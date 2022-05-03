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Новости Война
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Две вражеские ракеты попали по железнодорожной инфраструктуре Кировоградской области. Три ракеты, направленные на Одесскую область, были сбиты силами ПВО, - ОК "Південь"

ракета

Две вражеские ракеты попали по железнодорожной инфраструктуре Кировоградской области, есть погибшие и раненые, еще три ракеты, выпущенные по Одесщине, были сбиты силами противовоздушной обороны.

Об этом сообщает Одесский городской совет со ссылкой на Оперативное командование "Південь", передает Цензор.НЕТ.

"Врагом совершен очередной ракетный удар по нескольким регионам Украины. На южном направлении, в зоне нашей ответственности, это, в частности, Одесщина и Кировоградщина. Двумя выпущенными из Каспийского направления ракетами попали по железнодорожной инфраструктуре Кировоградщины, к сожалению, есть погибшие и раненые", - говорится в сообщении.

Еще три ракеты, направленные на Одесскую область, были сбиты силами ПВО.

Читайте: В Долинской на Кировоградщине "прилет" ракеты российских оккупантов, - мэр

обстрел (27672) Одесская область (3626) ПВО (2818) Кировоградская область (640)


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Топ комментарии
+6
по железке это плохо. а вот три сбитые ракеты это ништяк.
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03.05.2022 22:40
+3
сьогодны ввечори було з двух напрямків. на початок з півдня (є підозра що для відволикання та загрузки ППО) а потім вже з каспію з літаків
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03.05.2022 22:53
+2
Эти суки пытаются ослабить Украину как конкурента в энергоносителе, которого санкции ещё не коснулись. Ну, а гибель мирных людей их не останавливает.
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03.05.2022 22:43
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по железке это плохо. а вот три сбитые ракеты это ништяк.
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03.05.2022 22:40 Ответить
Ваша правда, але звідки ган*они по нас луплять? З криму?
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03.05.2022 22:41 Ответить
сьогодны ввечори було з двух напрямків. на початок з півдня (є підозра що для відволикання та загрузки ППО) а потім вже з каспію з літаків
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03.05.2022 22:53 Ответить
может эти ту-шки с ракетами над каспием американцы с космоса епанут?
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04.05.2022 00:19 Ответить
Кропивничщина
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03.05.2022 22:41 Ответить
Эти суки пытаются ослабить Украину как конкурента в энергоносителе, которого санкции ещё не коснулись. Ну, а гибель мирных людей их не останавливает.
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03.05.2022 22:43 Ответить
Сьогодні російські війська вдарили по шести залізничних станціях у центрі та на заході України, - голова правління «УЗ» Олександр Камишин . Затримується 14 поїздів. Пошкодження інфраструктури тяжкі .
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03.05.2022 22:43 Ответить
В Арцизі таке прилетіло((
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03.05.2022 22:44 Ответить
козломордые думают,что там военный аэродром ,который был при сэсэре ещё,а в 90х загнулся
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03.05.2022 22:56 Ответить
Скільки ж нього тих ракет , дивлюсь не закінчуються , кожен день десятками
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03.05.2022 22:46 Ответить
це на ранок цього дня

З початку вторгнення Росія випустила по Україні 2125 ракет, - Пентагон
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03.05.2022 22:51 Ответить
Bylo bi xoroso stob bojevyje gusi ne tolko Belgorod bombili ,no i zavodi gde kalibri delajut
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03.05.2022 23:04 Ответить
 
 