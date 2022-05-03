Проблема дефицита горючего в Украине будет решена в ближайшие дни, – Корниенко
Первый заместитель председателя Верховной Рады Александр Корниенко заявил, что проблема дефицита горючего в Украине будет решена в ближайшие дни.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ВР.
"Мы много работаем с правительством, и все видели решение, которое позволило перезапустить процесс по дефициту топлива", - отметил Корниенко, уточнив, что цены будут другими, но возможность приобрести топливо для автотранспорта появится.
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То паливо буде чи дефіцит?
під'їхав на заправку і милуйся процесо
Например, запретить вообще движение неэкономных сверхмощных авто, которые только ради понта тратят бензин? И посмотреть на границе, что сюда везут. Вполне могут какой-то мустанг завести с расходом под 25л на сотню и двумя пассажирскими местами.
Неужели непонятно, что Россия вполне может ударить еще под 2000 раз ракетами в любую точку Украины. Даже если это не так, то надо исходить из этого. Распределить все топливо и экономить его, до победы, до 2023-его или 2025-го года при необходимости. Иначе вариантов нет.
Мобилизация должна быть 5 млн человек. Хотя бы с программой занятия спортом, чтобы восстановить сердце после прошлых лет, а это надо многим. И нужны столько же автоматов. Кто-то верит в мир и его возможность? Мир не нужен, нужна победа.