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Новости Евровидение
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Организаторы Евровидения-2022 лишили россиян права голосовать за участников конкурса, - росСМИ

євробачення

Первый полуфинал Евровидения состоится 10 мая, однако россияне не смогут поучаствовать в голосовании.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне, об этом сообщил российским СМИ исполнительный продюсер Клавдио Фазуло.

"Голосование во время соревнования возможно только из стран, участвующих в нем. Россия, не участвуя в мероприятии, не может голосовать со своей территории", - заявил Фазуло.

Известно, что еще в феврале организаторы конкурса приняли решение исключить Россию из стран-участниц. Они объяснили это тем, что "на фоне беспрецедентного кризиса в Украине включение российских кандидатов в этом году нанесет ущерб репутации конкурса".

Читайте также: Россию выбросили из Евровидения

По словам продюсера Симоны Марторелли, исключение России связано с "ценностями, на которых основан конкурс".

"Это было сложное решение, но это не значит, что эта ситуация не может быть пересмотрена в будущем", - сообщила Марторелли на пресс-конференции для международных журналистов.

На фоне заявления об отстранении России от участия в Евровидении первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Денис Майданов предложил заменить Евровидение конкурсом народных исполнителей "МиР".

"Евровидение" пройдет в итальянском Турине с 10 по 14 мая. Украину представит группа Kalush Orchestra с песней Stefania. Они выступят уже в первом полуфинале под номером 6.

Читайте также: Kalush Orchestra предложили представить Украину на Евровидении

Автор: 

Евровидение (780) россия (96018)


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Топ комментарии
+24
Евровидение - нацисты, Израиль - нацисты, ФИФА и УЕФА - нацисты, Анжелина Джоли - нацистка, Финляндия и Швеция - нацисты, Пол Маккартни - нацист...
Россияне - не нацисты...
Москалики, вас ничто не смущает?
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03.05.2022 18:24
+9
Стойлові барани не мають "права голосу" у себе вдома - нема чого панякати й на людях!
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03.05.2022 18:21
+9
Они? Да там целая команда фсб сидела и голоса накручивала с разных стран...
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03.05.2022 18:22
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Давно пора. А то они симки скупают и по много раз голосуют.
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03.05.2022 18:21 Ответить
Они? Да там целая команда фсб сидела и голоса накручивала с разных стран...
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03.05.2022 18:22 Ответить
Ну і що їм зараз завадить робити теж саме?
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03.05.2022 19:20 Ответить
Пропоную в цьому році нам всім голосувати за наших польскіх друзів, потім за Прибалтів і Великобританію.
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10.05.2022 18:11 Ответить
Стойлові барани не мають "права голосу" у себе вдома - нема чого панякати й на людях!
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03.05.2022 18:21 Ответить
маленькі рученята стукають по столу в бункері, з глибин 300 метрів чується: *сукіііііі забрали останню радість натискати на кнопочки старої нокії відправляючи смски*!
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03.05.2022 18:23 Ответить
Евровидение - нацисты, Израиль - нацисты, ФИФА и УЕФА - нацисты, Анжелина Джоли - нацистка, Финляндия и Швеция - нацисты, Пол Маккартни - нацист...
Россияне - не нацисты...
Москалики, вас ничто не смущает?
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03.05.2022 18:24 Ответить
багато дріб'язку, а тра' свіфт відключити та нафтове ембарґо
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03.05.2022 18:25 Ответить
А білорусів не відсторонили від участі?
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03.05.2022 18:27 Ответить
Крепостные рос. собаки не имеют права голосовать нигде!
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03.05.2022 18:31 Ответить
На Московии в этот раз и сам конкурс не покажут. Киркорова с Ростургуевым и Газмясов "за глаза" хватит Пусть за Чмчерину с Лепсом голосуют
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03.05.2022 18:33 Ответить
За Мілявську )))

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03.05.2022 18:56 Ответить
з хворою кукухою голосувати зась
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03.05.2022 18:47 Ответить
этим тварям хватит соловьева со скабеевой... которые своей ложью и пропагандой убили моск не одного поколения на рахе...

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03.05.2022 18:53 Ответить
Кто же теперь ё....аным сербам 12баллов поставит?
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03.05.2022 18:58 Ответить
Венгры?
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03.05.2022 19:13 Ответить
Ні. Мадяри з усіма своїми сусідами на ножах.
Ну, крім австріяк, хіба що.

У Сербії є територія, на яку претендують мадяри, - Воєводіна. Там 80 років тому жило півмільйона угорців. Тепер, - майже вполовину менше.
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03.05.2022 19:37 Ответить
 
 