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Новости Война
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Российские войска обстреляли шесть железнодорожных станций в центре и на западе Украины, - Камышин

львів

Российские войска обстреляли шесть железнодорожных станций в центре и на западе Украины.

Об этом сообщил глава Укрзализныци Александр Камышин, информирует Цензор.НЕТ.

"Среди железнодорожников и наших пассажиров по оперативной информации пострадавших нет... Повреждения инфраструктуры тяжелые, детали проясним после окончания воздушной тревоги", - написал Камышин.

Он также отметил, что из 14 поездов, которые задерживаются из-за обстрела, часть уже в пути, остальные будут отправлены в течение двух часов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В связи с вражеским обстрелом железнодорожных подстанций ряд поездов будет направляться с задержкой, - "Укрзализныця"

железная дорога (1413) обстрел (27672) Укрзализныця (2759) Камышин Александр (83)


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Топ комментарии
+35
Надо спросить Арестовича сколько у касапов ещё ракет осталось.
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03.05.2022 22:53
+30
Це припинилось би швидко, коли за кожну ракету у нас була б відповідь.
Запустили ракету по нам, з карти параші зник аеродром, другу - зникла військова частина...
У 2018, коли на лінію зіткнення стали надходити наші ПТРК, після кожного пострілу в наш бук, з нашого боку була відповідь по завчасно наміченим цілям. Через деякий час орки боялися ходити поряд, не те що стріляти...
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03.05.2022 22:58
+24
Петро Порошенко в свій час за свої гроші (пишуть 2.5 млрд, хз може і так) модернізував систему ПВО Києва. Результат бачили всі. ПВО працювало. Збити все нереально, то вам любий військовий експерт скаже. Але якщо порахувати скільки на столицю летіло то результат відмінний. А що ж наш шановний Садовий??? Сміттєвий завод не спромігся навіть за півтора десятка рік, яке вже там ПВО чи щось інше. Наїхало у Львів купа переселенців- бізнесу - треба баблос стригти.
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03.05.2022 23:08
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Надо спросить Арестовича сколько у касапов ещё ракет осталось.
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03.05.2022 22:53 Ответить
да это и я могу сказать. дофига.
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03.05.2022 22:55 Ответить
Кожний раз каже що вже тільки половина.
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03.05.2022 23:09 Ответить
Доки не буде ракет з дальністю 2000 км, обстріли будуть тривати.
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03.05.2022 22:56 Ответить
будут.
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03.05.2022 23:12 Ответить
Были у нас такие ракеты. Но украинцы решили что скидка на газ и дружба с мышебратьями важнее каких то ракет.
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03.05.2022 23:26 Ответить
В кацапів системи ППО тільки над москвабадом та ленінградом. Більш не мають ніде.
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04.05.2022 00:06 Ответить
Це припинилось би швидко, коли за кожну ракету у нас була б відповідь.
Запустили ракету по нам, з карти параші зник аеродром, другу - зникла військова частина...
У 2018, коли на лінію зіткнення стали надходити наші ПТРК, після кожного пострілу в наш бук, з нашого боку була відповідь по завчасно наміченим цілям. Через деякий час орки боялися ходити поряд, не те що стріляти...
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03.05.2022 22:58 Ответить
Навіть рашка зі своїма тисячами ракет, зніщує по-більшості трансформатори та амбари. А ви пропонуєте там чимось аеродроми та війскові частини зніщувати. Це чим, наприклад? Ядерною зброєю? Орбітальною іонною гарматою?
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03.05.2022 23:03 Ответить
Ти тупий, ілі гдє? Кацапня знищує інфраструктуру.
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03.05.2022 23:13 Ответить
Та ти що? Яка несподіванка!
Я не про те, куди вони цілять, а про те, на що здатні ракети. В них не дуже велика вогнева потужність, одна ракета за 5 млн $ - один трансформатор або коровник. Це якщо вона долетіла. Цім неможливо нанести серйозне ураження, наприклад, аеродрому.
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03.05.2022 23:30 Ответить
Ну чому? Якщо буде воронка на злітній смузі, то аеродром тимчасово буде виведений з ладу...
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03.05.2022 23:46 Ответить
Треба посилювати охорону залізниць, заборонити наближатися до підстанцій тощо.
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03.05.2022 23:00 Ответить
Треба посилювати ППО.
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03.05.2022 23:04 Ответить
І тоді ракета пролетить мимо?
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03.05.2022 23:26 Ответить
Це наш про@б Львів це жд хаб .Тут питання про ПВО дуже гостре.
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03.05.2022 23:02 Ответить
Солоха@Soloha_Lviv

