Российские войска обстреляли шесть железнодорожных станций в центре и на западе Украины, - Камышин
Российские войска обстреляли шесть железнодорожных станций в центре и на западе Украины.
Об этом сообщил глава Укрзализныци Александр Камышин, информирует Цензор.НЕТ.
"Среди железнодорожников и наших пассажиров по оперативной информации пострадавших нет... Повреждения инфраструктуры тяжелые, детали проясним после окончания воздушной тревоги", - написал Камышин.
Он также отметил, что из 14 поездов, которые задерживаются из-за обстрела, часть уже в пути, остальные будут отправлены в течение двух часов.
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Запустили ракету по нам, з карти параші зник аеродром, другу - зникла військова частина...
У 2018, коли на лінію зіткнення стали надходити наші ПТРК, після кожного пострілу в наш бук, з нашого боку була відповідь по завчасно наміченим цілям. Через деякий час орки боялися ходити поряд, не те що стріляти...
Я не про те, куди вони цілять, а про те, на що здатні ракети. В них не дуже велика вогнева потужність, одна ракета за 5 млн $ - один трансформатор або коровник. Це якщо вона долетіла. Цім неможливо нанести серйозне ураження, наприклад, аеродрому.
·https://twitter.com/Soloha_Lviv/status/1521556368330833922 1 ч
Негативне: 5 прильотів по Львову.
Позитивне: зомбоящик з марафоном не працює.
Необхідно переходити н іншій організаційий рівень !!!
тревога у чотирьох областях
тварі ніяк не заспокояться
стріляють по жд перед поставками