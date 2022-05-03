Макрон в разговоре с Путиным призвал обеспечить дальнейшую эвакуацию из "Азовстали"
Президент Франции Эмманюэль Макрон во вторник в телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным призвал Россию обеспечить продолжение эвакуации с завода "Азовсталь" в Мариуполе.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Он призвал Россию дать возможность продолжать эвакуацию с завода "Азовсталь" (...) в координации с гуманитарными организациями, предоставляя эвакуируемым лицам выбор места прибытия в соответствии с международным гуманитарным правом", - говорится в пресс-релизе Елисейского дворца.
Макрон в разговоре с Путиным также выразил обеспокоенность ситуацией на Донбассе.
В релизе отмечается, что президент Франции "выразил готовность работать с компетентными международными организациями, чтобы помочь снять российскую блокаду экспорта украинского продовольствия через Черное море".
Кроме того, Макрон снова призвал к режиму прекращения огня в Украине, а также выразил готовность работать над поисками условий разрешения ситуации в стране путем переговоров.
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Гази-Мухамед
@partizan201415
·
https://twitter.com/partizan201415/status/1521401893255360513 8 ч
В ответ
https://twitter.com/Baljura @Baljura
и
https://twitter.com/DNSRRSTRTS @DNSRRSTRTS
Я вывозил раненого, умственно отсталого, так вот ему эти твари дали запал от гранаты и сказали это игрушка и наблюдали ,что будет...ему разворатило руку,а они ржали
@Baljura
·
https://twitter.com/Baljura/status/1521354188751622145 12 ч
По ictv выжившая рассказывает как кацапы разрешили выехать колоне беженцев с ее села, и желали счастливого пути,а за селом всю колону машин растреляли,выжившие потом пошли в село,а кацапы ржали в голосину встречая их...это ГЕНОЦИД,а кацапы это уж точно нелюди,это твари ...
вибори виграв, жаби порозбігалися.. можна знову звонити- у меня зазвонил телефон-кто говорит-МАКРОН
https://www.facebook.com/korchynskyi/posts/5073423889389769?__cft__[0]=AZUbVH9Xclgg0tFy7zSf8Pmp_X-qEzS90yMTVGFMJcApDO7ddU_1YnI9mbtykaATmxQ2APf_xj2mjywo5-X2OM11y9WCL8wlVcd54JteOerAj8Cmw45QE3tm8MAi1NJhicc&__tn__=%2CO%2CP-R 4 год ·
Макрон понад дві години телефоном розмовляв з путіним. Після цього млсковити посилили вогонь на Донбасі.
Нещодавно з путіним розмовляв Генсек ООН. Після цього московити ракетами вдарили по Києву.
Може не варто розмовляти з путіним?