РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11364 посетителя онлайн
Новости Война
4 615 8

За сутки отбиты 12 атак врага, уничтожены 35 единиц техники оккупантов и 4 воздушные цели, - пресс-центр ОС

війна

В течение текущих суток, 3 мая, военнослужащие группировки Объединенных сил успешно отбили 12 атак врага.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

Украинские защитники уничтожили 6 танков, 5 артиллерийских систем (из них 3 РСЗО), 15 единиц боевой бронированной техники и 9 автомобилей врага.

Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили одну крылатую ракету и 3 беспилотных летательных аппарата типа "Орлан-10".

Смотрите также: Воины батальона "Сармат" отразили вражеское наступление противника на Донецком направлении, - ООС. ВИДЕО

Автор: 

Донбасс (26956) операция Объединенных сил (6766)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
неплохо.
показать весь комментарий
03.05.2022 22:25 Ответить
Но, Ямполь, к сожалению, *******.
показать весь комментарий
04.05.2022 00:37 Ответить
Мосты через Донец к Славянску - перебиты русней. Если мостов через Донец больше не осталось, то Лиман - Дробышевское - Ярова - Святогорск сейчас уже в окружении и без снабжения. Надеюсь, у наших есть возможность оттуда вовремя *********.
показать весь комментарий
04.05.2022 00:43 Ответить
молодці які. і це все під шквальним, безперервним вогнем.
показать весь комментарий
03.05.2022 22:26 Ответить
Сподівання, що скоро їм нічим буде вести шквальний вогонь. Високоточні ********** з Америки зроблять москалів чемнішими (мертвішими).
показать весь комментарий
03.05.2022 22:29 Ответить
Схоже, в дегенератів танки закінчуються.
показать весь комментарий
03.05.2022 23:29 Ответить
Тайная специальная операция Мариуполе от Зеленского продолжается?
показать весь комментарий
04.05.2022 08:23 Ответить
 
 