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Новости Война
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Нет гарантий того, что Россия не вторгнется в другую страну, – Шольц

шольц

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что нет гарантий, что Россия не будет нападать на другие страны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

"Вторжение России в Украину нарушило порядок после Второй мировой войны и заставило Европу усилить свою оборонную стратегию. ... Никто не может предположить, что российский президент и правительство не будут в других случаях нарушать международное право", - пояснил он.

Также читайте: Россия не должна победить, а Украина не должна проиграть, - Шольц

Шольц Олаф (912)


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Топ комментарии
+17
невже? він таке сказав? прозрів ши шо? вже не дзвонить в бункер?
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03.05.2022 20:18
+16
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03.05.2022 20:21
+13
нет, не мрозрел. Просто меняются настроения электората, и необходимо быть в тренде.
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03.05.2022 20:20
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НАТО + ЯО == ***** со#ет.
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03.05.2022 20:17 Ответить
в россии полно атомных электростанций, сам чем потом будеш дышать
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03.05.2022 20:33 Ответить
изучай атомные станции. Нобелевскую получишь как из ястанции сделать ябомбу
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03.05.2022 20:36 Ответить
русня как раз сейчас изучает Запорожскую АЭС, по-этому, настоятельно рекомендуется школоте, о теме я.о. лучше **..ники завалить
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03.05.2022 21:12 Ответить
изучи атомные станции. и сходи в школу повторно, во все классы
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03.05.2022 21:47 Ответить
В вашей школе все строчат прописными или ты один?
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04.05.2022 07:32 Ответить
💥Шольц хитёр☝Под лозунгами что самим нужно быть готовым к нападению не давать оружие украине❗Ай да шольц, ай да змей
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03.05.2022 21:17 Ответить
невже? він таке сказав? прозрів ши шо? вже не дзвонить в бункер?
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03.05.2022 20:18 Ответить
нет, не мрозрел. Просто меняются настроения электората, и необходимо быть в тренде.
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03.05.2022 20:20 Ответить
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03.05.2022 20:21 Ответить
Нє, йому Макарон сказав. Він дзвонив.
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03.05.2022 20:26 Ответить
Макрону 2 часа озвучивал список стран на Земле
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03.05.2022 20:31 Ответить
стран руссофобов и нацистов , надеюсь ?

Мікрон стал аниматором хла
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03.05.2022 23:09 Ответить
Щось до тебе туго доходить ,Шольц . Як до німецького жирафа ... Боїшся вкусити руку ,що тебе годує , а перед тим годувала Меркель ?
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03.05.2022 20:20 Ответить
Неправильна постановка питання. ********* гарантовано "вторгнеться" і не в одну країну якщо не обламає зуби В Україні. Тому доозброюйтесь і тренуйте власні війська.
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03.05.2022 20:23 Ответить
Навіщо їм? Попередні 30 років вони вважали, що не треба армії взагалі, а якщо що - США захистять. А як почали цмоктати в путлєра - навіть бази США почали "хитати".

Краще нехай доозброюють Україну. Ми захистимо маленьку і слабеньку Німеччину (це не жарти - німеччина в 2 рази менша за Україну територією та має меншу армію за українську). Вони вміють в виробництво зараз. Ми вміємо бити по зубах рашкованів.

Бити по зубах рашкованів німецькою якісною зброєю - нормальне співробітництво, поки рашковани лізуть саме на нас.
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03.05.2022 21:27 Ответить
германець зійшов на гівно.
а які раніше були зольдатен !
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03.05.2022 23:10 Ответить
Як усі бувші німецькі діячі, він планує сісти до крісла Наглядової ради
"Газпрому". Робити під керівництвом росийського Міллера .
Аксіома -- поки молодий -- забезпеч комфортну старість.
А гроші не похнуть.
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03.05.2022 20:26 Ответить
Трохи офтоп: що за хрінь генерує підсвідомість? Тут повітряна тривога, а я буквально на півгодини задрімав у кріслі в калідорі... встигло приснитися, що до моїх сусідів приїхали якісь родичі, і біля їхньої двері стоїть сумка на колесах, а на сумці бірка з прізвищем... читаю прізвище родичів: "****************".
Встиг подумати - це ж ким мають бути люди з таким хвомілієм...
І прокинувся.

