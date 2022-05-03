Нет гарантий того, что Россия не вторгнется в другую страну, – Шольц

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что нет гарантий, что Россия не будет нападать на другие страны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

"Вторжение России в Украину нарушило порядок после Второй мировой войны и заставило Европу усилить свою оборонную стратегию. ... Никто не может предположить, что российский президент и правительство не будут в других случаях нарушать международное право", - пояснил он.

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