Байден призвал Конгресс как можно скорее одобрить $33 млрд помощи Украине

Президент США Джо Байден призвал Конгресс быстро одобрить $33 млрд помощи Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"На прошлой неделе я отправил Конгрессу... дополнительный бюджет - хороший способ сказать, что нам надо больше денег, чтобы удостовериться, что Соединенные Штаты могут продолжать отправлять оружие прямо на передовую свободы в Украине, и продолжать предоставлять экономическую и гуманитарную поддержку и помощь украинскому народу. Я призываю Конгресс принять это финансирование быстро, чтобы помочь Украине продолжать добиваться успеха в борьбе с российской агрессией, как они сделали, когда выиграли битву за Киев", - подчеркнул американский лидер.

Президент также подчеркнул необходимость обеспечить, чтобы США и их союзники могли пополнить свои запасы оружия в замен того, которое отправили Украине.

Байден подчеркнул, что "эта борьба не будет дешевой".

"Но поддаться агрессии будет еще более затратно. Мы либо поддержим украинский народ, в то время как они защищают свою страну, либо мы будем стоять в стороне, в то время как Россия продолжает свои зверства и агрессию", - отметил он.

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