.2022 22:46 Ответить
Точно як наші волонтери. Я вже тоже дивлюсь на свою хату і думаю, що продати, на картку гроші від людей майже не поступають, а ми зобов'язання на себе по медикаментам взяли. Є де взяти ліки, але нема за що
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03.05.2022 17:00 Ответить
так у людей долги за комуналку - какая помощь? а еще еда подорожала
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03.05.2022 22:48 Ответить
Кому як не литовцям знати істину сутність свинособак! Вони як і бандерівці на генному рівні знають,що таке рашизм.
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03.05.2022 17:02 Ответить
Pomogajet ne tolko armija no i vse liudi,volontiori takyje kak oni sobrali uze 30 milionov evro i otpravyli pomoc vasej armiji.Vot vcera takoj bezpilotnik za 200 tysiac evro uze on na sluzbe Ukraini.Eto vsio nasi liudi litovci sobrali i sobirajut dalse
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03.05.2022 17:14 Ответить
Tut mnogo pomogajet vse litovskije goroda posylajet pomoc produktami i drugim dlia liudej sotnimi ton pomoci kazdi den
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03.05.2022 17:18 Ответить
vidasikai, būk kuklesnis
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03.05.2022 19:48 Ответить
Забавная конструкция. Был бы рад попробовать поуправлять ей в реале.
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03.05.2022 17:30 Ответить
Vot ecio litovskije instruktora ucit vasix soldat po dronam kak pravilno sbrosit malenkije bombacki.Govoriat rezultati uze jest
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03.05.2022 17:33 Ответить
Я пам'ятаю концерти у Вільнюсі для збору допомоги Україні в період з 2014 до 2020. В залі завжди сиділи наші поранені воїни, що лікувалися в Литві. Це варте того, щоб українці пам'ятали завжди.
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03.05.2022 17:44 Ответить
Tut ecio ix droni ot nix,no i bez nix ecio jest mnogo drugix volontiorov.Oni privozit priamo na front vsio sto prosit soldati
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03.05.2022 17:45 Ответить
сколько стоит одна такая штука?
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03.05.2022 22:49 Ответить
огромное спасибо Литовцам от лица всего цивилизованного мира за поддержку УКРАИНЫ!
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03.05.2022 17:15 Ответить
Спасибо Вам Братья!!!!!
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03.05.2022 17:20 Ответить
Labai aciu, браття!
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03.05.2022 17:28 Ответить
Щиро дякуємо!
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03.05.2022 17:29 Ответить
Литовцы с вами кстати в одном государстве были. С поляками и белорусами. Пока не пришли россияне и всё засрали.
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03.05.2022 17:32 Ответить
Була така держава - Річ Посполита. Якщо ЄС і НАТО будуть і далі підгальмовувати в плані протистояння Мордору, то не виключаю Річ Посполиту 2.0.
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03.05.2022 17:46 Ответить
Сначала было Великое княжество Литовское, Руси, Жмуди, и прочих. Русь здесь Киевская, точнее все, что осталось от нее после разгрома от Орды. Поляки потом к ВКЛ присоединились, и перетянули на себя одеяло.
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03.05.2022 19:53 Ответить
Дякую!
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03.05.2022 17:33 Ответить
Поступок. Отдать все запасы, хотя сами в списке порнораши стоят на захват.
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03.05.2022 18:08 Ответить
Vriatli tut kacapi polezut,konecno jesli ne xocet polucit po golove.Tut NATo polno samolitov ot F-16 do F-35,korabli vot stojat S PRO<PVO tomogavkami v tom cysle i Aegis,stojat brigada s tankami abrams,leopard i drugoje
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03.05.2022 18:56 Ответить
Они знают что если мы справимся то и им зачтется помощь.Тут всем миром надо говнорашу топить.
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04.05.2022 01:43 Ответить
Батьки так не дбають про дітей, як Литва про Україну. Хочеться стріляти нашу ненажерну мразоту при владі.
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03.05.2022 18:42 Ответить
Велика подяка щирим друзям литовцям!
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03.05.2022 19:23 Ответить
Молодцы, конечно, нечего сказать. Спасибо вам огромнейшее! Общее дело делаем.
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03.05.2022 19:54 Ответить
ДЯкуємо
Литві вже варто купляти для себе.
Україна отримала лендліз, який практично не матиме розміру.
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03.05.2022 23:16 Ответить
 
 