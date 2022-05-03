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Новости Война
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Совбез ООН 5 мая рассмотрит ситуацию в Украине, - постпред США при ООН Томас-Гринфилд

оон,радбез

Совет Безопасности Организации Объединенных Наций 5 мая рассмотрит ситуацию в Украине.

Об этом заявила постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

По ее словам, среди приоритетов работы Совета Безопасности будут вопросы, связанные с зависимостью продовольственной безопасности от конфликтов, использованием цифровых технологий в поддержании международного мира и безопасности, войной России против Украины, гуманитарным кризисом в Сирии.

Томас-Гринфилд подчеркнула, что проблема продовольственной безопасности в мире обострилась в связи с российским вторжением в Украину.

"Сегодня эта тема становится еще более актуальной из-за вопиющего вторжения России в Украину. Украина, как вы все знаете, была житницей для развивающихся стран, но Россия создала самый большой кризис беженцев в Европе со времен Второй войны, блокировала ключевые порты и уничтожает гражданскую инфраструктуру и зерновые запасы", - сказала американский дипломат.

По мнению постпреда США, успехом РБ за последнее время можно считать то, что "нам удалось изолировать Россию в Совбезе, объединить голоса осуждения на Генеральной Ассамблее, благодаря чему 141 страна поддержала резолюцию "Агрессия против Украины". Кроме того, Генассамблея приняла резолюцию "Гуманитарные последствия агрессии против Украины", а также исключила РФ из Совета ООН по правам человека.

Именно позиция большинства членов СБ сыграла в этом ключевую роль, заметила Томас Гринфилд.

Читайте: Гутерриш: Я не питаю иллюзий относительно немедленного реформирования Совбеза ООН

Совбез ООН (1115) Томас-Гринфилд Линда (33)


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Топ комментарии
+8
А смысл?пока там роисся заседает..
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03.05.2022 22:25
+8
Анулюйте візу Небензі та викиньте його в рашку.
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03.05.2022 22:26
+6
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03.05.2022 22:29
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А смысл?пока там роисся заседает..
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03.05.2022 22:25 Ответить
Анулюйте візу Небензі та викиньте його в рашку.
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03.05.2022 22:26 Ответить
правильно. і його приспішників також. і кабаєву теж можна.
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03.05.2022 22:28 Ответить
Кабаеву арестовать и вывезди в Мариуполь, в Азовсталь.
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03.05.2022 22:38 Ответить
Путешествие по замкнутому кругу. Это ООН.
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03.05.2022 22:28 Ответить
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03.05.2022 22:29 Ответить
Вы может и на что сгодитесь, а в музыканты не рядитесь.
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03.05.2022 22:35 Ответить
Почекайте!
"Ситуацію в Україні" чи "напад РФ на Україну"?
Це ж абсолютно різні речі.
Вже навіть формулювання теми для обговорення гнилувате.
А організація геть прогнивша. Генсек їде спочатку в столицю країни-агресора, а потім до нас.
Треба з ООН виходити. Наху..я нам така ООН?
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03.05.2022 22:33 Ответить
Я не в захваті від ООН,

але ООН - це не керівний орган планети

а лише майданчик, де тусуються всякі тварі.
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03.05.2022 22:43 Ответить
Розкажу як буде. Всі: бла-бла-бла-бла. І тут москалі - вето! Кінець.
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03.05.2022 22:33 Ответить
Але позбавити москалів права вето в ООН може тільки ...

Вам же не складно знайти цю інформацію ?
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03.05.2022 22:46 Ответить
Українська артилерія?
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03.05.2022 22:51 Ответить
Пока там сидят людоеды, никакого толку не будет.
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03.05.2022 22:35 Ответить
оффтоп. во Львове все нормас.. Жертв нет. Одна раненая. не критично. пожары затушены. на блокпостах появились БТР..
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03.05.2022 22:36 Ответить
Та кого ще цей генератор стурбованостей цікавить, нічого там робити.
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03.05.2022 22:44 Ответить
В дупу оон.
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03.05.2022 23:04 Ответить
Россию выгнать с ООН - это террористы и изверги!
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03.05.2022 23:18 Ответить
І що?.. Ці кастрати ні на що не здатні.
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04.05.2022 05:42 Ответить
 
 