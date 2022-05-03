В МИД напомнили Папе Римскому кто ответственен за войну и повторили приглашение в Киев
В Министерстве иностранных дел Украины осторожно напомнили Папе Франциску, что единственным виновником войны в Украине является Россия и повторили приглашение для понтифика посетить Киев.
Об этом заявил спикер МИД Олег Николенко, комментируя интервью Папы Римского для итальянской Corriere Della Sera. Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда".
Он выразил благодарность Папе Римскому за то, что Украина остается в центре его внимания.
"Благодарны усилиям Папы Римского по установлению справедливого мира и остановке войны, которая никак не была спровоцирована Украиной, НАТО или любой другой третьей стороной. И для Понтифика, и для всего мира сейчас стало совершенно очевидно, что ни Россия, ни лично Путин не настроен на прекращение кровопролития на украинской земле.
Римский понтифик констатировал, что Москва проигнорировала все призывы Ватикана к прекращению войны. Украина подтверждает свою приверженность диалогу и в очередной раз возобновляет приглашение Святейшему Отцу совершить визит в Киев. Верим, что добро обязательно победит зло. Призываем Святейшего Отца продолжать молиться за украинцев и прилагать усилия для мира в Украине", - заявил Олег Николенко.
Как сообщалось, в интервью Папа Римский впервые публично упомянул Россию и Путина, говоря о войне. Он рассказал о планах уехать в Москву, если его согласятся принять. Понтифик, пытаясь понять мотивы Путина, сказал, что, возможно, его спровоцировала на агрессию деятельность НАТО.
Папа Франциск также рассказал, как пытался говорить с российским патриархом Кириллом.
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І представника ватикану туди відправити.
Одно слово - иезуит, он и есть иезуит.
Избрание Папы могло проходить кардиналами , которых щедро оплатила раша . Раша боялась получить нового Папу Ивана Павла , который люто ненавидел рашу.
коррупционные скандалы В МОК, В ФИФА и т д - все работа раши - мильярды за газ и нефть позволяли скупать весь мир
не исключаю подкупа кардиналов по нудной хремлю кандидатуре ‼️‼️
А папу римського бабло ***** тримає за яйця.
нашлите на него Мельника. Он ему быстро мозги вправит.
забавно
"За словами понтифіка, він протягом приблизно 40 хвилин розмовляв у Zoom із патріархом Кирилом (у світі Володимиром Гундяєвим). Протягом перших 20 глава РПЦ зачитував текст з аркуша, намагаючись виправдати вторгнення ЗС РФ в Україну.
Вислухавши Франциск, сказав, що нічого в цьому не розуміє.
"Брате, ми не придворні клірики, ми повинні використовувати не мову політики, а Ісуса, - пояснив він. - Ми повинні шукати можливості для миру, щоб покласти край обстрілам. Патріарх не може перетворюватися на прислужника біля вівтаря Путіна".
https://focus.ua/uk/world/514222-papa-rimskiy-nazval-patriarha-kirilla-prisluzhnikom-u-altarya-putina
... один із лідерів країн ЄС засумнівався у тому, що свідчення масових убивств російськими солдатами мирних жителів у Бучі на Київщині не сфальсифіковані українською стороною. За даними журналістів, глава української держави https://focus.ua/uk/*******-novosti/511862-glava-pravitelstva-odnoy-iz-stran-es-potreboval-dokazatelstv-rezni-v-buche-zelenskiy мав на увазі прем'єра Угорщини Орбана .
Крім цього, відомо, що уряд під керівництвом цього політика https://focus.ua/uk/world/513788-ugroza-edinstvu-es-kreml-zastavil-kompanii-iz-evropy-platit-za-gaz-v-rublyah-smi?hash=502c69509770b3577721314b759aedbf прийняв умову Путіна про оплату за російський газ виключно в рублях, незважаючи на критику такого підходу з боку Європейської комісії.
https://focus.ua/uk/*******-novosti/514183-orban-skazal-chto-rf-planiruet-zavershit-voynu-9-maya-papa-rimskiy