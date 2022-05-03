Литва исчерпала свои ресурсы по военным поставкам и уже начнет закупать оружие для Украины

Литва практически исчерпала свои ресурсы по поставке военной помощи Украине для отражения российской агрессии. Теперь она будет закупать оружие для Киева.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью командующего литовской армией Вальдемараса Рупшиса для 15min.lt.

По его словам, Литва почти исчерпала свои ресурсы по военным поставкам для Украины.

"Сами или с участием других стран мы будем покупать для передачи Киеву технику и вооружение с учетом потребностей украинской стороны", – отметил он.

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Ранее сообщалось, что в Украину уже едут американские гаубицы M777, а Пентагон опубликовал видео загрузки артиллерийских систем. Эти гаубицы натовского калибра обладают большей дальнобойностью, чем украинские орудия.

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