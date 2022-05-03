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Новости Война
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Украинские защитники эффективно используют западные образцы оружия, - глава комитета начальников штабов армии США Милли

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Глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли признал высокую эффективность использования украинскими военными западных образцов оружия, переданных США и странами-партнерами.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы видим повсеместное применение высокоточных боеприпасов, мы видим использование дронов – беспилотных летательных аппаратов, мы видим очень эффективное использование систем противовоздушной обороны", - подчеркнул он.

В то же время, по его словам, наиболее результативно применяется противотанковое оружие.

"Конечно, это системы Javelin – то, что идет от нас. Но многое предоставляют и другие страны, в том числе системы NLAW, гранатометы Gustaf, РПГ, широкий спектр противотанкового оружия", - сказал Милли.

Поэтому, по его словам, "сочетание этих компонентов привело к тому, что россияне не добились тех успехов, которые они планировали".

Также читайте: Отказываемся от советского оружия и переходим на НАТОвские образцы: Залужный обсудил с Милли перспективную модель ВСУ

оружие (10242) США (27043) Милли Марк (121)


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Топ комментарии
+34
А як ЗСУ ефективно б застосувало ракети середньої і великої дальності, США навіть не уявляють. Треба дати та подивитись))
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03.05.2022 19:20
+21
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03.05.2022 19:40
+18
Доклад без фото дохлых орков - не доклад.
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03.05.2022 19:16
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Доклад без фото дохлых орков - не доклад.
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03.05.2022 19:16 Ответить
От ******
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03.05.2022 19:18 Ответить
жаль что не дают нам ядерного оружия. Мы бы его очень эффективно использовали для утилизации поголовья тупиковой популяции кедрово-болотного ответвления обезьян из запаребрикового зоопарка.
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03.05.2022 19:58 Ответить
А як ЗСУ ефективно б застосувало ракети середньої і великої дальності, США навіть не уявляють. Треба дати та подивитись))
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03.05.2022 19:20 Ответить
Все ще попереду. Зараз наші покажуть, як правильно треба використовувати гаубиці M777, Цезар та Арчер проти рашкованів - тоді вже і ракети середньої дальності будуть, в асортименті. А поки що наші нишком М142 та, можливо, М270 освоюють.
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03.05.2022 22:13 Ответить
Хай Міллі скаже це Шольцу і печатку на лобі поставить.
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03.05.2022 19:21 Ответить
Давайте mq9, там вообще блокбастер будет, от экранов не оторветесь.
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03.05.2022 19:24 Ответить
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03.05.2022 19:40 Ответить
А ще друзі з неба не падають!
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03.05.2022 20:01 Ответить
Це такiй в тебе жарт про українців?
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03.05.2022 23:34 Ответить
 
 