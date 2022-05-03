РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6417 посетителей онлайн
Новости Помощь Украине Война
15 377 55

Великобритания передаст Украине противокорабельные ракеты Brimstone, зенитные системы Stormer и радары для обнаружения артиллерии, - Джонсон

джонсон

Кроме того, Украина должна получить радары для обнаружения вражеской артиллерии, дронов большой грузоподъемности, тысячи приборов ночного видения.

Премьер-министр Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Борис Джонсон анонсировал передачу Украине противокорабельных ракет Brimstone, зенитных систем Stormer и 300 млн. фунтов на другую военную помощь. Об этом Джонсон заявил во время онлайн-обращения к Верховной Раде Украины, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"В ближайшие недели мы в Соединенном Королевстве пришлем вам противокорабельные ракеты Brimstone и зенитные системы Stormer", - подчеркнул Джонсон.

Также глава правительства Великобритании отметил, что Украине уже передают бронированные транспортные средства для эвакуации гражданских из подвергающихся нападению районов и также для защиты должностных лиц.

Читайте: Джонсон выступил перед ВР: Великобритания предоставит Украине новый пакет военной помощи на 300 млн фунтов стерлингов

"И я могу объявить сегодня о новом пакете помощи правительства Соединенного Королевства на общую сумму 300 миллионов фунтов, которая включает радиолокационные станции для определения местоположения артиллерии, с которой бомбятся ваши города, дроны большой грузоподъемности для осуществления поставок вашим силам, и тысячи приборов ночного видения" , – подчеркнул Джонсон.

Премьер Британии пообещал продолжать вместе с другими дружественными странами поставлять Украине помощь в вооружении, финансах и гуманитарной поддержке.

Джонсон уточнил, что соответствующая поддержка будет предоставляться Украине до тех пор, пока не будет реализована долгосрочная цель – укрепление Украины таким образом, чтобы ни одна страна никогда не посмела снова нападать на нее.

