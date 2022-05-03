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Новости Война
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21 гражданский погиб в Донецкой области вследствие обстрела оккупантами, ранены 27 человек, - Кириленко

донеччина

Российские оккупанты 3 мая убили в Донецкой области 21 гражданского и ранили 27.

Об этом в Telegram сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, информирует Цензор.НЕТ.

"За 3 мая россияне убили 21 мирного жителя Донбасса и ранили еще 27. Это – наибольшее количество жертв за один день с тех пор, как россияне обстреляли вокзал Краматорска.

Среди погибших сегодня гражданских 10 в Авдеевке, 5 в Лимане, 4 в Угледаре, 1 в Большой Новоселке и 1 в Шандриголовом.

Удалось также уточнить информацию о 2 погибших в Мариуполе, однако точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе установить невозможно", - говорится в сообщении.

Читайте также: В результате обстрела оккупантами Авдеевского коксохимического завода погибли по меньшей мере 10 человек, 15 ранены, – Донецкой ОВА

Автор: 

Донецкая область (9920) Кириленко Павел (638)


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03.05.2022 21:30 Ответить
Як можна ставитись до цих варварів ? тільки знищувати цю паскуду на нашій землі ,а чому це так спокійно почуваются в лднр ,чи знову будем гратись "наші люди " в той час як ворог вбиває наших людей .
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03.05.2022 21:35 Ответить
Жах, так багато людей загинуло((
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03.05.2022 22:22 Ответить
 
 