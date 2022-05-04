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Новости Агрессия России против Украины Война
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Оккупанты уничтожают транспортную инфраструктуру Украины: нанесены ракетные удары по объектам в 8 областях, - Генштаб ВСУ

генштаб

Генштаб ВСУ обнародовал оперативную информацию по состоянию на 06:00 4 мая по поводу российского вторжения.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом идет речь в сводке Генштаба ВСУ в фейсбуке.

Так, начались семьдесятые сутки героического противостояния Украинского народа российскому военному вторжению.

Противник не прекращает ведение наступательных действий в Восточной операционной зоне с целью установления полного контроля территории Донецкой и Луганской областей и удержания сухопутного коридора с временно оккупированным украинским Крымом.

В целях разрушения транспортной инфраструктуры Украины враг нанес ракетные удары по объектам на территории Днепропетровской, Кировоградской, Львовской, Винницкой, Киевской, Закарпатской, Одесской и Донецкой областей.

На Волынском и Полесском направлениях противник активных действий не проводил, признаков формирования наступательных группировок не обнаружено.

Определенные подразделения вооруженных сил Республики Беларусь продолжают выполнять задачи по прикрытию участка украинско-белорусской границы в Брестской и Гомельской областях.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рашисты переместили в Изюм "Тюльпаны" и "Смерчи", - Генштаб

В целях проверки готовности к выполнению задач по назначению один ракетный дивизион из состава 465-й ракетной бригады вооруженных сил Республики Беларусь осуществляет перемещение с пункта постоянной дислокации в район назначения.

На Северском направлении признаков формирования противником наступательной группировки не обнаружено. В рамках усиления охраны участка российско-украинской границы, в районах автомобильных пунктов пропуска "Новые Юрковичи", "Погар" и "Ломаковка" Брянской области развернуты подразделения вооруженных сил Российской Федерации из состава Центрального военного округа.

На Слобожанском направлении враг обстреливал город Харьков и населенный пункт Протопоповка из артиллерии и минометов. Провел воздушную разведку в районе населённых пунктов Кутузовка и Александровка Барвенковского района Харьковской области. Противник пытался вести наступательные действия в направлении населенного пункта Довгенькое, успеха не имел.

На Донецком и Таврическом направлениях, с целью сковывания действий, оккупанты производят обстрелы подразделений наших войск.

На Лиманском направлении противник ведет наступление в направлении населенного пункта Шандриголово, боевые действия продолжаются. Враг усиливает группировку войск и активизировал ведение воздушной разведки.

Оккупанты совершали штурмовые действия в районе Попасной, боевые действия продолжаются.

В Мариуполе российские оккупанты продолжают наносить авиационные удары и производят огневое поражение наших позиций в районе "Азовстали".

В Запорожском направлении враг проводил штурмовые действия в направлении населенного пункта Орехов, успеха не имеет.

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В Горловку в центральный морг доставлено более 100 тел мобилизованных военнослужащих 1-го армейского корпуса, погибших на территории Запорожской области.

В Южнобужском направлении, с целью уничтожения фортификационного оборудования наших позиций, враг применял артиллерию, реактивные системы залпового огня, вооружение танков вдоль всей линии столкновения. Активизировал боевые действия в районе населенного пункта Томина Балка.

На Бессарабском направлении обстановка остается напряженной и контролируемой.

"За предыдущие сутки подразделениями противовоздушной обороны Воздушных Сил и Сухопутных войск поражено семь БпЛА и 8 крылатых ракет противника, данные уточняются.

На территории Донецкой и Луганской областей за минувшие сутки отбиты двенадцать атак врага, уничтожены шесть танков, пять артиллерийских систем (три из них – реактивные системы залпового огня), пятнадцать единиц боевой бронированной техники и девять единиц автомобильной техники противника. Есть у противника потери и по другим направлениям", - сообщили в Генштабе.

Автор: 

армия РФ (19592) Генштаб ВС (6430) инфраструктура (253)


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Топ комментарии
+28
Прощавайте дороги і мости.
І не кажіть, що ми правильно три роки бюджетні кошти вкладали.
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04.05.2022 08:07
+10
Зе , Юзіки та інші зелені гниди вважають що бюджетні кошти "вкладали" правильно .
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04.05.2022 08:11
+9
Нічого фашисти рашисти, ракети багатомільйонні зроблені давно, закінчаться і рабсіяни стануть ще біднішими у намаганнях зробити нові під санкціями, а те що вони нищать ми відбудуємо. Перемога буде за нами.
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04.05.2022 07:57
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Правила форума Совет форумчан
Прокинулись.
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04.05.2022 07:50 Ответить
Нічого фашисти рашисти, ракети багатомільйонні зроблені давно, закінчаться і рабсіяни стануть ще біднішими у намаганнях зробити нові під санкціями, а те що вони нищать ми відбудуємо. Перемога буде за нами.
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04.05.2022 07:57 Ответить
арестович, перелогинься
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04.05.2022 08:12 Ответить
Не забувайте, 1 мільярд євро кожну добу платить Євросоз орді. А ще також платить Китай, Індія та інші.

