Совбез ООН 5 мая рассмотрит ситуацию в Украине, - постпред США при ООН Томас-Гринфилд

Совет Безопасности Организации Объединенных Наций 5 мая рассмотрит ситуацию в Украине.

Об этом заявила постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

По ее словам, среди приоритетов работы Совета Безопасности будут вопросы, связанные с зависимостью продовольственной безопасности от конфликтов, использованием цифровых технологий в поддержании международного мира и безопасности, войной России против Украины, гуманитарным кризисом в Сирии.

Томас-Гринфилд подчеркнула, что проблема продовольственной безопасности в мире обострилась в связи с российским вторжением в Украину.

"Сегодня эта тема становится еще более актуальной из-за вопиющего вторжения России в Украину. Украина, как вы все знаете, была житницей для развивающихся стран, но Россия создала самый большой кризис беженцев в Европе со времен Второй войны, блокировала ключевые порты и уничтожает гражданскую инфраструктуру и зерновые запасы", - сказала американский дипломат.

По мнению постпреда США, успехом РБ за последнее время можно считать то, что "нам удалось изолировать Россию в Совбезе, объединить голоса осуждения на Генеральной Ассамблее, благодаря чему 141 страна поддержала резолюцию "Агрессия против Украины". Кроме того, Генассамблея приняла резолюцию "Гуманитарные последствия агрессии против Украины", а также исключила РФ из Совета ООН по правам человека.

Именно позиция большинства членов СБ сыграла в этом ключевую роль, заметила Томас Гринфилд.

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