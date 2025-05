Венгрия назвала клеветой заявления Данилова о ее осведомленности о предстоящем нападении России на Украину

Венгрия отреагировала на заявления секретаря СНБО Алексея Данилова о ее осведомленности о плане Путина напасть на Украину. Это утверждение назвали "фейковым", истолковав как реакцию Киева на отказ поставлять оружие. Венгерское посольство отдельно выразило негодование.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает на своей странице в фейсбуке посольство Венгрии.

"Посольство Венгрии в Украине возмущено заявлениями секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексея Данилова, которые он сделал 2 мая 2022 года во время телевизионного марафона по отношению к нашей родине", - сказано в сообщении.

"Эти утверждения о Венгрии содержат обвинения, которые являются ложными и необоснованными, а также разжигают ненависть против венгерского народа и Венгрии в украинском общественном мнении, которое страдает от войны. Мы решительно отвергаем и осуждаем лживую клевету, которая прозвучала против Венгрии, а также стоящие за ней намерения", - подчеркивают в заявлении.

Посольство призвало Данилова отозвать свои заявления.

"Поскольку это не первый случай, когда отдельные представители руководства Украины высказываются таким образом о Венгрии, которая является членом НАТО и ЕС, которая уже много раз доказывала свою поддержку и солидарность с Украиной, наше посольство ожидает объяснений от компетентных руководителей Украины, как они представляют формирование наших двусторонних и добрососедских отношений в будущем, в свете произнесенного", - отметили в посольстве.

Также свою реакцию опубликовал в Twitter госсекретарь Венгрии по международным связям и отношениям Золтан Ковач.

"3 апреля венгры решили, что Венгрия не будет поставлять оружие в Украину. Хотя мы понимаем, что Украина не приветствует наше решение, распространение фейковых новостей и сочинение лжи не изменит нашей позиции", - написал он.

