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Новости
10 012 28

Проблема дефицита горючего в Украине будет решена в ближайшие дни, – Корниенко

корнієнко

Первый заместитель председателя Верховной Рады Александр Корниенко заявил, что проблема дефицита горючего в Украине будет решена в ближайшие дни.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ВР.

"Мы много работаем с правительством, и все видели решение, которое позволило перезапустить процесс по дефициту топлива", - отметил Корниенко, уточнив, что цены будут другими, но возможность приобрести топливо для автотранспорта появится.

Читайте также: Данилов о дефиците горючего: не рассчитывали на скорый возврат населения

Автор: 

дефицит (303) топливо (630) Корниенко Александр (658)


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Топ комментарии
+10
Текст чкось по дєбільному написан: "перезапустити процес щодо дефіциту палива".
То паливо буде чи дефіцит?
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03.05.2022 23:50
+10
Як при совку. Всього 3 канали і на всіх промова Брєжнєва.
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03.05.2022 23:59
+9
Після того, як залишили на всю країну один телеканал, вони навіть розмовляти розучилися.
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03.05.2022 23:54
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бензин появился. но очереди километровые.
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03.05.2022 23:48 Ответить
беня довольный
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04.05.2022 00:21 Ответить
раньше на продажу бензин возили контрабасом в европу. теперь наоборот.
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03.05.2022 23:50 Ответить
Текст чкось по дєбільному написан: "перезапустити процес щодо дефіциту палива".
То паливо буде чи дефіцит?
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03.05.2022 23:50 Ответить
ну ясно ж сказано, шо буде процес.

під'їхав на заправку і милуйся процесо
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04.05.2022 08:14 Ответить
Корнієнко треба слухати, коли він вважає, що мікрофон виключений. Тоді скаже правду, як про корабельну сосну!
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04.05.2022 09:10 Ответить
сегодня корниенко вместо арахамии.. Хотя это ничего не меняет.
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03.05.2022 23:50 Ответить
50 грн литр, не? 70?
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03.05.2022 23:52 Ответить
Не подобається? Попросіть в рашки в неї дешевше буде!
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04.05.2022 10:39 Ответить
алкаш зайнявся бінзіном.
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03.05.2022 23:53 Ответить
Цікаво, яким чином? Черговими польотами рашистських ракет по нафтобазах, які ще залишилися? Перепрошую за сарказм, але подібні заяви чомусь діють з точністю до навпаки
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03.05.2022 23:54 Ответить
Після того, як залишили на всю країну один телеканал, вони навіть розмовляти розучилися.
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03.05.2022 23:54 Ответить
Як при совку. Всього 3 канали і на всіх промова Брєжнєва.
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03.05.2022 23:59 Ответить
Эти и не умели. А тв устарело 20 лет назал
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04.05.2022 00:01 Ответить
Вже 30 років, як українська - державна, буряте.
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04.05.2022 01:35 Ответить
Ну не 20 конечно. 20 лет назад интернет раздавали со скоростью 56кб. И за счастье было нескол ко страниц посмотреть.
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04.05.2022 04:23 Ответить
Оце тепер заживемо....
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04.05.2022 00:01 Ответить
гривен по 100 за литр наверно появится в избытке?
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04.05.2022 00:04 Ответить
беня еще не все деньги заработал, дайте ему еще грабить Украину! клоуны
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04.05.2022 00:15 Ответить
Найближчими днями вони можуть зробити, ще більше проблем. Рагулі.
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04.05.2022 00:32 Ответить
Що воно меле? Вони з урядом працюють. Краще з операторами та експертами паливного ринку попрацюйте. А не між собою. ОП, @лять!
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04.05.2022 00:32 Ответить
раньше бенз и солярку у лукашенки брали по трубе, за эти деньги он во многом и усидел.
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04.05.2022 01:19 Ответить
А может немного головой подумать надо?

Например, запретить вообще движение неэкономных сверхмощных авто, которые только ради понта тратят бензин? И посмотреть на границе, что сюда везут. Вполне могут какой-то мустанг завести с расходом под 25л на сотню и двумя пассажирскими местами.

Неужели непонятно, что Россия вполне может ударить еще под 2000 раз ракетами в любую точку Украины. Даже если это не так, то надо исходить из этого. Распределить все топливо и экономить его, до победы, до 2023-его или 2025-го года при необходимости. Иначе вариантов нет.

Мобилизация должна быть 5 млн человек. Хотя бы с программой занятия спортом, чтобы восстановить сердце после прошлых лет, а это надо многим. И нужны столько же автоматов. Кто-то верит в мир и его возможность? Мир не нужен, нужна победа.
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04.05.2022 01:35 Ответить
5 млн человек кормить и одевать будет Байден?
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04.05.2022 04:25 Ответить
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04.05.2022 04:37 Ответить
Варіант - відмінити регулювання цін на паливо. Невідповідність цін до ринкових призводить до небажання возити паливо в Україну. Присутність газу на заправках при відсутності регулювання це підтверджує.
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04.05.2022 09:14 Ответить
У ЗЕленых все через опу
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04.05.2022 08:05 Ответить
рідкістний ідіот
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04.05.2022 09:07 Ответить
 
 