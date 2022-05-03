РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9337 посетителей онлайн
Новости Война
5 068 14

Макрон в разговоре с Путиным призвал обеспечить дальнейшую эвакуацию из "Азовстали"

макрон,путін

Президент Франции Эмманюэль Макрон во вторник в телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным призвал Россию обеспечить продолжение эвакуации с завода "Азовсталь" в Мариуполе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Он призвал Россию дать возможность продолжать эвакуацию с завода "Азовсталь" (...) в координации с гуманитарными организациями, предоставляя эвакуируемым лицам выбор места прибытия в соответствии с международным гуманитарным правом", - говорится в пресс-релизе Елисейского дворца.

Макрон в разговоре с Путиным также выразил обеспокоенность ситуацией на Донбассе.

В релизе отмечается, что президент Франции "выразил готовность работать с компетентными международными организациями, чтобы помочь снять российскую блокаду экспорта украинского продовольствия через Черное море".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Макрон более 2 часов разговаривал по телефону с Путиным, - СМИ

Кроме того, Макрон снова призвал к режиму прекращения огня в Украине, а также выразил готовность работать над поисками условий разрешения ситуации в стране путем переговоров.

путин владимир (31501) Макрон Эмманюэль (1355)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+14
Разговаривать с ****** могут только дегенераты или извращенцы ,это совершенно бессмысленно говорить с мразью которая считает дебилом именно тебя ,при чём дебилом полнейшим и несёт ***** в которую поверить не может даже кретин .
показать весь комментарий
03.05.2022 19:59
+6
И после этого разговора ***** приказало начать новый штурм Азовстали.
показать весь комментарий
03.05.2022 20:06
+3
Афоня мне рубль должен..-скажи два-Два должен
вибори виграв, жаби порозбігалися.. можна знову звонити- у меня зазвонил телефон-кто говорит-МАКРОН
показать весь комментарий
03.05.2022 20:01
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Разговаривать с ****** могут только дегенераты или извращенцы ,это совершенно бессмысленно говорить с мразью которая считает дебилом именно тебя ,при чём дебилом полнейшим и несёт ***** в которую поверить не может даже кретин .
показать весь комментарий
03.05.2022 19:59 Ответить
та пускай базарит нам это пока над
показать весь комментарий
03.05.2022 20:18 Ответить
московити - просто що б ви знали👇

Гази-Мухамед

@partizan201415

·
https://twitter.com/partizan201415/status/1521401893255360513 8 ч

В ответ

https://twitter.com/Baljura @Baljura
и

https://twitter.com/DNSRRSTRTS @DNSRRSTRTS

Я вывозил раненого, умственно отсталого, так вот ему эти твари дали запал от гранаты и сказали это игрушка и наблюдали ,что будет...ему разворатило руку,а они ржали
показать весь комментарий
03.05.2022 20:01 Ответить
Юрий Балюра

@Baljura

·
https://twitter.com/Baljura/status/1521354188751622145 12 ч

По ictv выжившая рассказывает как кацапы разрешили выехать колоне беженцев с ее села, и желали счастливого пути,а за селом всю колону машин растреляли,выжившие потом пошли в село,а кацапы ржали в голосину встречая их...это ГЕНОЦИД,а кацапы это уж точно нелюди,это твари ...
показать весь комментарий
03.05.2022 20:03 Ответить
Афоня мне рубль должен..-скажи два-Два должен
вибори виграв, жаби порозбігалися.. можна знову звонити- у меня зазвонил телефон-кто говорит-МАКРОН
показать весь комментарий
03.05.2022 20:01 Ответить
И що, послухався?
показать весь комментарий
03.05.2022 20:01 Ответить
"свій до свого по своє"- каже Бог через Біблію.Французьский підкуйловник , завжди спілкується із собі подібним, рашистським куйлом
показать весь комментарий
03.05.2022 20:03 Ответить
ну не треба так жорстко до Мануели, вона терпіла місяць, місяць не розмовлял з коханим бункерним дідом, цілий місяць розлуки - ви що нелюди! цьому коханню ставили перешкоди всі, і клята НАТА, і хохли, і китайці - Сіся Цзинь Хрін, розлучниця екзотична, хвойда-розпусниця, намагалася зруйнувати таке випестоване роками кохання двух ******** сердець, своїм підступним азіатським прийомом - вакуумного відсмоктування газу й нафти! цих двох рідин - що виділяютсья в процесу кохання. А Мануела все ж чекала, з нетерпінням нової розмови, вона вірила що для справжніх почуттів, ніяка відставнь до Уральского бункеру, ніякі перешкоди в часі не можуть стати на заваді!
показать весь комментарий
03.05.2022 20:04 Ответить
И после этого разговора ***** приказало начать новый штурм Азовстали.
показать весь комментарий
03.05.2022 20:06 Ответить
Трясця його матері,яке воно кончене.Воно навіть не уявляє,що то таке евакуація в даній ситуації.Куди попадуть ті люди?Якщо до москалів,то фільтраційна тортура,де з тих нещасних виб'ють всі дані про війсткових в обороні((Але хіба французи чи москалі колись шкодували людей?
показать весь комментарий
03.05.2022 20:11 Ответить
Макрон висловив стурбованість...дальше без слів
показать весь комментарий
03.05.2022 20:13 Ответить
Макрон у розмові з Путіним закликав...
показать весь комментарий
03.05.2022 20:41 Ответить
А макрон часом не закликав ***** їсти макарони?!
показать весь комментарий
03.05.2022 20:42 Ответить
https://www.facebook.com/korchynskyi?__cft__[0]=AZUbVH9Xclgg0tFy7zSf8Pmp_X-qEzS90yMTVGFMJcApDO7ddU_1YnI9mbtykaATmxQ2APf_xj2mjywo5-X2OM11y9WCL8wlVcd54JteOerAj8Cmw45QE3tm8MAi1NJhicc&__tn__=-UC%2CP-R Дмитро Корчинський

https://www.facebook.com/korchynskyi/posts/5073423889389769?__cft__[0]=AZUbVH9Xclgg0tFy7zSf8Pmp_X-qEzS90yMTVGFMJcApDO7ddU_1YnI9mbtykaATmxQ2APf_xj2mjywo5-X2OM11y9WCL8wlVcd54JteOerAj8Cmw45QE3tm8MAi1NJhicc&__tn__=%2CO%2CP-R 4 год ·

Макрон понад дві години телефоном розмовляв з путіним. Після цього млсковити посилили вогонь на Донбасі.

Нещодавно з путіним розмовляв Генсек ООН. Після цього московити ракетами вдарили по Києву.

Може не варто розмовляти з путіним?
показать весь комментарий
03.05.2022 21:07 Ответить
 
 