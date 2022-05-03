Организаторы Евровидения-2022 лишили россиян права голосовать за участников конкурса, - росСМИ

Первый полуфинал Евровидения состоится 10 мая, однако россияне не смогут поучаствовать в голосовании.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне, об этом сообщил российским СМИ исполнительный продюсер Клавдио Фазуло.

"Голосование во время соревнования возможно только из стран, участвующих в нем. Россия, не участвуя в мероприятии, не может голосовать со своей территории", - заявил Фазуло.

Известно, что еще в феврале организаторы конкурса приняли решение исключить Россию из стран-участниц. Они объяснили это тем, что "на фоне беспрецедентного кризиса в Украине включение российских кандидатов в этом году нанесет ущерб репутации конкурса".

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По словам продюсера Симоны Марторелли, исключение России связано с "ценностями, на которых основан конкурс".

"Это было сложное решение, но это не значит, что эта ситуация не может быть пересмотрена в будущем", - сообщила Марторелли на пресс-конференции для международных журналистов.

На фоне заявления об отстранении России от участия в Евровидении первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Денис Майданов предложил заменить Евровидение конкурсом народных исполнителей "МиР".

"Евровидение" пройдет в итальянском Турине с 10 по 14 мая. Украину представит группа Kalush Orchestra с песней Stefania. Они выступят уже в первом полуфинале под номером 6.

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