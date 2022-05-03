Нет гарантий того, что Россия не вторгнется в другую страну, – Шольц
Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что нет гарантий, что Россия не будет нападать на другие страны.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.
"Вторжение России в Украину нарушило порядок после Второй мировой войны и заставило Европу усилить свою оборонную стратегию. ... Никто не может предположить, что российский президент и правительство не будут в других случаях нарушать международное право", - пояснил он.
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Мікрон стал аниматором хла
Краще нехай доозброюють Україну. Ми захистимо маленьку і слабеньку Німеччину (це не жарти - німеччина в 2 рази менша за Україну територією та має меншу армію за українську). Вони вміють в виробництво зараз. Ми вміємо бити по зубах рашкованів.
Бити по зубах рашкованів німецькою якісною зброєю - нормальне співробітництво, поки рашковани лізуть саме на нас.
а які раніше були зольдатен !
"Газпрому". Робити під керівництвом росийського Міллера .
Аксіома -- поки молодий -- забезпеч комфортну старість.
А гроші не похнуть.
Встиг подумати - це ж ким мають бути люди з таким хвомілієм...
І прокинувся.
Моск, що ти робиш, припини
Може, з першою ракетою у кацапів щось не задалося?..
із святом, друже!
вчора поздоровив своїх друзів-киримли
Співробітники компанії з Тбілісі працювали над проєктом понад місяць. Розпродаж пройде у три етапи. На першому всі охочі зможуть придбати округ чи місто росії. Найдорожче коштують Москва та Санкт-Петербург - по 4 ETH (~$11 360).
У рамках другого етапу користувачі зможуть придбати туристичні об'єкти РФ. Наприклад, особистий будинок путіна, Зимовий палац чи Кремль. Нарешті, на третьому етапі буде продано лише один лот - забальзамоване тіло леніна.
На сайті проєкту Russia for Sale вказано, що кошти https://donate.thedigital.gov.ua/nft будуть перераховані на гаманці Міністерства цифрової трансформації України . Крім того, на рахунок буде перераховуватися 5% від кожного наступного перепродажу токенів. На цей час на майданчику OpenSea було продано кілька десятків токенів на суму понад $20 000.