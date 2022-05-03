Украинские защитники эффективно используют западные образцы оружия, - глава комитета начальников штабов армии США Милли

Глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли признал высокую эффективность использования украинскими военными западных образцов оружия, переданных США и странами-партнерами.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы видим повсеместное применение высокоточных боеприпасов, мы видим использование дронов – беспилотных летательных аппаратов, мы видим очень эффективное использование систем противовоздушной обороны", - подчеркнул он.

В то же время, по его словам, наиболее результативно применяется противотанковое оружие.

"Конечно, это системы Javelin – то, что идет от нас. Но многое предоставляют и другие страны, в том числе системы NLAW, гранатометы Gustaf, РПГ, широкий спектр противотанкового оружия", - сказал Милли.

Поэтому, по его словам, "сочетание этих компонентов привело к тому, что россияне не добились тех успехов, которые они планировали".

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