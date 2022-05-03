Две вражеские ракеты попали по железнодорожной инфраструктуре Кировоградской области. Три ракеты, направленные на Одесскую область, были сбиты силами ПВО, - ОК "Південь"

Две вражеские ракеты попали по железнодорожной инфраструктуре Кировоградской области, есть погибшие и раненые, еще три ракеты, выпущенные по Одесщине, были сбиты силами противовоздушной обороны.

Об этом сообщает Одесский городской совет со ссылкой на Оперативное командование "Південь", передает Цензор.НЕТ.

"Врагом совершен очередной ракетный удар по нескольким регионам Украины. На южном направлении, в зоне нашей ответственности, это, в частности, Одесщина и Кировоградщина. Двумя выпущенными из Каспийского направления ракетами попали по железнодорожной инфраструктуре Кировоградщины, к сожалению, есть погибшие и раненые", - говорится в сообщении.

Еще три ракеты, направленные на Одесскую область, были сбиты силами ПВО.

Читайте: В Долинской на Кировоградщине "прилет" ракеты российских оккупантов, - мэр