Великобритания (5007) оружие (10240) Джонсон_Борис (505)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+50
показать весь комментарий
03.05.2022 16:40
+50
Бритам-черговий респект.Боже-бережи королеву...
показать весь комментарий
03.05.2022 16:42
+41
Чудові новини!
показать весь комментарий
03.05.2022 16:41
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
03.05.2022 16:40 Ответить
Чудові новини!
показать весь комментарий
03.05.2022 16:41 Ответить
показать весь комментарий
03.05.2022 18:45 Ответить
шо там з гарпунами?
показать весь комментарий
03.05.2022 16:41 Ответить
давно є
показать весь комментарий
03.05.2022 17:21 Ответить
Бритам-черговий респект.Боже-бережи королеву...
показать весь комментарий
03.05.2022 16:42 Ответить
UK v udare prosto
показать весь комментарий
03.05.2022 16:42 Ответить
Респект!!!
показать весь комментарий
03.05.2022 16:44 Ответить
Та о них уже месяц говорят, передавайте быстрее
показать весь комментарий
03.05.2022 16:46 Ответить
Чудова новина!
показать весь комментарий
03.05.2022 16:46 Ответить
Боже, храни Британию, королеву и Бориса Джонсона.
показать весь комментарий
03.05.2022 16:49 Ответить
Лохматый знает как разлохматить лысого карлика. Сейчас небритый разлохматит это как личную победу. Ну что теперь он опять скажет "Пачиму мы не в НАТЕ?" Или может быть "Пачиму нет самолетов?"
показать весь комментарий
03.05.2022 17:44 Ответить
Я вижу, вы сегодня, опять нашли в своих портках какашки с логотипом "Рошен".
показать весь комментарий
03.05.2022 18:42 Ответить
ДжонсонЮК як завжди не підвів. Підтрика України в ЮК просто зашкалює на усіх рівнях.
показать весь комментарий
03.05.2022 16:51 Ответить
Вот за что, в том числе, я люблю Британцев! Эти ребята если закусятся - хрен два отступят! Будут переть до победы! 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿
показать весь комментарий
03.05.2022 16:53 Ответить
Ретт Батлер: "Англия никогда не ставит на проигравшего. На то она и Англия...."
показать весь комментарий
03.05.2022 21:35 Ответить
Що це за ПКР Brimstone? Це та що з боєголовкою в 6 кг?
показать весь комментарий
03.05.2022 16:54 Ответить
Десь на 10 км дуже швидкі і в раші немає практично від них захисту.Вони і по повітряних цілей і по землі можна дуже гарні для близьких дистанції
показать весь комментарий
03.05.2022 17:01 Ответить
Я розумію що це непогана ракета. Але називати покращений (протитанковий) Hellfire з 6 кг бойовою частиною і дальністю в 10 км з наземних носіїв як протикорабелний це м'яко кажучи перебільшення.
показать весь комментарий
03.05.2022 17:12 Ответить
Ну вони проти швидких катерів використовуються,але і в більший корабель влучать буде пожежа,боєкомплект здетонуе чи паливо.Можна в рубку,радар влучити і корабель все корито.Особливо ефективні на вертольотів або малопомітних катери типу Гюрза Кентавр підкрався дав пуск 4-6-8 ракет і втік.
показать весь комментарий
03.05.2022 17:34 Ответить
Дальність Brimstone залежить від модифікації, є Brimstone ІІ і на 40+км і на 60+км
показать весь комментарий
03.05.2022 19:50 Ответить
вважаєш асфальтом надійніше відбиватися від орків?
показать весь комментарий
03.05.2022 17:19 Ответить
Вважаю що ПКР є Гарпун або Нептун.
Брімстоун може використовуватись проти катерів танків і подібних цілей.
показать весь комментарий
03.05.2022 17:22 Ответить
так нарожай их по-больше и по-быстрей - это же так просто
показать весь комментарий
03.05.2022 22:23 Ответить
Тисячі приладів нічного бачення це суттєво, як і безпілотні апарати великої вантажопідйомності. Потихеньку готується наступ.
показать весь комментарий
03.05.2022 16:58 Ответить
Бримстоун - это ракеты воздух-земля, а с чего их запускать?
показать весь комментарий
03.05.2022 16:58 Ответить
Если дают, значит есть с чего запускать, или ты думаешь давали бы просто так?
показать весь комментарий
03.05.2022 17:02 Ответить
Вот и ставлю вопрос, т.к. не знаю, с чего их собираются запускать
показать весь комментарий
03.05.2022 17:29 Ответить
Есть наземная установка для запуска-см.в Ютубе,там есть запуск по катерам с наземной установки.
Ракеты очень быстрые,впрочем как и старстрики
показать весь комментарий
03.05.2022 21:32 Ответить
а зачем ты ставишь такие тупые вопросы ты что шпион?
показать весь комментарий
03.05.2022 22:25 Ответить
Даже по Сру. ресурсах вже говорять що в нас 14 шт.МІГ-29, а ти вата (колаборант херов) нєвєріш і нєхочєш вєріть!!!
показать весь комментарий
03.05.2022 17:06 Ответить
Ти той брімстоун на Міг-29 будеш шуруповертом прикручувати чи як?
показать весь комментарий
03.05.2022 17:14 Ответить
Иди проспись, долбодятел хренов
показать весь комментарий
03.05.2022 17:18 Ответить
Є там певні напрацювання з наземних носіїв (була стаття на Defense Express). Але нічого більшого ніж танк ця ракета не знищить.
показать весь комментарий
03.05.2022 17:31 Ответить
Маємо надію, а кацапи підозру із того ж приводу, що до цих ракет як додаток нададуть нам ще і штурмовики Торнадо, бо дійсно як їх інакше, ці ракети класу повітря-земля, запускати.
показать весь комментарий
03.05.2022 17:41 Ответить
Пора уже в Украину начать поставки ядерного оружия, и чтобы мордор об этом знал.
показать весь комментарий
03.05.2022 17:07 Ответить
Супер ! Джонсон - новый Черчилль !
показать весь комментарий
03.05.2022 17:08 Ответить
Sincere and boundless thanks to the great people of Great Britain, the government, the Queen of the United Kingdom, and personally the Prime Minister of the United Kingdom Boris Johnson for their full support in the fight against Russian murderers and invaders who call themselves the world's second army. Special thanks for the effective weapons in large quantities. The people of Ukraine appreciate this.
показать весь комментарий
03.05.2022 17:22 Ответить
UK also hosts thousands of Ukrainian refugees, many thanks for that too.
показать весь комментарий
03.05.2022 17:38 Ответить
my wife among them, too
показать весь комментарий
03.05.2022 18:12 Ответить
not so many - we need more
показать весь комментарий
03.05.2022 22:27 Ответить
Дякуємо, сер.
показать весь комментарий
03.05.2022 17:28 Ответить
Увага! "Війна закінчилася"! Знову по військових частинах почали їздити "штабні криси", так звані комісії з перевіркою, відпрацьовувати свої посади. Воно ж, курва, отримує шалені гроші. А за що? А на передову слабо? Шукають, нишпорять: документація, недопалки, перегорівші лампочки, непобілені бордюри, бірки, шмірки, "непофарбована трава"... Акти перевірок на десятки сторінок. Ця радянщина вже дістала. Агов! Державні мужі. Зверніть будь-ласка увагу. До якої пори це б....о буде продовжуватись?
показать весь комментарий
03.05.2022 17:44 Ответить
так ты укажи кто ездит из какого департамента пусть их тормознут
показать весь комментарий
03.05.2022 22:28 Ответить
Увага! "Війна закінчилася"! Знову по військових частинах почали їздити "штабні криси", так звані комісії з перевіркою, відпрацьовувати свої посади. Воно ж, курва, отримує шалені гроші. А за що? А на передову слабо? Шукають, нишпорять: документація, недопалки, перегорівші лампочки, непобілені бордюри, бірки, шмірки, "непофарбована трава"... Акти перевірок на десятки сторінок. Ця радянщина вже дістала. Агов! Державні мужі. Зверніть будь-ласка увагу. До якої пори це б....о буде продовжуватись?
показать весь комментарий
03.05.2022 17:46 Ответить
ТА ДАВАЙТЕ ВЖЕ, ВОНИ НАМ ЩЕ ВЧОРА ПОТРІБНІ БУЛИ.
показать весь комментарий
03.05.2022 17:58 Ответить
Передасть через рік,коли Україну вже знищють.
показать весь комментарий
03.05.2022 19:16 Ответить
гандон ты ватный никто Украину не знищит - у вас кацапов кишка тонка
показать весь комментарий
03.05.2022 22:29 Ответить
Эх, перепутали бриты Бримстоуны с Гарпунами. На 10 км всего стреляют они. Касабы так близко не подходят к берегу.
показать весь комментарий
03.05.2022 20:00 Ответить
Американцы уже риперы готовят.
показать весь комментарий
03.05.2022 20:01 Ответить
 
 