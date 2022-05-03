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Новости Война
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Российские оккупанты вывезли 400 тыс. тонн зерна из оккупированных регионов Украины, - Минагрополитики

зерно

Российские оккупанты с начала войны похитили из четырех временно оккупированных регионов Украины суммарно 400 тыс. тонн зерновых культур – треть от объемов, хранившихся на этих территориях

Об этом сообщил первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По словам чиновника, это может лишить продовольствия украинцев в оккупированных регионах и создает угрозу голода.

"На ныне временно оккупированных территориях было около 1,3 млн тонн зерновых. Это не какие-то стратегические запасы, а то, что нужно для обеспечения ежедневной продовольственной безопасности, то есть питания для украинцев, а также посева яровых культур. И мы подтверждаем факты отбора зерна в каждой из оккупированных областей: Запорожской, Донецкой, Луганской и Херсонской", – подчеркнул Высоцкий.

По его словам, из каждого региона российские оккупанты вывезли примерно по 100 тыс. тонн зерна.

"Такое поведение настораживает. Ведь аналогичная ситуация может быть и с новым урожаем. В результате может возникнуть физический недостаток продовольствия для питания украинцев на этих территориях, а это угроза голода", - подытожил замминистра.

Читайте: Около 10% площадей в Украине могут остаться неиспользованными во время посевной из-за минирования оккупантами, - Минагрополитики

Как сообщалось, имеющихся в Украине запасов базового продовольствия достаточно для питания ее населения в течение нескольких лет, в частности запасов подсолнечного масла украинцам хватит почти на 10 лет. По данным министра агрополитики Николая Сольского, Украина ежегодно потребляет 5-7 млн тонн зерновых культур, тогда как в зернохранилищах страны находится 20 млн тонн зерна с прошлого сезона и ожидается 30 млн тонн урожая текущего сезона.

зерно (1070) Минагрополитики (412) оккупация (10187)


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Топ комментарии
+11
Ви ще, блін, окупантам новий врожай збирать намилились. Зовсім хворі якісь.Про швидшу деокупацію потрібно думать і роздерти потвору яка наказала розмінувати Чонгар.
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03.05.2022 19:52
+7
https://t.me/a_shtirlitz/18089 Викрадений окупантами екс-мер Херсона Володимир Ніколаєнко відмовився осквернити Романа Шухевича на камеру для пропагандистського видання "Известия".
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03.05.2022 19:47
+5
На рахунок ексмера Херсона: був би я молодим, то знайшов би цього кацапського журнашлюшку і просто розпоров черево та випустив кишки. ******* москальська - його Шухевич хвилює, а засрані ***** йому пох
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03.05.2022 20:14
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https://t.me/a_shtirlitz/18089 Викрадений окупантами екс-мер Херсона Володимир Ніколаєнко відмовився осквернити Романа Шухевича на камеру для пропагандистського видання "Известия".
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03.05.2022 19:47 Ответить
На рахунок ексмера Херсона: був би я молодим, то знайшов би цього кацапського журнашлюшку і просто розпоров черево та випустив кишки. ******* москальська - його Шухевич хвилює, а засрані ***** йому пох
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03.05.2022 20:14 Ответить
Ви ще, блін, окупантам новий врожай збирать намилились. Зовсім хворі якісь.Про швидшу деокупацію потрібно думать і роздерти потвору яка наказала розмінувати Чонгар.
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03.05.2022 19:52 Ответить
Не врятується кацапня від ГОЛОДУ.
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03.05.2022 19:54 Ответить
Проблем з "брюхо набіть" у кацапів не буде, а от смачно поїсти зможуть одиниці. Їм не звикати. Так завжди було. Всю їх історію - голод як засіб управління масами. Кацапи ввозять 71% продуктів харчування і ні про яке імпортозаміщення навіть мови бути не може. Нічого в цьому напрямку за останні 30 років не зроблено. Звідси "газ - батюшка і нефть - матушка". Щойно потік нафтодоларів зменшиться то полізуть на городи садити картоплю, але 61% території ********** це вічна мерзлота і там "нічаво нє растьот"...
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03.05.2022 20:18 Ответить
Вывезем точно также, а на полях сжечь, шоп мардва на традиционный канибализм перешла.
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03.05.2022 20:22 Ответить
Ось і все "імпортозаміщення" кацапстану. Непогано, як на мене...

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03.05.2022 20:37 Ответить
Треба буде забрати
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03.05.2022 19:59 Ответить
походу дермак купит себе ещё один мерседес
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03.05.2022 20:01 Ответить
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03.05.2022 20:02 Ответить
Ми замість цього парашенську мразь накормимо свинцем.
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03.05.2022 20:03 Ответить
Щоб наше зерно кацапні поперек горла стало!
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03.05.2022 20:22 Ответить
Арештовувати й забирати кораблі,й майно торговців
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03.05.2022 20:25 Ответить
Украінське зерно крал москалі члєніна, сраліна, усякі гєнсєкі, тепер ***** і німці гітлєра. Не здивуюсь що москалі будуть вивозити украінські чорноземи.
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03.05.2022 20:27 Ответить
"Такое поведение настораживает" ... Агов, ви там зовсім їба...нулись? Ще викажіть "озабочьєнность". Це брутальна нахабна крадіжка, мародерство на державному рівні, кримінальний та воєнний злочин! Необхідно задокументувати все що вони вкрали та вже зараз вголос про це кричати! Гетьманцев, гнида, чого мовчиш? Це єкономіка за яку ти падло відповідаєш!
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03.05.2022 20:53 Ответить
«Така поведінка насторожує»?!
Цей заступник міністра точно при здоровому глузді?!
Хоча, чого щеможна чекати від зеленої босоти…
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03.05.2022 20:55 Ответить
просто выставить счет в долларах.))) по штрафной цене. х2 х3
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03.05.2022 21:33 Ответить
нет лучше перехватывать все зерно которое рашка продает за границу и отдавать Украине
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03.05.2022 21:58 Ответить
Хоч би вони тим зерном вдавились!
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03.05.2022 21:50 Ответить
ВООБЩЕ ТО ЗА ЭТО ДОЛЖНО ОТВЕТИТЬ ПРАВИТЕЛЬСТВО.ЭТО УЖЕ НЕ ПЕРВЫ РАЗ,ТО ЗЕРНО НЕ ВЫВЕЗЛИ,ТО БАНКОМАТЫ ОСТАВЯТ ,ТО ВАГОНЫ И ТЕПЛОВОЗЫ ОСТАВЯТ.
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03.05.2022 21:59 Ответить
Я так розумію по кримському мосту вивозять? Які висновки?...
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03.05.2022 22:32 Ответить
 
 