Моск, що ти робиш, припини
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03.05.2022 20:32 Ответить
кстати... "тревожит" уже более 2-х часов...
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03.05.2022 20:35 Ответить
Ага. Причому спочатку була коротка тривога тривалістю 5 хвилин... відбій... і через хвилину знову завило (і на вулиці, і додаток у смартфоні) - і триває й досі.
Може, з першою ракетою у кацапів щось не задалося?..

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03.05.2022 20:49 Ответить
10 капель валерьянки на стакан хорошего коньяка, натощак - и стресс убегает, ломая копыта в колдое....ну, быстро очень убегает.
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03.05.2022 20:40 Ответить
Категорично не можна: валеріана посилює дію алкоголю, друже.
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03.05.2022 21:15 Ответить
Угу, в этом и есть цимес этой терапии
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03.05.2022 21:33 Ответить
Селям, Максе!
із святом, друже!
вчора поздоровив своїх друзів-киримли
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03.05.2022 23:13 Ответить
Ва-Алейкум Селям.Дякую. Ид мубарак!
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04.05.2022 01:25 Ответить
Грузинська компанія Leavingstone запустила проєкт Russia for Sale, в рамках якого всі бажаючі зможуть придбати суб'єкти РФ як незамінних токенів (NFT). Виручені кошти підуть на допомогу Україні.

Співробітники компанії з Тбілісі працювали над проєктом понад місяць. Розпродаж пройде у три етапи. На першому всі охочі зможуть придбати округ чи місто росії. Найдорожче коштують Москва та Санкт-Петербург - по 4 ETH (~$11 360).

У рамках другого етапу користувачі зможуть придбати туристичні об'єкти РФ. Наприклад, особистий будинок путіна, Зимовий палац чи Кремль. Нарешті, на третьому етапі буде продано лише один лот - забальзамоване тіло леніна.

