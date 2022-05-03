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Новости Война
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"Россия никогда ни на кого не нападала, а только защищалась", – патриарх РПЦ Кирилл. ВИДЕО

Московский патриарх Кирилл (Гундяев) рассказал о "миролюбивой" России.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил во время проповеди в Архангельском соборе Кремля.

"Мы ни с кем не хотим воевать, Россия никогда ни на кого не нападала. Это удивительно, когда большая и могучая страна ни на кого не нападала, она только защищала свои границы", - сказал он.

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Автор: 

Кирилл (1083) россия (96038) РПЦ (747)


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Топ комментарии
+82
Пійшов нахер
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03.05.2022 23:44
+54
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03.05.2022 23:51
+50
Hon. Judge Dredd @Hon_J_Dredd

https://twitter.com/Hon_J_Dredd/status/1521575558727016452 1 ч

Усі бояться початку ІІІ світової.
Я ж нагадаю, як почалася друга: у 1939 Рейх почав військову операцію в Польщі.
Ніхто тоді і не підозрював, що вогонь охопить весь світ.
Так і зараз: ІІІ світова вже почалася, просто всі бояться це визнати!
І війна в Україні - лише перша її битва
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03.05.2022 23:45
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Мэр Конотопа запретил в городе УПЦ МП

"МЕЖДУ ВРАГОМ И ЕГО АГЕНТОМ НЕТ РАЗНИЦЫ.


А в случае моспархата это два в одном.

Поэтому я принял решение запретить на территории моего города деятельность этой генсетной сети ФСБ", - говорится в сообщении.

https://vesti-ua.net/novosti/politika/212283-mer-konotopa-zapretil-v-gorode-upc-mp.html
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05.05.2022 11:06 Ответить
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