Группа "Без обмежень" дала концерт для раненых бойцов системы МВД. ФОТОрепортаж
Украинская рок-группа "Без обмежень" дала благотворительный концерт для раненых бойцов, находящихся на лечении в Центральном госпитале МВД.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.
С начала полномасштабного вторжения России в Украину "Без обмежень" поют и для бойцов на фронте, и для гражданских украинцев в городах, освобожденных ВСУ.
Вокалист группы Сергей Танчинец поблагодарил бойцов за то, что они ценой собственной жизни и здоровья защищали Родину.
Волонтеры всеукраинского благотворительного фонда вместе с полицейскими передали гуманитарную помощь для госпиталя.
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Advokat Savchuk
показать весь комментарий03.05.2022 21:27 Ответить Мне нравится 3 Ссылка
Джохар Перильдович Мафусаилов
показать весь комментарий03.05.2022 21:40 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Claudia Smith
показать весь комментарий03.05.2022 22:25 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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