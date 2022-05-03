Новые санкции ЕС коснутся импорта нефти из РФ, - глава Евросовета Мишель

Новые санкции Европейского Союза в отношении России будут включать меры против поставок российской нефти.

Об этом заявил глава Евросовета Шарль Мишель, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Я уверен, что Совет ЕС неизбежно введет дальнейшие санкции, особенно в отношении российской нефти", - заявил Мишель, выступая в греческом городе Александруполис в честь начала строительства там плавучего терминала СПГ.

Глава Евросовета также отметил "своевременность" начала работ по строительству плавучего терминала СПГ, поскольку он, по его словам, поможет Европе "диверсифицировать поставки газа, укрепить энергетическую инфраструктуру и постепенно снизить зависимость от российских ископаемых видов топлива".

"Этот проект четко способствует безопасности энергетических поставок ЕС и нашим долгосрочным целям в связи с изменениями климата", - подчеркнул Мишель.

Ожидается, что терминал СПГ мощностью 5,5 млрд куб. в Александруполисе начнет работу в 2023 году. Оператор проекта Gastrade SA сообщал в январе, что газ может распределятьсяна рынки Греции, Болгарии, Румынии, Сербии и Северной Македонии, Молдовы и Украины.

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Ранее во вторник глава европейской дипломатии Жозеп Боррель выразил уверенность, что страны ЕС в ближайшие дни согласятся на новые санкции против России. Шестой готовящийся Евросоюзом пакет антироссийских санкций, по словам дипломата, коснется "незавершенных аспектов", в частности, банковского сектора: еще больше российских банков может быть отключено от системы SWIFT.

Ближайшее заседание Совета ЕС по иностранным делам запланировано на 10 мая, следующее – на 16 мая.