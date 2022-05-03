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Новости Война
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В результате обстрела оккупантами Авдеевского коксохимического завода погибли 10 человек, 15 ранены, – Донецкой ОВА (обновлено)

завод,авдіївський,коксохімічний

В результате обстрела российскими войсками во вторник Авдеевского коксохимического завода погибли по меньшей мере 10 мирных жителей и еще 15 человек ранены.

Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко, информирует Цензор.НЕТ.

"По меньшей мере 10 погибших, 15 раненых - таковы последствия обстрела российскими оккупантами Авдеевского коксохимического завода. Эти цифры - оперативные. Информация еще будет уточняться и количество жертв, вероятно, может быть больше.

Россияне точно знали, куда целились, - рабочие как раз завершили смену и на остановке ждали автобус, который должен был их развозить с завода домой", - написал Кириленко в фейсбуке.

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Как сообщили в компании "Метинвест", 3 мая в 17:20 войсками РФ был обстрелян автобус с рабочими Авдеевского коксохимического завода. В результате прямого попадания в пассажирский транспорт 10 сотрудников завода погибли, примерно 20 получили тяжелые ранения. В настоящее время раненым оказывают всю необходимую помощь в Авдеевской городской больнице. О состоянии пострадавших информация будет обновляться.

"Метинвест" выражает соболезнования семьям погибших. Компания предоставит необходимую поддержку и материальную помощь семьям всех пострадавших сотрудников.

Группа "Метинвест" осуждает действия оккупантов и подчеркивает, что обстрел произошел после окончания смены, когда мирные жители города собирались на остановке, чтобы ехать домой. Это цинично спланированные действия и скорректированный прицельный обстрел гражданских, у которых семьи, дети, которые не сдали свой город в 2014 году и продолжают вместе с защитниками поддерживать Украину.

"Обстрелы мирных городов, предприятий и обычных жителей – это геноцид украинцев со стороны РФ. Весь мир видит это во многих украинских городах, в частности в Мариуполе, где с 24 февраля идут ожесточенные бои, уничтожается инфраструктура, гибнут женщины, пожилые люди и дети", - говорится в сообщении компании.

обстрел (27672) жертвы (2091) Авдеевка (2444) Кириленко Павел (638)


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Топ комментарии
+19
Дивлюся що москальня витворяє і переконуюсь що фашизм це не про німців у 2 св
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03.05.2022 19:12
+15
твари прОклятые...
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03.05.2022 19:13
+11
Кацапи - це якесь неземне бидло і дикі тварюки 😡
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03.05.2022 19:28
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Дивлюся що москальня витворяє і переконуюсь що фашизм це не про німців у 2 св
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03.05.2022 19:12 Ответить
Німців демонізували тоді точно так же, як і українців зараз.
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03.05.2022 21:40 Ответить
сейчас украинцев демонизируют только твои конченые кацапские твари
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03.05.2022 22:07 Ответить
твари прОклятые...
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03.05.2022 19:13 Ответить
Кацапи - це якесь неземне бидло і дикі тварюки 😡
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03.05.2022 19:28 Ответить
Линия фронта практически - а коксохим работает не переставая с 14-го года. Как это?
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03.05.2022 19:35 Ответить
Когда уже будут уничтожены склады русских ракет и их производство??? нужно задействовать и спецслужбы и ССО и всех кого только можно и любыми средствами выполнить эту цель!!!
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03.05.2022 21:15 Ответить
Ще трохи і перйдемо до післяіндустріального суспільства.
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03.05.2022 21:40 Ответить
А якого х.я там люди працюють, ви шо, ***....ся !?!
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03.05.2022 21:44 Ответить
жадность хозяев комбината
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03.05.2022 22:08 Ответить
 
 