С начала полномасштабного вторжения России в Украине погибли 220 детей, более 407 ранены, - Офис Генпрокурора

Более 627 детей пострадали в Украине в результате вооруженной агрессии Российской Федерации. По официальным данным на утро 4 мая 2022 года количество жертв-детей за сутки не изменилось - 220. Возросло количество раненых - свыше 407.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Офисе Генерального прокурора Украины.

Больше всего пострадало детей в Донецкой области – 139, Киевской – 115, Харьковской – 95, Черниговской – 68, Херсонской – 46, Николаевской – 43, Луганской – 37, Запорожской – 27, Сумской – 17, в г. Киеве – 16, Житомирской – 15.

2 мая в результате артиллерийских обстрелов оккупантами пгт. Высокополье Бериславского района Херсонской области и попадание двух снарядов в жилой дом получили тяжелые ранения 6-летняя девочка.

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Из-за ежедневных бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ повреждено 1584 учебных заведения. При этом 118 из них полностью разрушены.