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Новости Санкции против России
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Новые санкции ЕС коснутся импорта нефти из РФ, - глава Евросовета Мишель

нефть

Новые санкции Европейского Союза в отношении России будут включать меры против поставок российской нефти.

Об этом заявил глава Евросовета Шарль Мишель, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Я уверен, что Совет ЕС неизбежно введет дальнейшие санкции, особенно в отношении российской нефти", - заявил Мишель, выступая в греческом городе Александруполис в честь начала строительства там плавучего терминала СПГ.

Глава Евросовета также отметил "своевременность" начала работ по строительству плавучего терминала СПГ, поскольку он, по его словам, поможет Европе "диверсифицировать поставки газа, укрепить энергетическую инфраструктуру и постепенно снизить зависимость от российских ископаемых видов топлива".

"Этот проект четко способствует безопасности энергетических поставок ЕС и нашим долгосрочным целям в связи с изменениями климата", - подчеркнул Мишель.

Ожидается, что терминал СПГ мощностью 5,5 млрд куб. в Александруполисе начнет работу в 2023 году. Оператор проекта Gastrade SA сообщал в январе, что газ может распределятьсяна рынки Греции, Болгарии, Румынии, Сербии и Северной Македонии, Молдовы и Украины.

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Ранее во вторник глава европейской дипломатии Жозеп Боррель выразил уверенность, что страны ЕС в ближайшие дни согласятся на новые санкции против России. Шестой готовящийся Евросоюзом пакет антироссийских санкций, по словам дипломата, коснется "незавершенных аспектов", в частности, банковского сектора: еще больше российских банков может быть отключено от системы SWIFT.

Ближайшее заседание Совета ЕС по иностранным делам запланировано на 10 мая, следующее – на 16 мая.

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нефть (1929) санкции (11422) Евросоюз (17252) Шарль Мишель (246)


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Интересный вопрос подымается на 30:15м
https://www.youtube.com/watch?v=WxOIVhp64V8&t=35s
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03.05.2022 18:41 Ответить
То вводьте вже 6-й пакет санкцій, вже третій тиждень мусолите! Кожного дня в Україні гинуть люди!
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03.05.2022 18:43 Ответить
Санкції не допоможуть зупинити загибель людей. Хоча в довгостроковій перспективі і будуть мати негативний ефект на економіку мордора.
А от ЗСУ і допомога зарубіжних друзів зброєю та фінансово - це те, що може вигнати орків з нашої неньки.
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03.05.2022 18:47 Ответить
хло не остановят санкции. его остановит или пуля, или нож, или цианид.
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03.05.2022 19:00 Ответить
Санкции будут в полной мере действовать когда роися будет побеждена❗👍И они не дадут возможности реванша+посрособствуют расчленению ********* на несколько петерастов🤙
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03.05.2022 18:54 Ответить
5,5 млрд. кубов на рік - це крапля в морі. Хай оприлюднять комплексну програму по місяцях з усунення нафто-газової залежності ЄС від північно-східного маніяка-психопата.
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03.05.2022 19:02 Ответить
 
 