Вследствие ракетного удара по Львову повреждены три электроподстанции. В части города нет электроэнергии, - Садовый
Российские оккупанты обстреляли Львов, вследствие чего повреждены три электроподстанции.
Об этом в Facebook сообщил мэр Андрей Садовый, передаёт Цензор.НЕТ.
"Вследствие ракетного удара повреждены две электроподстанции.
В части города нет электроэнергии", – говорится в сообщении.
По словам главы ОВА Максима Козицкого, повреждены три электрические подстанции.
Топ комментарии
+53 Саша Пончик
показать весь комментарий03.05.2022 21:21 Ссылка
+44 Player New
показать весь комментарий03.05.2022 21:23 Ссылка
+36 Gal
показать весь комментарий03.05.2022 21:50 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Це Зеля зі своїми дружбанами так готувався до війни, "тримав все під контролем"...
Або до "миру" готувався. ХЗ...
А тепер на мерів смт та сільських голів стрілки переводить.
"Змотався напередодні до Чернівців. З гуманітарних та особистих питань.
Проїхав за три дні всю країну.
По 12 годин за кермом. Кропивницький, Умань, Вінниця, Хмельницький, Чернівці.
Бар, Гайсин, села, куди б ніколи не потрапив за минулого життя.
…
Почну та закінчу Чернівцями.
Місто забите біженцями.
Усі кафе, готелі, вулиці переповнені людьми.
Дівчата з мелірованим волоссям з собачками під пахвою та в плюшевих костюмах «Джусі Кутюр».
Хлопці у «підстрелених» штанях та з ноутбуками, які окупували всі заклади громадського харчування.
Діти, що кричать і бігають по столах, при повному потуранні батьків.
Діди/баби пиячать ночами в номерах готелів.
Тотальне порушення автомобілями ПДР.
…
І тут же місцеві дівчата з чорними обличчями й колами під очима, які цілодобово не сплять у волонтерському центрі.
Румуни та іспанці, що роздають продукти та продукти гігієни.
Місцеві люди, світлі та щирі, що роблять все і навіть неможливе для нашої Перемоги.
…
Я все розумію.
Я все розумію.
Я все розумію.
…
Але якщо ви приїхали в гості, отримати дах та захист, то не думайте, що ваші плюшеві костюми, балувані діти та п'яні родичі, це правильно.
Навіть якщо ви за це сплачуєте свої кровні гроші.
…
Правильно, це тоді, коли ви приходите до місцевої влади чи волонтерів і кажете: «А чим ми можемо допомогти?»
Для нашої спільної Перемоги.
Як кажуть місцеві: «Може, хай старим дрова відвезуть?»
…
Далі продовжувати не буду.
Дніпра це також стосується.
…
Ми готові допомагати всім і без винятку.
Але насамперед тим, хто хоче тримати стрій і розуміє, що тут йому ніхто й нічого не винен.
Тому, що всі рахунки має оплачувати РоZZія, ну ніяк не ті, хто також, як і ви, несе тягар цієї жахливої війни", - написав мер Дніпра.