Группа "Без обмежень" дала концерт для раненых бойцов системы МВД. ФОТОрепортаж

Украинская рок-группа "Без обмежень" дала благотворительный концерт для раненых бойцов, находящихся на лечении в Центральном госпитале МВД.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.





С начала полномасштабного вторжения России в Украину "Без обмежень" поют и для бойцов на фронте, и для гражданских украинцев в городах, освобожденных ВСУ.





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Вокалист группы Сергей Танчинец поблагодарил бойцов за то, что они ценой собственной жизни и здоровья защищали Родину.

Волонтеры всеукраинского благотворительного фонда вместе с полицейскими передали гуманитарную помощь для госпиталя.



