Российские войска обстреляли шесть железнодорожных станций в центре и на западе Украины, - Камышин

Российские войска обстреляли шесть железнодорожных станций в центре и на западе Украины.

Об этом сообщил глава Укрзализныци Александр Камышин, информирует Цензор.НЕТ.

"Среди железнодорожников и наших пассажиров по оперативной информации пострадавших нет... Повреждения инфраструктуры тяжелые, детали проясним после окончания воздушной тревоги", - написал Камышин.

Он также отметил, что из 14 поездов, которые задерживаются из-за обстрела, часть уже в пути, остальные будут отправлены в течение двух часов.

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