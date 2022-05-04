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Новости Война
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Войска РФ продолжают бить по Донетчине. С утра под ударом Авдеевская и Марьинская громады, - ОВА. ФОТО

Россияне продолжают бить по гражданским объектам в центре Донецкой области. Сегодня с утра под ударом Авдеевская и Марьинская громады.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, снова под обстрел попал Авдеевский коксохимический завод – на этот раз под минометный. Повреждено одно здание, информации о жертвах пока нет. Также в результате ночных обстрелов по Авдеевке повреждены жилой дом и школа.

"Марьинку россияне обстреляли ночью зажигательными снарядами – есть очаги возгорания в частном секторе. Почти сутками продолжаются обстрелы в районе Новомихайловки. Тем не менее, специалистам удалось восстановить линию электропередач на Красногоровке. Призываю всех, кто не задействован в работе критической инфраструктуры, покинуть область. Не подвергайте себя опасности!", - отметил глава регионов.

Читайте: 21 гражданский погиб в Донецкой области вследствие обстрела оккупантами, ранены 27 человек, - Кириленко

Войска РФ продолжают бить по Донетчине. С утра под ударом Авдеевская и Марьинская громады, - ОВА 01
Войска РФ продолжают бить по Донетчине. С утра под ударом Авдеевская и Марьинская громады, - ОВА 02
Войска РФ продолжают бить по Донетчине. С утра под ударом Авдеевская и Марьинская громады, - ОВА 03
Войска РФ продолжают бить по Донетчине. С утра под ударом Авдеевская и Марьинская громады, - ОВА 04
Войска РФ продолжают бить по Донетчине. С утра под ударом Авдеевская и Марьинская громады, - ОВА 05
Войска РФ продолжают бить по Донетчине. С утра под ударом Авдеевская и Марьинская громады, - ОВА 06

армия РФ (19592) обстрел (27685) Донецкая область (9929) Авдеевка (2444) Марьинка (713) Кириленко Павел (638)


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путен приди ... кричали они .... не жалко эту вату от слова совсем
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04.05.2022 09:01 Ответить
 
 