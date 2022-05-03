Великобритания передаст Украине противокорабельные ракеты Brimstone, зенитные системы Stormer и радары для обнаружения артиллерии, - Джонсон

Кроме того, Украина должна получить радары для обнаружения вражеской артиллерии, дронов большой грузоподъемности, тысячи приборов ночного видения.

Премьер-министр Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Борис Джонсон анонсировал передачу Украине противокорабельных ракет Brimstone, зенитных систем Stormer и 300 млн. фунтов на другую военную помощь. Об этом Джонсон заявил во время онлайн-обращения к Верховной Раде Украины, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"В ближайшие недели мы в Соединенном Королевстве пришлем вам противокорабельные ракеты Brimstone и зенитные системы Stormer", - подчеркнул Джонсон.

Также глава правительства Великобритании отметил, что Украине уже передают бронированные транспортные средства для эвакуации гражданских из подвергающихся нападению районов и также для защиты должностных лиц.

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"И я могу объявить сегодня о новом пакете помощи правительства Соединенного Королевства на общую сумму 300 миллионов фунтов, которая включает радиолокационные станции для определения местоположения артиллерии, с которой бомбятся ваши города, дроны большой грузоподъемности для осуществления поставок вашим силам, и тысячи приборов ночного видения" , – подчеркнул Джонсон.

Премьер Британии пообещал продолжать вместе с другими дружественными странами поставлять Украине помощь в вооружении, финансах и гуманитарной поддержке.

Джонсон уточнил, что соответствующая поддержка будет предоставляться Украине до тех пор, пока не будет реализована долгосрочная цель – укрепление Украины таким образом, чтобы ни одна страна никогда не посмела снова нападать на нее.