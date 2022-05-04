Байден призвал Конгресс как можно скорее одобрить $33 млрд помощи Украине
Президент США Джо Байден призвал Конгресс быстро одобрить $33 млрд помощи Украине.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"На прошлой неделе я отправил Конгрессу... дополнительный бюджет - хороший способ сказать, что нам надо больше денег, чтобы удостовериться, что Соединенные Штаты могут продолжать отправлять оружие прямо на передовую свободы в Украине, и продолжать предоставлять экономическую и гуманитарную поддержку и помощь украинскому народу. Я призываю Конгресс принять это финансирование быстро, чтобы помочь Украине продолжать добиваться успеха в борьбе с российской агрессией, как они сделали, когда выиграли битву за Киев", - подчеркнул американский лидер.
Президент также подчеркнул необходимость обеспечить, чтобы США и их союзники могли пополнить свои запасы оружия в замен того, которое отправили Украине.
Байден подчеркнул, что "эта борьба не будет дешевой".
"Но поддаться агрессии будет еще более затратно. Мы либо поддержим украинский народ, в то время как они защищают свою страну, либо мы будем стоять в стороне, в то время как Россия продолжает свои зверства и агрессию", - отметил он.
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Смысл такой - снятая с хранения у кацапов военная техника полученная по ленд лизу 1942 года, столкнется с техникой полученной Украиной по ленд лизу 2022.
А тим часом РФ планомірно знищує транспортну та іншу інфрастуктуру України...
З кожним днем допомога/озброєння яка може бути надана Україні має ВСЕ МЕНШЕ ШАНСІВ бути доставлена на фронт.
Однак Байден, напевно, за це вже не відповідає...?