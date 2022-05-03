В результате обстрела оккупантами Авдеевского коксохимического завода погибли 10 человек, 15 ранены, – Донецкой ОВА (обновлено)
В результате обстрела российскими войсками во вторник Авдеевского коксохимического завода погибли по меньшей мере 10 мирных жителей и еще 15 человек ранены.
Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко, информирует Цензор.НЕТ.
"По меньшей мере 10 погибших, 15 раненых - таковы последствия обстрела российскими оккупантами Авдеевского коксохимического завода. Эти цифры - оперативные. Информация еще будет уточняться и количество жертв, вероятно, может быть больше.
Россияне точно знали, куда целились, - рабочие как раз завершили смену и на остановке ждали автобус, который должен был их развозить с завода домой", - написал Кириленко в фейсбуке.
Как сообщили в компании "Метинвест", 3 мая в 17:20 войсками РФ был обстрелян автобус с рабочими Авдеевского коксохимического завода. В результате прямого попадания в пассажирский транспорт 10 сотрудников завода погибли, примерно 20 получили тяжелые ранения. В настоящее время раненым оказывают всю необходимую помощь в Авдеевской городской больнице. О состоянии пострадавших информация будет обновляться.
"Метинвест" выражает соболезнования семьям погибших. Компания предоставит необходимую поддержку и материальную помощь семьям всех пострадавших сотрудников.
Группа "Метинвест" осуждает действия оккупантов и подчеркивает, что обстрел произошел после окончания смены, когда мирные жители города собирались на остановке, чтобы ехать домой. Это цинично спланированные действия и скорректированный прицельный обстрел гражданских, у которых семьи, дети, которые не сдали свой город в 2014 году и продолжают вместе с защитниками поддерживать Украину.
"Обстрелы мирных городов, предприятий и обычных жителей – это геноцид украинцев со стороны РФ. Весь мир видит это во многих украинских городах, в частности в Мариуполе, где с 24 февраля идут ожесточенные бои, уничтожается инфраструктура, гибнут женщины, пожилые люди и дети", - говорится в сообщении компании.
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