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04.05.2022 08:13 Ответить
Не забувай, що ці кошти - це де-факто 80% дохідної частини їхнього бюджету.
І далеко не всі євро "стріляють" - "оцень кушать хочеться".
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04.05.2022 08:22 Ответить
и ты тоже этот 1 миллиард платишь. И даже я
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04.05.2022 08:48 Ответить
Вірно, ці панічні коменти від офіса та і просто випадкових людей мотивацію не приносить. Ракету зробити потрібно місяць і сировину. На сьогодні немає ні того ні другого. Гроші Європи то ніщо,що спалює війна за день у раші.На війні,як на війні. Тримайтесь і бережіть Україну
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04.05.2022 08:24 Ответить
Ракети дорогі і не роблять ніякої переваги, тільки розпалюють ненависть до фашистів рашистів, все вирішується на передовій.
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04.05.2022 08:37 Ответить
Ну, а лукашенка не вважаємо військовим злочинцем? Це не докази? До суду не подаємо?
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04.05.2022 08:04 Ответить
Прощавайте дороги і мости.
І не кажіть, що ми правильно три роки бюджетні кошти вкладали.
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04.05.2022 08:07 Ответить
Зе , Юзіки та інші зелені гниди вважають що бюджетні кошти "вкладали" правильно .
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04.05.2022 08:11 Ответить
Гешефт від тих вкладень вже в них на рахунку в офшорах, а це їм ближче до тіла ніж поточні проблеми.
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04.05.2022 08:15 Ответить
проблема в тому що вони почали прямо зараз процес відновлення доріг на Сумщині та Чернігівщині https://www.slovoidilo.ua/2022/04/07/novyna/suspilstvo/opu-rozpovily-yak-pochalosya-vidnovlennya-chernihova-ta-sumshhyny https://www.slovoidilo.ua/2022/04/07/novyna/suspilstvo/opu-rozpovily-yak-pochalosya-vidnovlennya-chernihova-ta-sumshhyny


не доходить до зебілів що будувати дороги та інфраструктуру потрібно на західній Україні.... ну з цим нічого не поробиш - прйєзидент и йєго ******* зі сходу та півдня, їх дороги до ********** "блІжЕ к телу"
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04.05.2022 09:44 Ответить
в ответ уничтжать не пробовали? ... а то как сами же наших мостов в Украине уже подорвали на порядок больше чем по всей орде ... мы со своими же мостами воюем или с орками? ... между ордой и белоордой есть мосты ... в окрестностях Белгорода и южней вообще возвышенность с кучей холмов .... там очевидно мостов хоть отбавляй
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04.05.2022 08:10 Ответить
Господи, та скільки ж вас вилізло за добу.
От куди єрмак бюджетні (а вже і з іноземної допомоги бере) кошти витрачає.
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04.05.2022 08:24 Ответить
Піди в диверсійну групу і вперед, знищуй мости рашистів. У нас немає далекобійних ракет, щоб знищувати цілі на території рашистів. Ракети в асфальті. А ті, що може нам дадуть, летять до 300 км. Якщо їх буде достатньо, щоб відпрацювати і по рашисти на нашій території, і по їх військовим об'єктам і по критичній інфраструктурі, то будуть завдавати удари у відповідь і по транспортній інфраструктурі тоді. А до того...
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04.05.2022 08:32 Ответить
плохо стараешся ... тебе герМайор арестович за такое медальку не даст ... эти мантры про 300 киллометров уже заезженная пластинка

ты мне напомнил дурика который вчера рассказывал что до Змеиного 240 киллометров ... хотя по факту 35 км по прямой ...
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04.05.2022 08:40 Ответить
Ботяра, ти в спалився, vpn не змінив на Україну. Пались далі.
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04.05.2022 10:02 Ответить
Але ж є Країни - Гаранти безпеки України

Які мають і ракети і ЯЗ , і "" Стелси ""

Де удари у відповідь - де безпека України

Чому НАТО боїться ту орду кляту ?????
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04.05.2022 09:16 Ответить
Які ж тупі ці зведення. Генштаб працює статистом у рашистів???? Де наші перемоги?? Де звіти про руйнування інфраструктури хоча б в Криму, а в ідеалі по всьому кордону з рашистами і білорашистами? Кому потрібна та кількість підбитих танків чи безпілотників??!
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04.05.2022 08:32 Ответить
За вісім років війни у нас підстанції на залізниці виявились ніяк не захищені.
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04.05.2022 08:37 Ответить
Від цього місця, будь ласка, детальніше.
Якщо знаєш, як їх захистити по всій країні - мільярдером станеш.
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04.05.2022 08:46 Ответить
Томина Балка?

Ніфігасобі наші просунулися...
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04.05.2022 09:07 Ответить
Добре б було

На 9 Травня

В день їхнього параду

вдарити військами НАТО

по тому червивому майдану у маас - ква ......
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04.05.2022 09:11 Ответить
Це мабуть Макрон так ***** надихнув двогодинною розмовою з ним, що терорист N1 вирішив і до Закарпаття дістати. Давно звернула увагу, чим більше йому телефонують світові лідери, тим більше нам потім прилітає.

Може вже досить з ним розмовляти, настав час його вбивати.
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04.05.2022 10:02 Ответить
Та не переймайтеся , - це вони від "безсилля"...
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04.05.2022 10:40 Ответить
Война только начинается--- пора сказать уже вслух. И без вступления запада говорить о чём либо не стоит. И болтунов с экранов тв пора отправить заряжающим.
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04.05.2022 12:26 Ответить
Як що ти довбойбе замість ракет будуєш шляхи,то тупа **** будь впевнена що ракети ти все одне отримаєш, тільки з боку ворога.
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04.05.2022 12:46 Ответить
 
 