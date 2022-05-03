За сутки отбиты 12 атак врага, уничтожены 35 единиц техники оккупантов и 4 воздушные цели, - пресс-центр ОС

В течение текущих суток, 3 мая, военнослужащие группировки Объединенных сил успешно отбили 12 атак врага.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

Украинские защитники уничтожили 6 танков, 5 артиллерийских систем (из них 3 РСЗО), 15 единиц боевой бронированной техники и 9 автомобилей врага.

Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили одну крылатую ракету и 3 беспилотных летательных аппарата типа "Орлан-10".

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