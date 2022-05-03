В связи с вражеским обстрелом железнодорожных подстанций ряд поездов будет направляться с задержкой, - "Укрзализныця"
Часть пассажирских поездов "Укрзализныци" задерживается из-за обстрела российскими войсками железнодорожных подстанций.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал УЗ.
"В связи с вражеским обстрелом железнодорожных подстанций, ряд поездов "Укрзализныци" будет следовать с задержкой", - отмечается в сообщении в телеграм-канале компании.
В настоящее время, в частности, задержаны поезда на подъезде во Львов,
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Дмитрий Иванов #512538
показать весь комментарий03.05.2022 21:39 Ответить Мне нравится 13 Ссылка
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