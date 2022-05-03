"Россия никогда ни на кого не нападала, а только защищалась", – патриарх РПЦ Кирилл. ВИДЕО
Московский патриарх Кирилл (Гундяев) рассказал о "миролюбивой" России.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил во время проповеди в Архангельском соборе Кремля.
"Мы ни с кем не хотим воевать, Россия никогда ни на кого не нападала. Это удивительно, когда большая и могучая страна ни на кого не нападала, она только защищала свои границы", - сказал он.
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+82 bezmegh
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+54 Павло ШОвте
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показать весь комментарий03.05.2022 23:45 Ссылка
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"МЕЖДУ ВРАГОМ И ЕГО АГЕНТОМ НЕТ РАЗНИЦЫ.
А в случае моспархата это два в одном.
Поэтому я принял решение запретить на территории моего города деятельность этой генсетной сети ФСБ", - говорится в сообщении.
https://vesti-ua.net/novosti/politika/212283-mer-konotopa-zapretil-v-gorode-upc-mp.html