На сайті проєкту Russia for Sale вказано, що кошти https://donate.thedigital.gov.ua/nft будуть перераховані на гаманці Міністерства цифрової трансформації України . Крім того, на рахунок буде перераховуватися 5% від кожного наступного перепродажу токенів. На цей час на майданчику OpenSea було продано кілька десятків токенів на суму понад $20 000.
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03.05.2022 20:33 Ответить
пустий трьоп. Всі гарантії того шо вторгнеться. На черзі молдавія та балтійські країни
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03.05.2022 20:35 Ответить
битва за рейтинги в германии началась
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03.05.2022 20:36 Ответить
До немецкого жирафа дошло. Халилуйя.
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03.05.2022 20:36 Ответить
Россия, к сожалению, еще имеет запас прочности на 1,5−2 года - финансовую подушку даже с учетом санкций. Но каждый день она будет ослабевать, и каждый день россияне будут беднеть и становиться злее. Рабы готовы долго терпеть. Пока им не придется драться за еду или становиться «пушечным мясом».
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03.05.2022 20:38 Ответить
это расскажите психиатру, какую подушку имел СССР? Размером с Эверест та подушка была на 100 лет вперёд, а развалился, как карточный домик, причём без серьёзной войны. Хотя Афган конечно тоже сыграл. РФ даже рядом не стояла.
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03.05.2022 20:50 Ответить
Сегодня выступал популярный экономист. Сказал, что к концу года ВВП раши упадёт процентов на десять, а это приблизно $100 лярдов, а дальше - снежный ком, ну вы понимаете...
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03.05.2022 20:53 Ответить
А Петя это всегда говорил. Как только Украину оккупируют, на Польшу вместо кацапья пошлют нас. А на Гераманию поляков с нами. А сзади - загранотряд кацапов
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03.05.2022 20:49 Ответить
Загранотрядів не вистачить щоб всіх гнати, вы ж не отара з бурятії
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03.05.2022 21:21 Ответить
пару десять лет промывания мозгов и всё сработает. Ведь с ****** сработала пропаганда. И с зеленевичем сработала. Телевизор. Хуже чем при порохе точно не будет
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03.05.2022 21:46 Ответить
да Шольц чертов гений!!!
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03.05.2022 20:49 Ответить
Посол Украины Мельник назвал Шольца «оскорбленной ливерной колбасой» С таким послом, до хрена немцы дадут. Заберите Мельника на передовую, так пишут немцы
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03.05.2022 20:52 Ответить
одна заигрывала бабосики за газик платила, этот мямля, а потом вопрос -откуда война? да из-за ливера и война
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03.05.2022 22:15 Ответить
Вони і так мало що дадуть. Скоріше навпаки, чим сильніше їх стимулювати, тим краще буде, такі люди ******* силу. Через те і за путіна більшість там, на жаль.
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03.05.2022 22:23 Ответить
москалі створили навколо себе палаючий периметр - від Кавказу до Скандинавії
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03.05.2022 20:52 Ответить
Мелковат нынче канцлер пошёл. Прямо как осиновый лист на ветру, уж лучше бы постоял в сторонке.
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03.05.2022 20:55 Ответить
Відсосіть у ***** статевий член,будете мати "гарантію"! Я,чесно кажучи, раніше німців навіть поважав - дід та прадід розповідали про реалії боїв з підрозділами Третього Рейху. А на сьогодні зрозуміло: німці або героїчні бандити,або сцикливі негідники!
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03.05.2022 20:57 Ответить
Персонально для Шольца: був такий земляк - Ервін Ромель. Открий падлюко його біографію,може задумаєшся про те,якими бувають справжні німці?;
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03.05.2022 21:03 Ответить
Вторгатиметься Шольце. Шевели дупою
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03.05.2022 21:15 Ответить
Потрібна гарантія, як на гальма Шольца.
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03.05.2022 21:29 Ответить
і немає гарантій, що куйло не збирається "Берлінську стіну"встановити знову.
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03.05.2022 21:31 Ответить
Вони не прозріють до тих пір, до поки "калібри" не почнуть блудити над головами німців, а потім захочуть заглянути в очі хйула і осліпнуть від "руZZкого міра.
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03.05.2022 21:35 Ответить
Ну конечно же это не повод отказаться от расейского газа и отключить рашке SWIFT.
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03.05.2022 21:48 Ответить
немає кому вторгатися - всіх дурнів в Україні перебили .
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03.05.2022 21:52 Ответить
Я бы даже сказал, что есть 100% гарантия, что вторгнется
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03.05.2022 22:01 Ответить
После нас он хотел окупировать Молдову с Прибалтами.А потом уже браться за Европу с немцами .болгарами и румынами.Так что мы первый и последний рубеж для ********** ...
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04.05.2022 01:14 Ответить
"Разом нас багато, нас не подолати" - це гасло всіх країн світу, які допомогають Україні нищити ворожі російські сили. Мні здається, що так протистояти агрессору, здатні тільки громодяни Украиїни та ВСУ. Ні одна з країн ЕС не здатна самостійно встояти перед росією. Тому всі розбжності треба полишити до повної перемоги россійської імперії - її розпаду на декілька держав по національним чи регіонально-економічним чинникам та повній демілітарізації - знищення всіх віробництв зброї, за винятком хіба що стрілецької, та заборону займатися таким виробництвом в майбутньому. Є розумні люди, хай займаются виробництвом виключно продукції мирного призначення та допомагають розвитку світової спільноти в т.ч. і в соціальних сферах. Досить свїту витрачати шалені ресурси на між людьми, є багато інших вікликликів, які контролювати можна тільки об'єднавшись. А Шольц хай "подякує" А.Меркель, за те лайно в яке вона затігнула Німечину та істеблішмент ЕС.
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04.05.2022 11:31 Ответить
 
 