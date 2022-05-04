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Новости Война
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С начала полномасштабного вторжения России в Украине погибли 220 детей, более 407 ранены, - Офис Генпрокурора

діти

Более 627 детей пострадали в Украине в результате вооруженной агрессии Российской Федерации. По официальным данным на утро 4 мая 2022 года количество жертв-детей за сутки не изменилось - 220. Возросло количество раненых - свыше 407.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Офисе Генерального прокурора Украины.

Больше всего пострадало детей в Донецкой области – 139, Киевской – 115, Харьковской – 95, Черниговской – 68, Херсонской – 46, Николаевской – 43, Луганской – 37, Запорожской – 27, Сумской – 17, в г. Киеве – 16, Житомирской – 15.

2 мая в результате артиллерийских обстрелов оккупантами пгт. Высокополье Бериславского района Херсонской области и попадание двух снарядов в жилой дом получили тяжелые ранения 6-летняя девочка.

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Из-за ежедневных бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ повреждено 1584 учебных заведения. При этом 118 из них полностью разрушены.

Автор: 

армия РФ (19592) дети (6554) военные преступления (1447) Офис Генпрокурора (2490)


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Кажете,пане президент, кордони до 24 лютого, так і цих дітей поверните Вони були живі до війни. Майбутнє українських дітей вирішується сьогодні. Бережіть дітей, вони золотий фонд України
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04.05.2022 08:30 Ответить
Зеленский, чей Крым и Донбасс? Зачем разминировали юг Украины и дали возможность захватить Мелитополь. Опять пошли договорняки, что ты плетешь какое 24 февраля и это после таких потерь мирного населения, женщин, детей. Срам сплошной
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04.05.2022 08:33 Ответить
а сколько прокуроров на лексусах доблестно защищают страну в окопах ? в 14 году нам Матиос втирал что они героически воюют в подполье , а как сейчас , где подполье в Польше или Дубаи ?
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04.05.2022 08:38 Ответить
это результат шашлыков...\обобщённое название деятельности слуг нарида...\
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04.05.2022 08:50 Ответить
Царство Небесне вбитим...
Одужання пораненим.
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04.05.2022 10:23 Ответить
Это без Мариуполя.
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04.05.2022 12:09 Ответить
 
 