"Россия никогда ни на кого не нападала, а только защищалась", – патриарх РПЦ Кирилл. ВИДЕО

Московский патриарх Кирилл (Гундяев) рассказал о "миролюбивой" России.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил во время проповеди в Архангельском соборе Кремля.

"Мы ни с кем не хотим воевать, Россия никогда ни на кого не нападала. Это удивительно, когда большая и могучая страна ни на кого не нападала, она только защищала свои границы", - сказал он.

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