Войска РФ продолжают бить по Донетчине. С утра под ударом Авдеевская и Марьинская громады, - ОВА. ФОТО
Россияне продолжают бить по гражданским объектам в центре Донецкой области. Сегодня с утра под ударом Авдеевская и Марьинская громады.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, снова под обстрел попал Авдеевский коксохимический завод – на этот раз под минометный. Повреждено одно здание, информации о жертвах пока нет. Также в результате ночных обстрелов по Авдеевке повреждены жилой дом и школа.
"Марьинку россияне обстреляли ночью зажигательными снарядами – есть очаги возгорания в частном секторе. Почти сутками продолжаются обстрелы в районе Новомихайловки. Тем не менее, специалистам удалось восстановить линию электропередач на Красногоровке. Призываю всех, кто не задействован в работе критической инфраструктуры, покинуть область. Не подвергайте себя опасности!", - отметил глава регионов.
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