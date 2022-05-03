Макрон в разговоре с Путиным призвал обеспечить дальнейшую эвакуацию из "Азовстали"

Президент Франции Эмманюэль Макрон во вторник в телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным призвал Россию обеспечить продолжение эвакуации с завода "Азовсталь" в Мариуполе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Он призвал Россию дать возможность продолжать эвакуацию с завода "Азовсталь" (...) в координации с гуманитарными организациями, предоставляя эвакуируемым лицам выбор места прибытия в соответствии с международным гуманитарным правом", - говорится в пресс-релизе Елисейского дворца.

Макрон в разговоре с Путиным также выразил обеспокоенность ситуацией на Донбассе.

В релизе отмечается, что президент Франции "выразил готовность работать с компетентными международными организациями, чтобы помочь снять российскую блокаду экспорта украинского продовольствия через Черное море".

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Кроме того, Макрон снова призвал к режиму прекращения огня в Украине, а также выразил готовность работать над поисками условий разрешения ситуации в стране путем переговоров.