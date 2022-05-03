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Группа "Без обмежень" дала концерт для раненых бойцов системы МВД. ФОТОрепортаж

Украинская рок-группа "Без обмежень" дала благотворительный концерт для раненых бойцов, находящихся на лечении в Центральном госпитале МВД.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.

Группа Без обмежень дала концерт для раненых бойцов системы МВД 01
Группа Без обмежень дала концерт для раненых бойцов системы МВД 02

С начала полномасштабного вторжения России в Украину "Без обмежень" поют и для бойцов на фронте, и для гражданских украинцев в городах, освобожденных ВСУ.

Группа Без обмежень дала концерт для раненых бойцов системы МВД 03
Группа Без обмежень дала концерт для раненых бойцов системы МВД 04

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Вокалист группы Сергей Танчинец поблагодарил бойцов за то, что они ценой собственной жизни и здоровья защищали Родину.

Группа Без обмежень дала концерт для раненых бойцов системы МВД 05

Волонтеры всеукраинского благотворительного фонда вместе с полицейскими передали гуманитарную помощь для госпиталя.

Группа Без обмежень дала концерт для раненых бойцов системы МВД 06
Группа Без обмежень дала концерт для раненых бойцов системы МВД 07

Автор: 

МВД (9324) ранение (3394) волонтеры (2640)


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Дякуємо захисникам, швидкого одужання. Героям слава, тричі !!!!
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03.05.2022 21:27 Ответить
Время требует подрепетировать великаго чайковскаго, лебединое озеро в реггистайл для расейской аудитории.
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03.05.2022 21:40 Ответить
так наче мало поранених. це добре.
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03.05.2022 22:25 Ответить
 
 