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Новости Война
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В связи с вражеским обстрелом железнодорожных подстанций ряд поездов будет направляться с задержкой, - "Укрзализныця"

укрзалізниця

Часть пассажирских поездов "Укрзализныци" задерживается из-за обстрела российскими войсками железнодорожных подстанций.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал УЗ.

"В связи с вражеским обстрелом железнодорожных подстанций, ряд поездов "Укрзализныци" будет следовать с задержкой", - отмечается в сообщении в телеграм-канале компании.

В настоящее время, в частности, задержаны поезда на подъезде во Львов,

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Львов (4597) обстрел (27672) Укрзализныця (2759)


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03.05.2022 21:39 Ответить
 
 