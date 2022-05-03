Проблема дефицита горючего в Украине будет решена в ближайшие дни, – Корниенко

Первый заместитель председателя Верховной Рады Александр Корниенко заявил, что проблема дефицита горючего в Украине будет решена в ближайшие дни.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ВР.

"Мы много работаем с правительством, и все видели решение, которое позволило перезапустить процесс по дефициту топлива", - отметил Корниенко, уточнив, что цены будут другими, но возможность приобрести топливо для автотранспорта появится.

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