Российские оккупанты вывезли 400 тыс. тонн зерна из оккупированных регионов Украины, - Минагрополитики

Российские оккупанты с начала войны похитили из четырех временно оккупированных регионов Украины суммарно 400 тыс. тонн зерновых культур – треть от объемов, хранившихся на этих территориях

Об этом сообщил первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По словам чиновника, это может лишить продовольствия украинцев в оккупированных регионах и создает угрозу голода.

"На ныне временно оккупированных территориях было около 1,3 млн тонн зерновых. Это не какие-то стратегические запасы, а то, что нужно для обеспечения ежедневной продовольственной безопасности, то есть питания для украинцев, а также посева яровых культур. И мы подтверждаем факты отбора зерна в каждой из оккупированных областей: Запорожской, Донецкой, Луганской и Херсонской", – подчеркнул Высоцкий.

По его словам, из каждого региона российские оккупанты вывезли примерно по 100 тыс. тонн зерна.

"Такое поведение настораживает. Ведь аналогичная ситуация может быть и с новым урожаем. В результате может возникнуть физический недостаток продовольствия для питания украинцев на этих территориях, а это угроза голода", - подытожил замминистра.

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Как сообщалось, имеющихся в Украине запасов базового продовольствия достаточно для питания ее населения в течение нескольких лет, в частности запасов подсолнечного масла украинцам хватит почти на 10 лет. По данным министра агрополитики Николая Сольского, Украина ежегодно потребляет 5-7 млн тонн зерновых культур, тогда как в зернохранилищах страны находится 20 млн тонн зерна с прошлого сезона и ожидается 30 млн тонн урожая текущего сезона.