·https://twitter.com/Soloha_Lviv/status/1521556368330833922 1 ч

Негативне: 5 прильотів по Львову.
Позитивне: зомбоящик з марафоном не працює.
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03.05.2022 23:20 Ответить
Дуже не хочуть кацапи, щоб зброя до нас доїхала! Та цей процес не зупинити. Раніше треба було думати.
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03.05.2022 23:03 Ответить
Знову по підстанціям довбанули напевно...
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03.05.2022 23:03 Ответить
с таким "пафосом" млять подаються новини про обстріли та руйнації шо аж хочеться по іпалу настукати тому Камишину та інш.-ще не пролунав відбій тривоги , а він млять вже знає наперед скільки і де чого прилетіло і пошкоджено..
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03.05.2022 23:03 Ответить
Цю інформацію залізничники і їх керівники знають через 5 хвилин після ураження об'єктів. Так що заспокойся і не треба нікому нічого бити. Залізниця це об'єкт який працює цілодобово і де інформація передається миттєво
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03.05.2022 23:38 Ответить
Петро Порошенко в свій час за свої гроші (пишуть 2.5 млрд, хз може і так) модернізував систему ПВО Києва. Результат бачили всі. ПВО працювало. Збити все нереально, то вам любий військовий експерт скаже. Але якщо порахувати скільки на столицю летіло то результат відмінний. А що ж наш шановний Садовий??? Сміттєвий завод не спромігся навіть за півтора десятка рік, яке вже там ПВО чи щось інше. Наїхало у Львів купа переселенців- бізнесу - треба баблос стригти.
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03.05.2022 23:08 Ответить
да реально спасибо Порошенко что Киев стал более безопасным чем мог бы быть без его ПВО ..
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04.05.2022 00:21 Ответить
Допоки? Допоки, цимипусквми й пусковими усановками небуде займатися Окрема Структура ???
Необхідно переходити н іншій організаційий рівень !!!
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03.05.2022 23:16 Ответить
ще не кінець
тревога у чотирьох областях
тварі ніяк не заспокояться
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03.05.2022 23:21 Ответить
тревога это не значит что ракеты долетели хватит панику разводить - война идет - на передовой страшнее в 1000 раз
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04.05.2022 00:24 Ответить
Вы *** еще расскажите расписание поездов когда вы их отправите
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03.05.2022 23:24 Ответить
Розклад руху при бажанні може знати кожен. Для пасажирських поїздів в інтернеті, а для вантажних у кожного машиніста є службовий розклад руху на дільниці де він їздить. Правда від того користі мало, бо де знаходиться в даний момент поїзд з розкладу не дізнаєшся, коли мова йде про вантажний потяг
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03.05.2022 23:46 Ответить
менше б розповідали про строки постачання зброї
стріляють по жд перед поставками
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04.05.2022 00:02 Ответить
Ссут орки что нам оружие сильное приходит.Значит боятся наших войск ..Недолго вам осталось нашу землюшку топтать вашими вонючим сапогами .Орда немытая ..
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04.05.2022 00:11 Ответить
хренова в москалів математика, бо чомусь мені думається, що залізнична станція коштує менше ніж високоточна ракета і станція може бути відновлена/створена набагато швидше ніж ракета, тому знову МИМО, МОСКАЛІ!!!
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04.05.2022 01:05 Ответить
А скільки на кацапіі обстріляно снаряди у нас не закінчились
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04.05.2022 07:09 Ответить
 
 