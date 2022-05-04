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Байден призвал Конгресс как можно скорее одобрить $33 млрд помощи Украине

байден

Президент США Джо Байден призвал Конгресс быстро одобрить $33 млрд помощи Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"На прошлой неделе я отправил Конгрессу... дополнительный бюджет - хороший способ сказать, что нам надо больше денег, чтобы удостовериться, что Соединенные Штаты могут продолжать отправлять оружие прямо на передовую свободы в Украине, и продолжать предоставлять экономическую и гуманитарную поддержку и помощь украинскому народу. Я призываю Конгресс принять это финансирование быстро, чтобы помочь Украине продолжать добиваться успеха в борьбе с российской агрессией, как они сделали, когда выиграли битву за Киев", - подчеркнул американский лидер.

Президент также подчеркнул  необходимость обеспечить, чтобы США и их союзники могли пополнить свои запасы оружия в замен того, которое отправили Украине.

Байден подчеркнул, что "эта борьба не будет дешевой".

"Но поддаться агрессии будет еще более затратно. Мы либо поддержим украинский народ, в то время как они защищают свою страну, либо мы будем стоять в стороне, в то время как Россия продолжает свои зверства и агрессию", - отметил он.

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Автор: 

Байден Джо (2794) США (27055)


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Топ комментарии
+7
Ну а поки конгрес думає, можна було б і ленд-ліз підписати, пане президент
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03.05.2022 23:36
+7
Недавно прочитал фразу одного Украинского спортсмена, к сожалению не помню фамилии.
Смысл такой - снятая с хранения у кацапов военная техника полученная по ленд лизу 1942 года, столкнется с техникой полученной Украиной по ленд лизу 2022.
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03.05.2022 23:58
+4
а он ленд лиз подписал, или будем ждать 2 мес?
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03.05.2022 23:36
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Ну а поки конгрес думає, можна було б і ленд-ліз підписати, пане президент
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03.05.2022 23:36 Ответить
мнения ученых совпали до минуты
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03.05.2022 23:38 Ответить
Я думаю це буде подарунок путіну на 9 травня
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03.05.2022 23:42 Ответить
із Києва ще чорнило і ручку не передали у США ,для підпису .
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04.05.2022 00:00 Ответить
Підпише коли буде фінансове забезпечення. Це Вам не боНевтік яке спочатку обіцяє і підписує потім думає як би взяти гроші з армії на свої прожекти.
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04.05.2022 06:24 Ответить
а он ленд лиз подписал, или будем ждать 2 мес?
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03.05.2022 23:36 Ответить
Lend lease фактически уже работает. Подпись президента - это формальная процедура, которую он может приурочить в наиболее выгодный для себя момент!
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04.05.2022 00:09 Ответить
да рожайте уже.
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03.05.2022 23:37 Ответить
Насипай!
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03.05.2022 23:46 Ответить
Недавно прочитал фразу одного Украинского спортсмена, к сожалению не помню фамилии.
Смысл такой - снятая с хранения у кацапов военная техника полученная по ленд лизу 1942 года, столкнется с техникой полученной Украиной по ленд лизу 2022.
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03.05.2022 23:58 Ответить
Проблем не будет
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04.05.2022 03:05 Ответить
Байден закликав Конгрес якнайшвидше схвалити...

А тим часом РФ планомірно знищує транспортну та іншу інфрастуктуру України...

З кожним днем допомога/озброєння яка може бути надана Україні має ВСЕ МЕНШЕ ШАНСІВ бути доставлена на фронт.

Однак Байден, напевно, за це вже не відповідає...?
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04.05.2022 07:32 Ответить
На эти деньги срочно купить противоракетный комплекс Патриот! И закрыть небо. !
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04.05.2022 15:44 Ответить
 
 