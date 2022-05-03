21 гражданский погиб в Донецкой области вследствие обстрела оккупантами, ранены 27 человек, - Кириленко
Российские оккупанты 3 мая убили в Донецкой области 21 гражданского и ранили 27.
Об этом в Telegram сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, информирует Цензор.НЕТ.
"За 3 мая россияне убили 21 мирного жителя Донбасса и ранили еще 27. Это – наибольшее количество жертв за один день с тех пор, как россияне обстреляли вокзал Краматорска.
Среди погибших сегодня гражданских 10 в Авдеевке, 5 в Лимане, 4 в Угледаре, 1 в Большой Новоселке и 1 в Шандриголовом.
Удалось также уточнить информацию о 2 погибших в Мариуполе, однако точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе установить невозможно", - говорится в сообщении.
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Чайка Київ
показать весь комментарий03.05.2022 21:30 Ответить Мне нравится 6 Ссылка
Воьлодимир Омельянов
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Claudia Smith
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