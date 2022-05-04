Оккупанты уничтожают транспортную инфраструктуру Украины: нанесены ракетные удары по объектам в 8 областях, - Генштаб ВСУ
Генштаб ВСУ обнародовал оперативную информацию по состоянию на 06:00 4 мая по поводу российского вторжения.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом идет речь в сводке Генштаба ВСУ в фейсбуке.
Так, начались семьдесятые сутки героического противостояния Украинского народа российскому военному вторжению.
Противник не прекращает ведение наступательных действий в Восточной операционной зоне с целью установления полного контроля территории Донецкой и Луганской областей и удержания сухопутного коридора с временно оккупированным украинским Крымом.
В целях разрушения транспортной инфраструктуры Украины враг нанес ракетные удары по объектам на территории Днепропетровской, Кировоградской, Львовской, Винницкой, Киевской, Закарпатской, Одесской и Донецкой областей.
На Волынском и Полесском направлениях противник активных действий не проводил, признаков формирования наступательных группировок не обнаружено.
Определенные подразделения вооруженных сил Республики Беларусь продолжают выполнять задачи по прикрытию участка украинско-белорусской границы в Брестской и Гомельской областях.
В целях проверки готовности к выполнению задач по назначению один ракетный дивизион из состава 465-й ракетной бригады вооруженных сил Республики Беларусь осуществляет перемещение с пункта постоянной дислокации в район назначения.
На Северском направлении признаков формирования противником наступательной группировки не обнаружено. В рамках усиления охраны участка российско-украинской границы, в районах автомобильных пунктов пропуска "Новые Юрковичи", "Погар" и "Ломаковка" Брянской области развернуты подразделения вооруженных сил Российской Федерации из состава Центрального военного округа.
На Слобожанском направлении враг обстреливал город Харьков и населенный пункт Протопоповка из артиллерии и минометов. Провел воздушную разведку в районе населённых пунктов Кутузовка и Александровка Барвенковского района Харьковской области. Противник пытался вести наступательные действия в направлении населенного пункта Довгенькое, успеха не имел.
На Донецком и Таврическом направлениях, с целью сковывания действий, оккупанты производят обстрелы подразделений наших войск.
На Лиманском направлении противник ведет наступление в направлении населенного пункта Шандриголово, боевые действия продолжаются. Враг усиливает группировку войск и активизировал ведение воздушной разведки.
Оккупанты совершали штурмовые действия в районе Попасной, боевые действия продолжаются.
В Мариуполе российские оккупанты продолжают наносить авиационные удары и производят огневое поражение наших позиций в районе "Азовстали".
В Запорожском направлении враг проводил штурмовые действия в направлении населенного пункта Орехов, успеха не имеет.
В Горловку в центральный морг доставлено более 100 тел мобилизованных военнослужащих 1-го армейского корпуса, погибших на территории Запорожской области.
В Южнобужском направлении, с целью уничтожения фортификационного оборудования наших позиций, враг применял артиллерию, реактивные системы залпового огня, вооружение танков вдоль всей линии столкновения. Активизировал боевые действия в районе населенного пункта Томина Балка.
На Бессарабском направлении обстановка остается напряженной и контролируемой.
"За предыдущие сутки подразделениями противовоздушной обороны Воздушных Сил и Сухопутных войск поражено семь БпЛА и 8 крылатых ракет противника, данные уточняются.
На территории Донецкой и Луганской областей за минувшие сутки отбиты двенадцать атак врага, уничтожены шесть танков, пять артиллерийских систем (три из них – реактивные системы залпового огня), пятнадцать единиц боевой бронированной техники и девять единиц автомобильной техники противника. Есть у противника потери и по другим направлениям", - сообщили в Генштабе.
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І далеко не всі євро "стріляють" - "оцень кушать хочеться".
І не кажіть, що ми правильно три роки бюджетні кошти вкладали.
не доходить до зебілів що будувати дороги та інфраструктуру потрібно на західній Україні.... ну з цим нічого не поробиш - прйєзидент и йєго ******* зі сходу та півдня, їх дороги до ********** "блІжЕ к телу"
От куди єрмак бюджетні (а вже і з іноземної допомоги бере) кошти витрачає.
ты мне напомнил дурика который вчера рассказывал что до Змеиного 240 киллометров ... хотя по факту 35 км по прямой ...
Які мають і ракети і ЯЗ , і "" Стелси ""
Де удари у відповідь - де безпека України
Чому НАТО боїться ту орду кляту ?????
Якщо знаєш, як їх захистити по всій країні - мільярдером станеш.
Ніфігасобі наші просунулися...
На 9 Травня
В день їхнього параду
вдарити військами НАТО
по тому червивому майдану у маас - ква ......
Може вже досить з ним розмовляти, настав час його вбивати.