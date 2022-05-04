Войска РФ продолжают бить по Донетчине. С утра под ударом Авдеевская и Марьинская громады, - ОВА. ФОТО

Россияне продолжают бить по гражданским объектам в центре Донецкой области. Сегодня с утра под ударом Авдеевская и Марьинская громады.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, снова под обстрел попал Авдеевский коксохимический завод – на этот раз под минометный. Повреждено одно здание, информации о жертвах пока нет. Также в результате ночных обстрелов по Авдеевке повреждены жилой дом и школа.

"Марьинку россияне обстреляли ночью зажигательными снарядами – есть очаги возгорания в частном секторе. Почти сутками продолжаются обстрелы в районе Новомихайловки. Тем не менее, специалистам удалось восстановить линию электропередач на Красногоровке. Призываю всех, кто не задействован в работе критической инфраструктуры, покинуть область. Не подвергайте себя опасности!", - отметил глава регионов.

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